Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 121

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

16:19 Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал действия представителей власти в случае с вратарем сборной РФ по хоккею Иваном Федотовым. Того, напомним, могли силой забрать в армию и увезти в Североморск.

«Глядя на историю с Федотовым, перспективные молодые игроки будут при первой возможности валить за океан!!! Мы этого добиваемся?» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

15:14 В эфире канала «Соловьев Live» ведущий программы «Утро Z» назвал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и всех, кто пишет о «хлопках», «дебилами проклятыми».

«Губернатор Гладков заявил, что в результате серии хлопков погибли три человека. Дальше „Московский комсомолец“ вот этого идиота Гусева: „В Белгородской области после серии хлопков загорелся частный дом“. Я хочу спросить: „Вы там охренели?!“ — кричал в камеру ведущий в эфире. — Каких хлопков? Прекратите писать вот эту галиматью, дебилы проклятые!»



Причины взрывов в Белгороде до сих пор официально не называются. «Предположительно сработало ПВО», — сказал губернатор. Среди фотографий разрушений в Белгороде есть и такая. Журналисты и эксперты The Insider* определили предмет на ней как первую ступень ракеты российского зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь».





14:10 Вратарь сборной России, лучший голкипер Континентальной хоккейной лиги Иван Федотов пропал. Его вывезли из госпиталя, куда доставили на скорой помощи из военкомата.

«Куда, пока точно неизвестно, выясняем по этой ситуации. Ориентировочно, в Североморск, по месту возможного прохождения службы, но пока точно сказать не можем. По его самочувствию информации у меня пока нет», — цитирует адвоката Федотова Алексея Пономарёва ТАСС.

Федотов задержали в Санкт-Петербурге 1 июля. Его увезли в военкомат при участии СОБР. Затем хоккеист увезли из военкомата на скорой помощи.

При этом Федотов не уклонялся от призыва, подчеркнул адвокат. Решение о его призыве уже обжаловано в суд.

13:59 Военкоматы во Владимирской области столкнулись с проблемой призыва в воздушно-десантные войска. Об этом в заксобрании региона заявил военком Юрий Гусаров.

«Второй элемент, большой, связан с комплектованием воинских частей, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции [на Украине], а также озвученные президентом и министром обороны РФ комплектованием 12 новых соединений на территории Западного военного округа. Проблема решается, но есть один элемент, который у нас буксует — это призыв в воздушно-десантные силы. На каждый район [норма] — по 2 человека, в городах — по 4 человека. Мы не можем набрать», — цитирует Гусарова местное издание «Зебра».

«Не выполнить задачу мы не можем, — утверждает полковник Гусаров. — Поэтому обращаюсь к депутатам законодательного собрания, прошу вас организовать по возможности работу с общественниками в ваших районах и городах и помочь военным комиссарам в наборе данной категории военнослужащих. <…> Туда не обязательно [брать] тех, кто служил, можно [приглашать и тех, кто не проходил службу] по состоянию здоровья, получал высшее или среднеспециальное образование — они тоже могут идти в ВДВ».

13:50 В мае 2022 года российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин на 39,3% по сравнению с маем 2021-го — до 824 тыс. декалитров. На эти данные Росстата обратило внимание РБК.

Производство растет на фоне снижения импорта игристых вин из Европы. В январе—апреле, по данным Eurostat, поставки в Россию из стран ЕС упали в натуральном выражении на 45%, до 6,8 тыс. тонн, и почти на 44% в стоимостном — до €26,4 млн.

12:57 Число погибших в Белгороде после взрывов выросло до пяти, утверждает Baza. Ранее официально сообщалось о трех жертвах.

12:30 В России все банки с 3 июля обязаны при предоставлении ипотеки учитывать полную стоимость кредита (ПСК), которая не может превышать среднерыночную более чем на треть. Законопроект был принять еще в 2021-м, у банков был год до вступления в силу.

Ограничения распространяются на не подпадающие под госпрограммы ипотечные кредиты на квартиры, парковки, земельные участки, строительство жилых домов и рефинансирование ранее выданных кредитов. ПСК учитывает не только сумму кредита и процентную ставку, но и другие расходы, например, обязательную страховку или плату за выпуск кредитной карты, пишет ТАСС.

