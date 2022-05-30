Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 87

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

18:48 Оловяннинский районный суд Забайкалья признал виновным жителя поселка Оловянная Петра Мыльникова по статье о «фейках» о ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК). Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

«В марте 2022 года Мыльников, являясь администратором публичной группы в одном из мессенджеров, дважды размещал в группе заведомо ложную информацию под видом достоверной. Кроме того, подсудимый размещал в этой же группе комментарии по поводу указанной темы», — утверждают в СК.

Мужчину приговорили к штрафу в 1 млн рублей. Из карточки дела следует, что ему вменили два эпизода.



18:02 Пользователей новосибирского интернет-провайдера «Сибирские сети» предупредили об «обновлении тарифной линейки». Одна из клиенток компании рассказала, что ее тариф, включавший пакет интернета 100 Мбит/сек. и IP TV, за 450 рублей решили перевести «в архив», а ей сообщили, что новая абонентская плата составит 700 рублей в месяц.

«Изменение цен — это вынужденная мера, связанная с инфляцией, — говорится в полученном пользователем сообщении компании. В связи с ростом цен на оборудование, материалы и логистику компании приходится повышать абонентскую плату для того, чтобы поддерживать работоспособность сети, качество продуктов и сервиса».



После того, как пользовательница сослалась на слова главы кабмина Михаила Мишустина, что в России в конце мая заметили «дефляцию», ей предложили тариф в 650 рублей.

Еще в марте сообщалось, что МТС повысила ряд архивных тарифов примерно на 9%, а региональные провайдеры подняли их до 10%.

17:41 Суд в Санкт-Петербурге вернул в полицию дело лидера группы ДДТ, музыканта Юрия Шевчука, которого обвиняют в «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). В протоколе фактически отсутствует описание объективной стороны административного правонарушения, сообщил Павел Чиков.

«Документ не содержит сведений о том, какими конкретно действиями или словами он совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ . Отсутствие таких сведений является существенным недостатком, влекущим за собой невозможность рассмотрения дела по существу, — пояснил Чиков. — Интрига: защита может согласиться с возвратом, а может и обжаловать в вышестоящий суд. Мы сообщим о развитии событий».

«Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — говорил Шевчук на концерте в Уфе, после которого на него составили протокол. Зал отвечал ему аплодисментами.

Отметим, что объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга озаглавила релиз о Шевчуке «А в чистом поле ангелочки — васильки». Это строчка из песни ДДТ «Просвистела».

Там есть и такие строки:

Всюду черти, надави брат на педаль

Час до смерти, да сгоревшего не жаль

А в чистом поле ангелочки, васильки

А мы на воле и нет ни гари ни тоски.

17:20 Курчатовский институт во главе с Михаилом Ковальчуком станет головной структурой «научно-производственного центра развития сельского хозяйства», заявили в правительстве РФ. Брат Ковальчука Юрий — миллиардер и глава совета директоров банка «Россия», его считают близким к Путину.

В новом научно-производственном центре специалисты «будут разрабатывать новые виды, сорта и гибриды сельскохозяйственных культур», утверждают в правительстве. В состав центра также войдут Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы (Краснодарский край), Северо-Кавказский федеральный научный центр Ростовский федеральный научный центр и Крымский институт виноградарства и виноделия.

Напомним, что в 2013 году во время реформы Академии наук РАН была ликвидирована Российская академия сельскохозяйственных наук. Ее сибирское отделение, в частности, базировалось в новосибирском Краснообске.



17:05 Госагентство РИА Новости составило «рейтинг российских регионов по благосостоянию семей». Его посчитали на основе того, сколько в среднестатистической семье с одним или двумя детьми останется денег после «минимальных расходов».

«Методика предусматривала определение потенциально возможного остатка денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов, — рассказали авторы исследования. — Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет произведен путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. В исследовании использованы прожиточные минимумы для работающих и детей».

Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, где, по версии исследования, у семьи с одним ребенком после вычитания прожиточных минимумов, должно остаться 115,5 тыс. рублей в месяц. У средней новосибирской семьи, по таким подсчетам, якобы должно оставаться более 41 тыс. рублей, у тувинской — 46 тыс., у кузбасской — 54 тыс., у иркутской — 56 тыс., а у красноярской — 57 тыс.

