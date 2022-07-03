Новосибирского ученого Колкера перед смертью вывезли из московского СИЗО в больницу

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Стали известны подробности гибели новосибирского ученого Дмитрия Колкера. Сотрудники ФСБ задержали его 30 июня прямо в больнице, несмотря на последнюю стадию рака, а суд отправил его в московское СИЗО. За несколько часов до смерти его снова повезли в медучреждение, где он умер.

Доктор наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер скончался. Его сын Максим Колкер официально подтвердил сведения на своей странице во «ВКонтакте», опубликовав полученную семьей телеграмму.

«Сообщаем, что содержащийся в ФКУ „СИЗО-2“ Колкер Дмитрий Борисович 2 июля доставлен в ГКБ № 29, где в 02:40 скончался», — сказано в телеграмме.

«ФСБ убила моего отца. Зная в каком он состоянии, вытащили его из больницы. Спасибо страна! — написал сын погибшего во „ВКонтакте“. — Они даже не дали попрощаться нашей семье. Черти. Следователь Морозов, новосибирский судья и вся государственная машина, надеюсь, вы ответите за свои действия. Вам хватило два дня, чтобы убить человека».

«Это большая трагедия для нашей семьи. Так не должно было произойти! Человек не смог уйти в лучший мир рядом со своей семьей, — отметила дочь погибшего Алина Миронова. — Но я точно знаю, что он до последнего чувствовал, что все мы с ним. На прошлой неделе он говорил: „Я хочу, чтобы вы все сплотилось. Я хочу, чтобы был мир“. Мы исполнили твоё последнее желание, дорогой и любимый папа! Жаль, что такой ценой. Но мы все с тобой! Друзья, продолжайте писать истории о нём, сейчас это очень важно».

Колкера задержали сотрудники ФСБ 30 июня, писала Тайга.инфо. 54-летнего мужчину, у которого серьезное онкологическое заболевание, забрали прямо из больницы. Советский районный суд Новосибирска арестовал его, мужчину отправили в московское СИЗО «Лефортово».

Как рассказывал Тайге.инфо сын Колкера Максим, его отца подозревали в том, что он «предоставил Китайской народной республике данные, содержащие государственную тайну» (ст. 275 УК).

Обладатель множества патентов, руководитель одного из российских мегагрантов Дмитрий Колкер выступал с лекциями в вузе в Китае. Они проходили на русском языке по требованию сопровождавшего ученого «безопасника». Некоторые презентации касались лазерной спекторскопии и основных принципов лидара. При этом такие лекции читают студентам в вузах.

«Абсолютно все доклады на международных конференциях заверяются в специальных отделениях, что не содержат гостайны. С ним был везде сотрудник ФСБ, который летал с ним вместе в Китай, запрещал говорить на английском и выступать на английском», — говорил сын ученого.

Дмитрия Колкера, у которого последняя стадия рака, забрали прямо из больницы. Он не мог питаться самостоятельно.

«В семь часов [утра] забрали больного человека, который практически при смерти и питался через трубочку в вене, из частной клиники. При этом только там ему могли помочь (мы были во всех клиниках Новосибирска), — рассказал Тайге.инфо сын Колкера. — И в семь утра мне звонит следователь, что ваш отец арестован. <...> Потом следователь говорил маме, что там [в СИЗО] классные условия, есть холодильник. Человек питается из трубочки в вене, а не из холодильника».

Кроме того, в квартире семьи прошли обыски. Силовики забрали технику ученого, а его увезли на самолете в Москву.

Позже стало известно о задержании 75-летнего новосибирского ученого из Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его также арестовали по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ) и увезли в Москву.