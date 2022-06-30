Что делать с наличной валютой

Алексей Мазур

Мы узнали, сколько действительно стоил рубль. Что наши зарплаты должны были быть в полтора раза выше в долларовом исчислении. Одним из самых крупных налогов, который платили россияне, был налог на заниженный курс рубля.

Доллар опустился на Московской бирже ниже 51 рубля, обновив многолетний антирекорд. Многих, кто в феврале и марте закупился наличной валютой, теперь волнует вопрос: «Что же делать дальше?»

В том же марте в своем стриме я советовал не покупать доллар по 90 рублей и дороже. Те, кто покупают или продают на волне паники, как правило проигрывают. Когда финансовое цунами уже пришло, поздно дергаться, надо смириться и терпеть. Как гласила финансовая шутка 1990-х: «Кто такой инвестор? Это залетевший брокер».

Подозреваю, что те люди, которые покупали доллар, когда он взлетел до 100 рублей, и те, кто его продает, когда он упал до 50 — это одни и те же люди. Согласитесь, дурная привычка.

Надо понимать, что с долларом и евро ничего особенного не случилось (если не считать ускорившейся, но не превысившей 10% инфляции). Что-то случилось с рублем, точнее, с его обменным курсом. Сам рубль ведь тоже инфлировал, оценки годовой инфляции колеблются от 16 до 20%.

Минфин и Центробанк утратили возможность скупать доллары на торгах, обесценивая тем самым рубль

Что же случилось, если рубль, который обесценился сильнее, чем доллар, укрепился по отношению к доллару в полтора раза?

А это интересный момент, который мало кто отрефлексировал. Случилось простое — российские Минфин и Центробанк утратили возможность скупать доллары на торгах, обесценивая тем самым рубль. И мы узнали в результате, сколько действительно стоил рубль. Что наши зарплаты должны были бы быть в полтора раза выше — в долларовом исчислении. Одним из самых крупных налогов, который платили россияне, был налог на заниженный курс рубля.

Благодаря этому налогу наживались экспортеры, пополнялся российский бюджет и пухли разные фонды (от резервов ЦБ до Фонда национального благосостояния). Как мы знаем, существенная часть накопленного теперь заморожена «недружественными» странами. Конечно, низкий курс рубля делал российскую экономику более конкурентоспособной, позволял, если не развиваться, то существовать российской промышленности.

В логике гонки за конкурентоспособностью экономики можно оправдать и возврат к крепостному праву или к практике ГУЛАГа

Но все же эта «конкурентоспособность» достигалась за счет благосостояния россиян. Средняя зарплата россиянина стала меньше средней зарплаты китайца. В логике гонки за конкурентоспособностью экономики можно оправдать и возврат к крепостному праву или к практике ГУЛАГа.

Сейчас правительство усиленно думает, как вернуть налог на низкий курс рубля — ведь падение доллара на 10 рублей приносит триллион убытка федеральному бюджету. Рассматривается вариант закупки валюты дружественных стран, что поднимет курс доллара (точнее, обвалит курс рубля) через кросс-валютные операции.

Так что скорее всего сейчас время не продавать доллары, а покупать. Если исходить из цинично-финансового подхода, то выгодно продавать недвижимость (даже с дисконтом) и покупать валюту (даже с учетом того, что наличная валюта рублей на 10 дороже биржевого курса). Вряд ли в обозримом будущем наша недвижимость будет стоить в долларах дороже, чем сейчас.

Но поскольку речь идет чаще всего о сохранении скромных сбережений, то совет простой — не дергаться. Вы уже влетели.