16:55 В Москве сотрудники ДПС задержали активистку Наталью Перову, передает ОВД-Инфо**.

Ранее Перова и Людмила Анненкова провели у здания МИД РФ акцию «Нам не отмыться от крови».

16:26 Жители поселка Лазарев Хабаровского края вынуждены бронировать покупку хлеба в магазине по телефону, поскольку его не хватает на всех, передает Dvhab. Местное предприятие по производству выпечки через суд закрыли чиновники.

«Почти неделю в район нефтепровода не завозили хлеб. В некоторые магазины поселка были поставки буханок из села Нигирь, но к нам они не доходили, — рассказала журналистам продавец из поселка Наталья. — А ведь тут проживают в основном пенсионеры. В итоге соцработник ходил в другой микрорайон, а это порядка трех километров в одну сторону. В общепоселковом чате велось бурное обсуждение ситуации. В результате сегодня начали сбор подписей в поддержку хлебопекарни».

Местную пекарню обвинили в долгах свыше 1 млн рублей за аренду помещения, хотя она провела ремонт здания за 4 млн, пишет издание. В итоге договор с предпринимателем расторгли через суд.

При этом в основе конфликта может лежать желание местных жителей избрать главой поселка именно директора пекарни Владимира Сергеева. «Мне предложили выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Лазарева, поскольку 15 лет назад я уже был в этой должности, — рассказал он. — Когда подал документы — началось давление, а после сентябрьской смены депутатов на меня подали в суд, где предъявили долг с 2019 года, который на текущий момент якобы перевалил за миллион. Я защищал себя сам, но проиграл. Теперь мне предписано освободить помещение до 1 июня. Я пытался встретиться с нынешней главой Лазарева. Но она человек отказался общаться, хотя знает о вероятном закрытии социально значимого предприятия».







15:54 Рабочие устроили забастовку в красноярском поселке Еруда, сообщили в краевой прокуратуре.

«Предварительно установлено, в подрядной организации обществе с ограниченной ответственностью „Эста Констракшен“, выполняющей работы на территории месторождения золотодобывающей компании ПАО „Полюс“, в связи с неоднократными нарушениями сроков выплаты заработной платы перед работниками образовался долг по оплате труда», — рассказали в ведомстве.

При этом фактически работа не приостанавливалась, отметили в прокуратуре. Но, по данным «Боруса», во время забастовки на месторождении Благодатное сотрудники «Эста Констракшен» остановили работу. Они не получали денег с марта, пишет издание.

«Рабочие заняли вахтовки и потребовали отвезти их в общежитие. Руководство отказало им и в этом, после чего они устроили пеший марш примерно на пять километров, — отметил „Борус“. — Как уточняют работники, передвижение по дорогам пешеходов на месторождении запрещено».

Все подробности читайте здесь.

15:08 Роскомнадзор заблокировал sebeanus. online — восьмое зеркало петербургского издания «Бумага».

14:51 Более 300 сотрудников сокращают на «Барнаульском патронном заводе». Это один из крупнейших российских производителей боеприпасов для боевого и охотничьего оружия.

Все подробности читайте здесь.

14:31 На Площади Музыки в Тамбове прошел концерт в поддержку президента России Владимира Путина, передает издание «Твердый знак Тамбов».

Несколько тысяч человек слушали песни про Донбасс, держа в руках флаги России, ДНР и ЛНР.

Как уточнил изданию источник в администрации города, подавляющее большинство участников — бюджетники. Их заставили туда прийти на работе.

14:04 Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал в России сайт правозащитного центра «Мемориал» (По версии Минюста, является НКО-иноагентом).

13:37 Крупнейший производитель цемента в Сибири резко повышает цены.

Корпорация «Сибирский цемент» уведомила строителей о резком повышении цен на цемент с 6 июня, следует из письма компании, копию которого опубликовал депутат краснояского заксобрания Илья Зайцев. Рост стоимости составит более 17%, утверждает Зайцев со ссылкой на подсчеты клиентов «Сибцема».

