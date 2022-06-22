Новосибирский профсоюз попросил Путина сохранить банкротящийся завод

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Арбитражный суд отказался утвердить мировое соглашение банкротящегося новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» с кредиторами. Профсоюзы потребовали от правительства РФ поддержать предприятие, которое было крупнейшим производителем металлорежущих станков, гидравлических прессов и смесителей в России.

Тайга.инфо получила обращение от Федерации профсоюзов Новосибирской области по ситуации на заводе «Тяжстанкогидропресс», который находится в процедуре банкротства. Из него следует, что суд отказался утвердить мировое соглашение с кредиторами, и теперь профсоюзы и нынешнее руководство предприятия просят помощи у Кремля и правительства.

Напомним, основной владелец «Тяжстанкогидропресса» — ООО «Стиллайн», которое принадлежит бизнесмену Николаю Степакину. Тяжелая финансовая ситуация на предприятии связана с тем, что завод выступал поручителем по кредиту на 750 млн рублей, который взял «Стиллайн» у БКС Банка. Сам "Стиллайн" был признан банкротом в 2021 году, а БКС в итоге добился взыскания более 1 млрд рублей с «Тяжстанкогидропресса». По итогам двухлетних судебных разбирательств управление заводом перешло к группе БКС.



Сообщалось о возбуждении дела по ч. 2 ст. 145.1 УК по факту невыплаты заработной платы работникам «Тяжстанкогидропресса». В СК утверждали, что долги в размере 17 млн рублей образовались перед 307 сотрудниками. На предприятии прошли обыски. Также полиция заявила о признаках мошенничества и преднамеренного банкротства на «Тяжстанкогидропрессе»



В 2018 году общая численность сотрудников предприятия составляла около 1 тыс. человек, а к декабрю 2020-го снизилась до 390. В 2021-м руководство уведомило о сокращении еще 325 работников. 31 марта 2021 года завод обесточили из-за долгов за электроэнергию. Сотрудников отправили на производственный простой.

Редакция частично публикует обращение профсоюзов.

7 апреля у завода «Тяжстанкогидропресс» появился шанс на выход из многолетнего кризиса, и на дальнейшую жизнь. В этот день кредиторы предприятия на своем заседании приняли решение о заключении мирового соглашения. Других вариантов сохранить предприятие на сегодняшний день почти не осталось. И мировое соглашение давало надежду на то, что будут сохранены рабочие места, что замороженные в настоящее время заказы и инвестпроекты будут реализованы.

Однако 8 июня Арбитражный суд Новосибирской области в своем постановлении решил: в утверждении мирового соглашения, «заключенного должником - ПАО „Тяжстанкогидропресс“ - с кредиторами в ходе процедуры наблюдения по делу о банкротстве, отказать». И продлил наблюдение. Единственным противником заключения перемирия стала представитель «Стиллайна» Алексеенко.

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В июле 2021 года завод погасил задолженность по зарплатам. Но, учитывая сложную социально-экономическую ситуацию на предприятии, Новосибирская областная организация Российского профсоюза работников промышленности обратилась к куратору Сибирского федерального округа вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой помочь сохранить и восстановить одного из крупнейших в РФ производителей станков ПАО «Тяжстанкогидропресс».

Были направлены также обращения президенту Владимиру Путину, председателю ФНПР Виктору Шмакову, полномочному представителю президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву.

Сохранение этого предприятия позволит сохранить рабочие места, вернуть специалистов за станки. А в связи со строительством в Новосибирской области ряда объектов федерального масштаба позволит увеличить количество рабочих мест и снизить безработицу в городе.

Предприятие еще возможно сохранить.

Есть потенциальные заказчики как в стране, так и за рубежом.

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В настоящее время коллектив ПАО «Тяжстанкогидропресс» предпринимает целенаправленные действия для стабилизации сложной экономической ситуации и постепенном наращивании объёмов производства. В работе находятся несколько краткосрочных заказов. Как пример, в завершающей стадии производства находится многофункциональный фрезерно-расточной центр НС 471. Данный металлообрабатывающий центр, предназначен для высокоточной обработки больших корпусных деталей и может использоваться на крупных машиностроительных предприятиях.

Что, кстати, особенно важно в период наложения на отрасль международных санкций. Благодаря действиям правительства области предприятие внесено в федеральный список системообразующих предприятий России.

В феврале региональные управления ФСБ и полиции задержали экс-руководителей завода. Их подозревают в хищении имущества завода.

Однако рядовые работники завода не должны быть заложниками ситуации.

В своем выступление [президент РФ] Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) призвал к реализации импортозамещения, к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым, научным потенциалом и бывшие работники предприятия верят в возрождение завода и готовы возродить доброе имя своего коллектива, которое еще помнят не только в России, но и за рубежом!

Новосибирская областная организация Российского профсоюза работников промышленности.