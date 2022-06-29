Депутат заявил о платном месте на кладбище для погибшего в Украине новосибирца

© zgotovleniepamyatnikov.ru

Родственники одного из новосибирцев, погибших в Украине, остались недовольны предложенным им местом на кладбище. В платном квартале, который их устроил, проведение похорон невозможно по Федеральному закону.

«Сегодня Первомайский район прощается со своим жителем, который отдал жизнь в специальной военной операции на Украине, — заявил депутат горсовета Павел Горшков на сессии 29 июня. — <…> Несмотря на подвиг, место для захоронения, которое было выбрано его родственниками, оказалось платным. А то место, которое было предложено на кладбище — не устроило родственников, так как находится не в самом лучшем месте. В низине».

По словам Горшокова, муниципальное учреждение «Ритуальные услуги» приносит в бюджет 100 млн рублей в год: «Неужели нельзя создать благоустроенный воинский квартал для гарантированного бесплатного захоронения погибших при защите отечества».

Начальник департамента потребительского рынка мэрии Виталия Витухина уточнил, что власти предлагали семье «любое место бесплатно на всей территории Инского кладбища»: «Но родственники выбрали исключительно выбрали квартал, который является сервисным, который по постановлению мэрии с утвержденными тарифами. Мы не имеем права на этом квартале хоронить бесплатно, там проведены работы, дорожки, и, если это делать это на этом квартале, нам нужны отдельные документы. Мы за один час это сделать не можем».

Более того, гарантированный перечень бесплатных услуг прописан в Федеральном законе №8

«Если человек воспользовался гарантированным перечнем, он теряет возможность других компенсаций и выплат по другим социальным гарантиям, — пояснил Витухин. — Люди сами выбирают, воспользоваться ли гарантированным перечнем или получить другие компенсации — в данном случае погибшим воинам полагаются от военкомата и от страны более значительные выплаты, чем стоимость оплат при захоронении. И люди сами выбирают оплатить похороны, но получить гораздо большее возмещение от военкомата и от государства».

Чиновник предложил добавить в постановление мэрии, по которому положено 200 тыс. из бюджета на захоронение и на памятник почетным гражданам и награжденным: «Очень просто добавить в этот перечень [погибших при спецоперации], и семьи смогут получить компенсации».

«Ситуация бывает, что с человеком нужно попрощаться сегодня-завтра, а у родственников просто денег нет, — отметил депутат Горшков. — А бывает, что человек просто без родственников. Я больше на это делал акцент, что ему нужно оплатить сам процесс сегодня, а не дожидаться потом каких-то компенсаций».

Мэр Анатолий Локоть назвал тему «деликатной»: «Она требует вдумчивого обсуждения и, может быть, не везде публичности. Решения должны быть приняты в интересах семей тех, кто заслуживает этого — почтения, памяти».

Локоть предложил обсудить вопрос похорон в профильной комиссии горсовета.

МКУ «Ритуальные услуги» возглавляет Борис Журавлёв. По данным сервиса «Контур. Фокус», некоторое время он был гендиректором ООО «Свинокомплекс Сузунский».



Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 55−56.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

Читайте также: «Новосибирский депутат Госдумы рассказал студентам о „грузе 200“ в селах»