«Для компенсации существенного роста себестоимости производлства продукции заводов АО „ХК „Сибцем““, вызванного увеличением затрат, в феврале-марте 2022 года было произведено повышение отпускных цен. Средний рост цены к действующим прайс-листам составил 9%, что позволило частично компенсировать рост себестоимости производства. Однако в конце февраля возникли обстоятельства, которые привели к дополнительному росту стоимости кредитных ресурсов, материалов, сырья, оборудования и запчастей отечественного и импортного производства, что привело к росту стоимости необходимых ремонтов оборудования на 67%», — объяснили клиентам причины в компании.

Теперь отпускные цены на тонну навального цемента выросли на 500 рублей, а на тарированный в мешки — на 600 рублей за тонну.

«Очевидно, что вслед за этим потянутся и цены на жилье, и расходы на строительство социальных объектов за счёт бюджета, и стоимость отделочных работ», — отметил депутат Зайцев.

АО «Холдинговая компания „Сибирский цемент“» — это лидер на рынке производства цемента в Сибирском федеральном округе. В корпорацию входит 14 предприятий в Новосибирской области, Кузбассе, Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области. Выручка одной только управляющей компании холдинга в 2021 году составила 2 млрд рублей, чистая прибыль — около 630 млн. Основные же предприятия показывают миллиардные обороты, например, «Искитимцемент» (выручка достигла 5,9 млрд, а чистая прибыль — 1,1 млрд) и «Топкинский цемент» (выручка около 11 млрд, чистая прибыль — 1,8 млрд).

Все подробности читайте здесь.

13:13 Красноярский краевой суд прекратил дело о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) в отношении журналистки НГС24 Марии Антюшевой, сообщили «Сетевые свободы» 30 мая. Ранее Железнодорожный райсуд Красноярска оштрафовал ее на 30 тыс. рублей за посты в соцсетях.

«Районный суд тогда указал, что поскольку президент России, должность которого с 7 мая 2012 года занимает Владимир Путин, является гарантом Конституции Р Ф , прав и свобод человека и гражданина, а также верховным главнокомандующим, критические посты Антюшевой направлены на подрыв авторитета, имиджа и доверия к ВС РФ, — отметили в „Сетевых свободах“. — Красноярский краевой суд с этим не согласился и прекратил дело журналистки, сославшись на „недоказанность обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление“».

Антюшеву защищал адвокат Владимир Васин.

12:08 Сайты некоторых региональных СМИ в Сибири снова недоступны.



Сайт независимого красноярского канала ТВК «подвергся мощной DDoS-атаке», сообщили в редакции. «Также нам известно, что не работают сайты других телеканалов — „Енисея“, „Примы“, иркутской, новосибирской, кемеровской ГТРК. „Прима“ подтвердила, что речь идет о хакерской атаке», — добавили в ТВК.

На момент публикации сайт ГТРК Новосибирск открывается.



«Сайт ЦДЖ вновь временно недоступен из-за хакерской атаки. Приносим извинения, работаем над решением проблемы», — написал директор новосибирского «Центра деловой жизни» Андрей Кузнецов в телеграме.

12:02 Одна из школ в Новосибирске (номер известен редакции). Фото от читателя.

11:40 Минобрнауки и МИД РФ изучают возможность прекращения научных связей с США, пишут «Известия» со ссылкой на ответ кабмина на запрос депутата Госдумы от КПРФ Сергея Обухова.

Чиновники анализируют правовую базу научно-образовательного сотрудничества с Америкой. Она включает соглашение между правительствами России и США о научно-техническом сотрудничестве от 1993 года, продленном до 2025-го, меморандум о взаимопонимании между правительствам о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования и СМИ от 1998 года, меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области технологий и инноваций 2004 года, меморандум о расширении сотрудничества и обменов в области образования от 2006 года и соглашение о сотрудничестве в области сейсмологии и геодинамики от 2012 года.

11:10 В России создали собственную систему предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) для всех типов самолетов, заявил гендиректор компании-разработчика «Навигатор» Сергей Бабуров.

