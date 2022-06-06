Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 94

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

17:12 Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил транслировать в стране 80 оставшихся российских телеканалов. Об этом сообщило агентство LETA.



При этом совет принял решение о выдаче лицензии на вещание российскому телеканалу «Дождь», объявленному в РФ «СМИ-иноагентом». Канал был закрыт в России в начале марта на фоне законов о цензуре. Теперь он сможет транслироваться из Риги, сообщил председатель совета Ивар Аболиньш.

Решения вступят в силу 9 июня.

17:03 Екатеринбургским «Вечерним ведомостям» вменили еще 54 факта «дискредитации» ВС РФ, сообщил главный редактор издания Владислав Постников.

«Речь идет о постах об акциях протеста (почти все вменяемые публикации относятся исключительно к акциям протеста в разных формах), очевидно, что полицейские таким образом пытаются заткнуть журналистов, и сделать так, чтобы в информационном пространстве не появилась информация о несогласных с какими-то действиями властей людях», — уточнила редакция.



Ранее суд оштрафовал юрлицо газеты на 150 тыс. рублей по статье о «дискредитации ВС РФ» (20.3.3 КоАП РФ). Протокол составили за в телеграм-канале о задержании художника Леонида Чёрного 18 марта, у которого были стикеры с буквой Z. Более того, перед заседанием изданию вручили новую повестку по той же статье — после визита в полицию и выяснилось, что теперь журналистам вменили 54 эпизода.



16:57 Тайга.инфо и Тайга. Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу реальных цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В очередном выпуске рассказываем, как в мае менялись цены на сахар, соль, чай и водку.

Все подробности читайте здесь.

16:39 Минцифры РФ разработало законопроект об уголовной ответственности за внесение «заведомо недостоверных сведений» на сайте «Госуслуги». Чиновники захотели ввести новую ст. 274.2 УК.

«Умышленное внесение должностным или иным лицом, уполномоченным на размещение и обновление сведений, необходимых для регистрации физического лица в федеральной государственной информационной системе <…> из корыстной или личной заинтересованности» будет грозить штрафом до 300 тыс. рублей или 6 годами колонии. Если такие действия были совершены группой лиц, то максимальное наказание — 6 лет колонии, а если они повлекли тяжкие последствия — 12 лет.

Если же внесение «заведомо недостоверных сведений» повлекло «существенное нарушение прав и законных интересов» или «тяжкие последствия», но без «корыстных побуждени», то максимальным наказанием станут обязательные работы.

16:28 Власти Кузбасса, где добывается больше половины российского угля, прогнозируют сокращение годовых объемов добычи в регионе на 5−7% при сохранении тенденции снижения отгрузок в северо-западном направлении, связанном с отказалось европейских стран от российского угля.

Банк России в своем докладе тем временем сообщил, что Кузбасс снизил экспорт угля в апреле на 20%. «В основе негативной динамики — сбои в логистике, в том числе из-за санкций, ограниченность пропускной способности в восточном направлении и отказ от российского угля отдельных стран», — говорится в докладе.

15:56 Краснодарская полиция потребовала объяснений от местного жителя, сделавшего репост фото салатов с нарисованной какой-то субстанцией буквой Z. Запись сопровождалась словами «Салаты с говном», но мужчина пояснил, что говорил о другом салате, который также был на фото. Протокол опроса опубликовал его адвокат Алексей Аванесян.

«Автор фотографии, которого я не знаю и уже не помню, как назывался его аккаунт, утверждал, что одном из магазинов сети „Лента“ в салат „Сельдь под шубой“ (на фото верхний на витрине, украшен разноцветными полосками из тертой моркови и сыра) неизвестные добавляют небольшие порции человеческих фекалий. С какой целью это делалось автор не сообщал, однако я неоднократно читал в новостях, что лица, страдающие одной из форм капрофагии получают удовольствие от осознания того, что их фекалии едят другие даже и не осознавая этого, — говорится в опросе (орфография и пунктуация сохранены). — Я сделал репост фото и добавил текст следующего содержания: „Петербург. В местных магазинах „Лента“ начали продавать салаты с говном“. Я это сделал, чтобы предупредить неопределенный круг граждан с целью предотвращения негативных последствий в виде интоксикации влекущей обильную рвоты и расстройства желудка. Никаких иных целей я не преследовал. Я поступил как настоящий гражданин России, считающий своим долгом предупредить сограждан о грядущей угрозе их здоровью и уверенный в том, что лица страдающие психическими заболеваниями не должны открыто либо тайно скармливать нам свои нечистоты».

15:40 Режиссер Никита Михалков призвал признать «иностранным агентом» «Ельцин Центр», который связан с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом он заявил в передаче «БесогонТВ».

«Разве Ельцин Центр наносит меньший вред, чем наносило [закрывшееся] „Эхо Москвы“? Мало того, что Ельцин Центр в Екатеринбурге не считается иноагентом, так в Москве уже 13 лет строится филиал центра», — утверждает Михалков.



При этом в попечительский совет «Ельцин Центра» входят глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, первый замглавы администрации президента Р Ф Алексей Громов и его начальник Антон Вайно, соавтор многих репрессивных законов последних лет, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и полпред Путина в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.



15:00 Иркутск. Фото от читателя.





14:24 Рестораны сети McDonald’s возобновили прием сотрудников на работу в Москве.







14:12 Крупный оптовый поставщик нефтепродуктов в Омской области ООО «Калита» допустил дефолт при выплате 26-го купона по облигациям на сумму около 3,7 млн рублей. Причиной компания назвала «отсутствие денежных средств в необходимом объеме», передает «Интерфакс».