12:00 Известный новосибирский ученый Дмитрий Колкер скончался. Сотрудники ФСБ задержали его 30 июня прямо в больнице, несмотря на последнюю стадию рака, а суд отправил его в московское СИЗО.

Все подробности читайте здесь.

11:27 Немецкая компания Siemens Healthineers AG, выпускающая медицинскую и диагностическую технику, продолжает работать в России, несмотря на уход материнского концерна. Ее деятельность не нарушает санкции Евросоюза, рассказал финансовый директор Siemens Healthineers Йохен Шмитц.

«Мы предлагаем продукты и услуги, связанные с медицинским обслуживанием гражданского населения. Это в принципе не подпадает под санкции. И с этической точки зрения я бы посчитал такой шаг сомнительным. Разве мы можем отказать российским детям, больным раком, в лечении?» — сказал Шмитц немецкому изданию Die Welt.

10:45 Многотысячные протесты охватили крупнейший регион Узбекистана - Каракалпакстан. Президент страны Шавкат Мирзиёев задумал продлить свой срок полномочий и лишить Каракалпакстан права на выход из состава страны.

Сообщается о применении насилия к протестующим и стрельбе. Журналисты также узнали о погибших.

Но в итоге Мирзёев пообещал сохранить в Конституции норму о суверенитете Каракалпакстана и право выхода из состава страны.

10:26 Телеграм удалил 20 постов канала ASTRA о «спецоперации» в Украине. «Без предупреждения были удалены публикации о: жертвах в Буче, смерти литовского документалиста, погибших в Ирпене, <…> [протестной] акции, о вступлении Макса Барских в ЗСУ и другие. Публикации были удалены якобы от лица главного редактора ASTRA Анастасии Чумаковой. Она этого не делала», — говорится в заявлении редакции.

10:12 В Белгороде частично разрушены 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова, а также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, сообщил губернатор Гладков.



Три человека погибли. Двое пострадали, уточнил он.

Опубликованные фотографии в соцсетях свидетельствуют о разрушении нескольких частных домов, а также окнах, вылетевших из многоквартирных домов.

Главное на утро 3 июля

• Серия взрывов произошла в Белгороде, трое пострадали. Это следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова в телеграме.

«В Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте. Есть трое пострадавших. Их уже доставили в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО», — написал чиновник.

• Президент Беларуси Александр Лукашенко угрожает нанесением ударов по Украине. Он утверждает вооруженные силы страны якобы запускали ракеты по военным объектам в Беларуси. Он заявил, что отдал приказал белорусским военным «взять под прицел» центры принятия решений в столицах противников

«Чем ответить у нас есть. И не только тем, о чем мы говорили недавно с президентом России [говорили о ядерном оружии]. Я к этому давно готовился. Помните, я вам говорил: „Полонезы“, ракетное производство и прочее. Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или во дворцах сидит», — заявил Лукашенко.

• Российских чиновников продолжают назначать в органы власти «ДНР», признанной Кремлем. Главой «министерства образования и науки» назначена полная тезка замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания Минпросвещения РФ Ольга Колударова, «министром здравоохранения» тезка главы департамента развития региональных партнерств Сеченовского университета Дмитрий Гарцев, «министром угля и энергетики» — Андрей Чертков, который возглавлял министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области.

«Министром доходов и сборов» назначен Дмитрий Шмелев, тезка которого известен как замруководителя управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области.

• Журналиста независимого екатеринбургского сайта It’s My City Сашу Зубковского увезли в полицию сотрудник в штатском из-за того, что он первым сфотографировал арт-объект с портретом Владимира Путина на шкафном регуляторном пункте газовых сетей за решеткой.

«Ко мне подошел эшник, попросил проехать на Фрунзе и дать объяснительную по поводу граффити с Путиным, потому что я приехал туда первым, провел там почти весь день. Ему нужна была информация, кого я там видел за все это время, чтобы расследовать», — рассказал Зубковский.

Молодого человека в итоге отпустили без протокола.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.