«Система предупреждения столкновения в воздухе — это первая, уникальная отечественная система, аналогов которой нет. Предупреждает самолеты, выдает сигнал в автопилот для уклонения от столкновения с самолетами. Это венец импортозамещения, это наша инициативная разработка, — утверждает Бабуров (цитата по РИА Новости). — Это последний блок авионики, которого не хватало нашей авиационной промышленности».

СПСВ предназначен для всех типов Ил-96, Sukhoi Superjet-100, Ил-14, МС-21 и других. Прежде на все лайнеры ставилась система TCAS американской компании Collins.

АО «Навигатор» зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Выручка компании в 2021 году составила 2 млрд рублей, чистая прибыль — 133,5 млн. Она называет себя единственным в России разработчиком и производителем бортового оборудования навигации и посадки.

Главное на утро 30 мая



• Болельщиков футбольного «Спартака» массово задерживали после победы клуба в финале Кубка России, сообщает ТАСС. Фанаты отправились праздновать на Мясницкую улицу, они скандировали «Кубок наш» и «Нам не нужен Fan ID».



Источник агентства утверждал, что задержано порядка 50 фанатов.

• К 18-летнему активисту из Новосибирска Павлу Лукину пришли с обыском по делу о заведомо ложном сообщение об акте терроризма, повлекшем причинение крупного ущерба (ч. 2 ст. 207 УК), сообщили в ОВД-Инфо**.

Молодого человека сначала увезли на допрос, а затем вернулись в квартиру, откуда забрали системный блок от компьютера.

По версии силовиков, Лукин написал в МЧС письма о минировании 20 школ и суда, а также якобы потребовал 150 тыс. рублей за то, чтобы убрать взрывные устройства. При этом, по сведениям правозащитников, он находится в статусе свидетеля. Молодой человек рассказал, что силовики просили его не писать о политике и не быть «политически активным».

• В некоторых регионах России начали тестировать блокировку популярных VPN-протоколов. Серверы на l2TP и IPsec оказались недоступны в Западной Сибири, Краснодаре и Ростове-на-Дону, сообщает автор телеграм-канала Эшер II Филипп Кулин. Проблемы также подтвердили в GlobalChek.

«Мы подтверждаем проблемы с доступностью IPsec (туда же IKEv2) в некоторых регионах, — рассказали в GlobalChek. — На некоторых операторах (включая Ростелеком) в регионах IPsec не проходит даже между сервером и клиентом в России. <…> Это большой удар в том числе по корпоративным сетям — множество администраторов таких сетей сейчас срочно ищут решения для обхода».

При этом профильный телеграм-канал «За телеком» утверждает, что это была не целенаправленная блокировка, а «баг»: «Валенок на пульте. Хорошо, что это случилось в выходные — перечисленные протоколы не используются для именно вот тех самых массовых сервисов обхода блокировок. Зато много используется в различных промышленных целях».

Некоторые популярные VPN-сервисы, которые были недоступны 29 мая, по свидетельствам пользователей и корреспондентов Тайги. инфо, снова работают.

• На яхтах, которые связывают с попавшими под санкциями россиянами, начали отключать автоматическую идентификационную систему (AIS), которая позволяет отслеживать местоположение судов, выяснил Observer. По сведениям издания, более чем на месяц с радаров пропадали 72-метровая Clio, которую связывают с Олегом Дерипаской, 70-метровая Galactica Super Nova (связывают с бывшим президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым), 140-метровая Ocean Victory (связывают с председателем совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктором Рашниковым), 142-метровая Motor Yacht (связывают с основателем «Сибирской угольной энергетической компании» Андреем Мельниченко) и другие судна.

Бизнесмены под санкциями Великобритании, а Мельниченко еще и в санкционном списке Евросоюза. По мнению экспертов издания, владельцы яхт пытаются намерено скрыть их местоположение, чтобы избежать ареста.

• Активистки Наталья Перова и Людмила Анненкова провели у здания МИДа РФ акцию «Нам не отмыться от крови». Фото опубликовала Sota.

t.me/sotaproject

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.