«Калита» занимается оптовой торговлей нефтепродуктами в качестве посредника между крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами и предприятиями малого и среднего бизнеса. Выручка компании в 2021 году достигла 3,4 млрд рублей, чистая прибыль составила 44,6 млн (данные сервиса «Контур.Фокус»).

13:51 Оптовые продажи куриного мяса в мае сократились сильнее, чем в апреле, передает «КоммерсантЪ» со ссылкой на участников рынка. В апреле продажи охлажденной курицы в РФ упали на 2,6% год к году, напомнило издание.

В «Траст-ПА» и «Черкизово» подтвердили падение спроса на курятину. В качестве одной из причин называется стремление потребителей «сокращать затраты во время неопределенности в экономике».

13:13 «Делимобиль» решил закрыть сервис Anytime Prime, предоставляющий по подписке машины премиального класса в аренду. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники на авторынке.

Anytime был запущен еще в 2012 году как каршеринговый сервис. В 2018 году «Делимобиль» купил его, а проект трансформировался в сервис аренды премиальных авто. Парк насчитывает более 130 моделей автомобилей, включая BMW X3 M40i M Special, Mercedes-Benz E 200 Coupe Sport+, Audi Q5 45 TFSI Sportback, Jaguar F-Type R, Ferrari California. Выручка ООО «Энитайм» в 2021 году составила 408,8 млн рублей, убыток — более 23 млн.

11:41 Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новых «обстрелах».

«Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Тёткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

11:31 За поправки в Конституцию Казахстана, по предварительным данным ЦИК, проголосовали 77,18% граждан. Против оказались 18,66%.

Явка составила около 68%.

11:24 Московский завод «РЕНО РОССИЯ» официально переименован в АО «Московский автомобильный завод „Москвич“». Это следует из ЕГРЮЛ (данные сервиса «Контур.Фокус»).



Генеральным директором назначен начальник департамента транспорта мэрии Москвы Дмитрий Пронин. Единственным учредителем предприятия после ухода Renault из России стала мэрия столицы через АО «Особая Экономическая Зона „Зеленоград“» и АО «Инвестиционная Проектная Компания».

О том, что на московском заводе Renault, который забрало себе городское правительство, будут выпускать автомобили под брендом «Москвич», ранее заявил мэр Сергей Собянин. «Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода „Москвич“ станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей», — утверждал он.

При этом, по данным «Ведомостей», под брендом «Москвич» могут начать выпускать китайские машины концерна JAC.

11:07 Три экзитпола в Казахстане показывают, что более 70% участников референдума поддержали изменение Конституции. Итоги опубликовала «Власть».

По опросу Института демократии, 79,4% избирателей поддержали поправки, около 20% выступили против. Наименьшую поддержку показался экзитпол от фонда «Қоғамдық пiкiр» — 74,8% опрошенных «за», 25,2% - «против».



В Конституцию Казахстана предлагаются 56 поправок, изменения касаются трети статей. Среди наиболее значимых в СМИ называют запрет на членство в какой-либо партии для президента страны, запрет на занятие государственных постов и публичных должностей для ближайших родственников президента, а также проведение выборов на национальном и региональном уровне по смешанной системе. 70% парламента будет избираться по пропорциональной системе, 30% - по мажоритарной.

Кроме того, предлагается ввести возможность для беспартийных граждан баллотироваться в парламент на национальном и региональном уровне, а также воссоздать Конституционный суд Казахстана.

Важнейшие поправки исключат из Конституции части, в которых предыдущий президент Нурсултан Назарбаев назван «основателем независимого Казахстана» и имеет возможность баллотироваться сколько угодно.

10:57 Сервис Risk&Compliance от Dow Jones начал расторгать контракты с российскими банками, пишет РБК со ссылкой на источники в двух компаниях. Без его данных они не смогут качественно мониторить операции клиентов и оценивать санкционные риски.

Собеседник РБК в банке из топ-50 пояснил, что компания расторгла с ними соглашение с 31 мая, уведомив об этом за неделю. «Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные, — пояснил собеседник издания в банке из топ-50. — И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список».

Все крупные игроки работали с Dow Jones, отметил источник.

10:50 Граффити в новосибирском Академгородке теперь такое.

«„Провокационные надписи“, как их называют некоторые чиновники, сокращаются до обозначений количества букв в них. Ранее, на асфальте появлялись граффити „3* 5*“ и „*** *****“», — пояснил телеграм-канал «Ненаучный городок».

Фото t. me/akademnen

Главное на утро 6 июня



• Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт украинского издания «Ґрати» и зеркала проектов Радио Свобода*, обратила внимание «Роскомсвобода».

Кроме того, заблокированы украинские СМИ, а также сайт United24, созданный для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины. Ограничен доступ и к сайту гастротуров Gastrotravel.club.

• Сайт министерства строительства РФ взломала команда DumpForums.com. На нем появилось требование перевести хакерам половину биткоина (BTC), в противном случае «все персональные данные пользователей Минстроя Российской Федерации, а возможно и не только ;) будут выложены в общий доступ».

На момент публикации сайт на сайте Минстроя лишь сказано, что «идут технические работы».

• Власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии закрыли небо для самолета главы российского МИД Сергея Лаврова, который планировал визит в Белград, сообщила сербская газета «Вечерне Новости».

«Ситуация в связи с визитом Сергея Лаврова исключительно сложная. Невероятно, что ситуация в Европе и мире сейчас такова, что президент одной страны должен заниматься такими вещами, как логистика прибытия министра иностранных дел другой страны, от чего зависит, прибудет ли он или нет», — отметила премьер-министр страны Ана Брнабич.

• Папа римский Франциск вновь призвал к переговорам: «Проведите настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня и об устойчивом решении. Прислушайтесь к отчаянному крику страдающих людей — мы видим его каждый день в СМИ — уважайте человеческую жизнь».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.