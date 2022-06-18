Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 106

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

13:40 На покупку активов уходящей IKEA в России претендуют три-четыре покупателя, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает ТАСС.

13:30 Стоимость билетов в Европу для российских туристов за год выросла почти вдвое из-за осложнения логистики, пишет «Коммерсантъ». Путешественники увеличивают сроки поездок и их планирования.

Собеседник издания на туристическом рынке поясняет, что чаще всего российские туристы летают в европейские страны со стыковками в Турции и ОАЭ. Альтернативный вариант — на автобусе добраться из РФ и Белоруссии до Вильнюса, Таллина или Хельсинки и вылететь оттуда.

Спрос на европейское направление восстанавливается, хотя и не превышает пока 10% от показателей 2019 года.

12:45 Мы с Тайга.Ресёч продолжаем мониторинг цен на продукты в магазинах Новосибирска. Так, в одной из сетей стоимость самого дешевого сливочного масла на прилавке (в момент покупки) увеличилась за две недели на треть - более 777 рублей за килограмм.

О ценах на сметану, молоко и подсолнечное масло можно узнать тут.

12:40 Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал в интервью телеканалу РБК о планах возрождения советских автомобильных брендов «Волга» и «Победа». «У коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа», или и то и то», - сказал чиновник.

Главное на утро 18 июня

• Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт движения «Весна» «Импичмент 2.0» для отправки обращения о начале импичмента Владимира Путина.

«Мы считаем, что решение Генпрокуратуры абсолютно незаконно. Текст обращения составлен вместе с юристами, полностью соответствует положениям ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и помогает россиянам реализовать своё конституционное право направлять жалобы в органы власти», — говорится в заявлении активистов.

Сайт запустили 12 июня. С его помощью можно быстро отправлять обращения депутатам Госдумы с требованием инициировать импичмент Путина и остановить «спецоперацию». За пять дней работы ресурса жители отправили 19 тыс. обращений, уточнили активисты.

• Литовская железнодорожная компания LTG Cargo объявила, что Россия не сможет переправлять в Калининградскую область подсанкционные товары через Литву, погруженные после 17 июня. Письмо LTG Cargo опубликовал губернатор Антон Алиханов.

«Указанные товары или технологии, дата погрузки которых будет позже указанной, не смогут быть переняты к перевозке через Литовскую Республику в соответствии с регламентом (если нет других условий, предусмотренных регламентом, при наличии которых, соответствующая перевозка разрешена, например, исключение по выполнению договоров, заключенных до определенной даты, разрешение, выданное компетентными органами)», — говорится в письме.

По словам Алиханова, под ограничения попадет почти половина номинальных грузов, в том числе стройматериалы, «важные для строительства и производства» товары и «готовая продукция», которая вывозилась из региона.

• Украина вводит визовый режим для россиян с 1 июля.

«В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины», — заявил президент Украины Владимир Зеленский. Правительство страны прекратило действие безвизового соглашения с РФ.

• Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил РИА Новости, что в Иркутске продолжится производство пива компании Heineken, но под другим брендом. Корпорация прекратила выпускать в России пиво под своим брендом в начале марта, а затем объявила об уходе из страны и передачи новому владельцу.

На российском рынке Heineken также владел брендами Amstel, Edelweiss, Guinness, Gösser, «Бочкарев», «Охота».



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