Новосибирский призер чемпионата Европы по карате погиб при «спецоперации» в Украине

23 Июн 2022, 13:45

Еще два уроженца Новосибирской области погибли при «спецоперации» в Украине. Один из них оказался «добровольцем», второй — известным спортсменом.

24-летний Виталий Зубарев погиб во время «специальной военной операции» в Украине, сообщили в администрации Черепановского района области 23 июня. Его звание и род войск не указаны.

«Зубарев Виталий — воспитанник спортивного клуба „Лекур“, кандидат в мастера спорта по карате-киокусинкай, бронзовый призер первенства Европы, неоднократный победитель первенств Сибирского федерального округа и Новосибирской области, международных турниров, — говорится в сообщении. — В 2016 году окончил школу № 3 в Черепаново и поступил в Сибирский государственный университет физической культуры и спорта Омска».

Когда именно был призван Зубарев, не уточняется. Прощание запланировано на 24 июня.

Кроме того, администрация Сузунского района сообщила о гибели 54-летнего Игоря Меренова. Утверждается, что 27 апреля он записался «добровольцем», а погиб 3 июня в населенном пункте Орехово. Мужчина участвовал в боевых действиях в Афганистане и Чечне.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 51−52.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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