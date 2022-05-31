41-летний капитан из Линёво погиб при «спецоперации» в Украине

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Еще один уроженец Новосибирской области погиб в Украине во время «спецоперации». Общее официальное число жертв в регионе достигло 45.

41-летний житель рабочего поселка Линёво Новосибирской области Денис Носенко погиб «на территории Донбасса», сообщили в администрации Искитимского района 31 мая. Он награжден Орденом Мужества посмертно.

По сведениям государственной «Искитимской газеты», Носенко служил в звании капитана, но после гибели ему присвоили звания майора.

У мужчины остались жена и 14-летний сын, пишет издание.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 45−46.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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