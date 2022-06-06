Еще один новосибирец погиб во время «спецоперации» в Украине

06 Июн 2022, 11:27

Еще один уроженец Новосибирской области погиб в Украине во время «спецоперации». Общее официальное число жертв в регионе достигло 46.

Житель Чистоозерного района области Андрей Юхлин погиб во время «спецоперации» в Украине, сообщила местная государственная газета «Кулундинская новь». Администрация района не стала информировать об этом ни на своем сайте, ни в паблике во «ВКонтакте».

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 46−47.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

Читайте также: «Новосибирский депутат Госдумы рассказал студентам о „грузе 200“ в селах»


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Монсеньор Паоло Пецци. Война и мы Монсеньор Паоло Пецци. Война и мы
Последние материалы
06 Июн, 13:36
Новосибирская электричка протаранила легковой автомобиль
06 Июн, 12:39
Как меняются цены на водку и сахар в Новосибирске: мониторинг Тайги.инфо
06 Июн, 12:17
Власти Кузбасса прогнозируют падение угледобычи на 5−7%
06 Июн, 11:44
Стихи Пушкина прочитали на языках коренных народов Сибири
06 Июн, 11:27
Еще один новосибирец погиб во время «спецоперации» в Украине
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования