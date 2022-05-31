Еще четверо новосибирцев погибли при «спецоперации» в Украине

© okolica.net. Похороны Кирилла Пичкалева

Еще четверо военнослужащих из Новосибирской области погибли во время «спецоперации» в Украине. Официальное число умерших из региона превысило 40.

19-летний выпускник Тогучинского политехнического колледжа Глеб Баркин погиб во время «спецоперации» в Украине, сообщило само госучреждение на своей странице во «ВКонтакте».

«Глеб выпустился из стен колледжа в июне 2021 года. В июле 2022 ему бы исполнилось 20 лет, — говорится в сообщении. — <…> Состоял в рядах юнармейского движения».

Баркин награжден «Орденом Мужества» посмертно.

Кроме того, 17 мая в село Камышево Усть-Таркского района доставили тело ефрейтора Кирилла Пичкалев. Он умер от ран, полученных «при зачистке» села Малая Камышеваха Изюмского района Харьковской области в 100 км от Донецка, пишет местная газета «Сибирская околица». Кирилл был оператором — наводчиком.

«28 апреля танк, на котором находился Кирилл, подбили. Погибли все члены экипажа, Кирилл был ранен. Его доставили в госпиталь имени Вишневского в Москве. Врачи десять дней боролись за жизнь бойца. За день до светлого праздника Победы его не стало. Командир взвода Кирилла в беседе с нашим корреспондентом очень тепло отозвался о погибшем товарище: „Он не боялся, при выполнении задания действовал уверенно“ и добавил, что „там все действуют уверенно!“», — пишет издание.

23 мая стало известно о гибели уроженца Тогучина Андрея Долгошеева. Старший лейтенант командовал взводом в Украине, сообщил сайт правительства области Vn.ru. Изданию известно, что он скончался еще 22 апреля.

Кроме того, 12 мая погиб рядовой разведки спецназа Олег Балаганский. Об этом сообщили в администрации Мошковского района области. Ему был 21 год. Прощание состоялось через два дня после того, как ему должно было исполниться 22.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или вовсе муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 44−45.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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