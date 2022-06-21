Как я сдавал металлолом

Алексей Мазур

«У меня ржавая проволока, а также старые гвозди с шурупами (я решил избавиться от накопленного годами). Почем примете?» «В последнее время цена упала, но ваш металл мы возьмем по 12 рублей за килограмм».

Алексей Мазур рассказывает, как сдать металлолом.

Разборка завалов в старой развалившейся теплице выявила несколько больших мотков проржавевшей вязальной проволоки и небольшой моток проволоки колючей, в сумме килограммов на двадцать. А также выпиленную, возможно напильником, заготовку винта для лодочного мотора из дюраля. А не сдать ли мне металлолом, пришла в голову мысль. Металл ведь дорог. Ну и, в любом случае, все равно надо избавляться от хлама.

Новосибирский «ДубльГис», известный в других городах как «ДваГис», показал ближайшую точку приема и телефон:

— Металл принимаете?

— Принимаем.

— У меня ржавая проволока, а также старые гвозди с шурупами (я решил избавиться от накопленного годами). Почем примете?

— В последнее время цена упала, но ваш металл мы возьмем по 12 рублей за килограмм.

— У меня немного, килограммов двадцать.

— Да, немного. Но привозите, возьмем. Что ж, выкидывать его теперь, что ли.

И действительно. Если выкинуть, то привезут другие. И, возможно, не к ним.

Закинув металлолом в багажник, я выдвинулся в пункт приема. Располагался он в промзоне, фактически под открытым небом. Складское помещение было, но кучи железа, рассортированные по непонятному для меня принципу, валялись прямо на асфальтированной площадке. Среди них что-то сортировал уроженец Узбекистана. В будке приемщика сидел другой представитель среднеазиатских республик. Увидев мою проволоку он сказал «По 12 рублей». Да, мне уже говорили.

Сложили всё на старые большие весы с противовесами. Оказалось целых 27 кг. А винт из дюраля пошел отдельно — по 60 рублей за 1 кг. Чтобы убедиться, что это не железо, приемщик приложил к нему магнит.

Он зашел к себе в каморку, сказав подойти мне снаружи к окну. Окно снаружи было зарешечено. Приемщик записал что-то в тетрадку, потыкал пальцем в калькулятор и выдал вердикт:

— 402 рубля.

— Хорошо.

Для меня это был первый опыт сдачи металлолома. Когда я выезжал, навстречу мне двигался джип с тележкой, полной ржавых труб. Вот это серьезный подход, подумал я.