Еще один новосибирец погиб во время «спецоперации» в Украине

Еще один уроженец Новосибирской области погиб в Украине во время «спецоперации». Общее официальное число жертв в регионе достигло 46.

Житель Чистоозерного района области Андрей Юхлин погиб во время «спецоперации» в Украине, сообщила местная государственная газета «Кулундинская новь». Администрация района не стала информировать об этом ни на своем сайте, ни в паблике во «ВКонтакте».

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 46−47.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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