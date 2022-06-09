Еще один новосибирец погиб во время «спецоперации» в Украине

Еще один уроженец Новосибирской области погиб в Украине во время «спецоперации». Общее официальное число жертв в регионе достигло 47.

Военнослужащий из села Цветники Здвинского района Кирилл Куринный погиб в Украине. Об этом сообщил сайт медиахолдинга облравительства Vn.ru.

Куринный окончил Цветниковскую среднюю школу, занимался в клубе «Юнармии». Поступил в Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Его призвали в армию в 2020 году, и уже через полгода он подписал контракт с Минобороны.

Награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 47−48.



Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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