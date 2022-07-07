Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 125

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. На независимых депутатов пишут доносы, жителей страны оставляют без доступа к выпискам из ЕГРН.

18:35 Приостановка завоза импортных товаров и рост цен вызвали повышенный спрос среди фермеров на аналоги запчастей для сельхозтехники, масел, гербицидов, упаковки, следует из исследования компании «ТендерПро».

Так, по сравнению с первой половиной 2021 года замену упаковке Tetra Pak бизнес искал чаще в 14 раз, запчастей к сельхозтехнике – на 38,2 %, гербицидов – на 53,5%, удобрений – на 30,8%. Подробнее – здесь.



18:21 Хоккеиста Ивана Федотова перевели в обычную роту в Северодвинске, сообщает «Матч ТВ».

По сведениям издания, вратаря выписали из 1469-го военно-морского клинического госпиталя Минобороны РФ и перевели в воинскую часть, а не, как ожидалось, в спортроту.

Федотова 1 июля задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после того, как он сообщил, что собирается продолжить спортивную карьеру в американском клубе «Филадельфия». Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата, после чего его доставили в Боткинскую инфекционную больницу. Затем игрока отправили на дополнительное обследование в военно-медицинскую академию, а потом — в военно-морской госпиталь.



18:00 В Кемеровской области прошли первые заседания по уголовному делу журналиста Андрея Новашова, которого обвиняют в «фейках» о ВС РФ за репост статьи о Мариуполе. Он полностью отрицает вину. Свидетелями обвинения оказались сотрудник центра «Э» и студент, который не мог ответить на вопросы.

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17:20 Баннеры в Красноярске.

Фото: t.me/sibirmedia

16:25 У военного комиссара Крыма Юрия Лымаря идут обыски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, обыски связаны с расследованием возможных «коррупционных нарушений с превышением полномочий» при работе с призывниками. Трое подчиненных военкома уже находятся под следствием.



Лымарь возглавляет военный комиссариат Крыма с 2020 года.

16:08 Барнаульскую журналистку Марию Пономаренко оставили в СИЗО до 28 августа, сообщает RusNews

В Алтайском краевом суде при рассмотрении апелляции защита предложила альтернативную квартиру, где Пономаренко сможет находиться под домашним арестом. Судья приобщил материалы к делу. Адвокат также просил учесть, что у журналистки двое несовершеннолетних детей.

«Мне всё равно [какой будет мера пресечения], я не верю в это кривосудие. Я никуда отсюда не уеду, потому что у меня здесь дед лежит в могиле. Даже если меня оправдают, я никуда не уеду из России», — заявила Пономаренко в последнем слове.



15:41 Басманный суд арестовал главу научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Андрея Грудзинского. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщает РБК.

Напомним, ранее в Новосибирске сотрудники ФСБ арестовали двух ученых по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ): доктора наук, завлабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера и ученого из Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. Колкера с последней стадией рака увезли в московское СИЗО прямо из больницы. Через два дня после ареста он умер.

15:24 Строительная компания «Брусника» получила из питомников Германии и Польши почти 270 тыс. лиственных и хвойных деревьев, кустарников и многолетних цветов. Из-за резкого обострения геополитической ситуации, колебания курса валют и разрыва прежних логистических цепочек срок их доставки увеличился с одного месяца до трех, а бюджет — в два раза. Однако отказываться от зарубежных закупок девелопер не намерен — подробнее здесь.

15:18 Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что рынок микрокредитования «нужно сделать государственной услугой».

«Запускать выдачу микрозаймов на базе крупнейших банков с госучастием – под минимальный процент и гарантии государства. Тогда действительно микрокредитование станет формой экстренной финансовой помощи, а не инструментом, которым с позволения государства населению роют огромную долговую яму», — считает Миронов.

14:58 Читатели из Новосибирска прислали фото.



14:26 Сотрудникам кондитерской фабрики «Славянка», расположенной в Старом Осколе, «настоятельно предложили» оформить краткосрочный армейский контракт для участия в спецоперации в Украине, сообщила «Сота» со ссылкой на работника предприятия.

В конце июня сообщалось об аналогичном собрании на другом предприятии Старого Оскола — электрометаллургическом комбинате имени Угарова.

14:00 Роскомнадзор ограничил доступ к швейцарскому почтовому сервису Swisscows. Утверждается, что решение принято из-за «рассылки о минировании», передает «Интерфакс».

Swisscows запущена в 2014 году швейцарской компанией Hulbee AG, переименованной позже в Swisscows.

12:42 Часть строящегося моста через Зею обрушилась в Благовещенске. Конструкция пошла «волной» и части объекта рухнули в воду. Фото и видео опубликовали местные сообщества во «ВКонтакте».

«На строительной площадке нового зейского моста при выполнении надвижки пролётного строения произошла нештатная ситуация — смещение временных металлоконструкций накаточных устройств, — утверждает минтранс Амурской области. — Причиной смещения стало расширение металла из-за аномально высокой температуры воздуха. Оперативно приняты технические решения, ситуация не повлияла на мостовые конструкции. Пострадавших и травм личного состава строителей нет. Работа на объекте продолжается в штатном режиме».

Рабочие на опубликованных видео обсуждают, что множество секций теперь придется заменить — вырезать и переваривать. Металл сильно погнуло.

Генподрядчик объекта — АО «Бамтоннельстрой-Мост». Совет директоров компании возглавляет миллиардер Руслан Байсаров.





12:29 За то, чтобы ограничить россиянам доступ к ЕГРН проголосовали фракции «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди», следует из базы данных Госдумы. Только КПРФ не стала голосовать за скандальный законопроект.

12:24 Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, по которому россияне лишатся возможности делать выписки о владельцах объектов недвижимости из ЕГРН. Его еще в начале апреля внесли депутаты Александр Хинштейн, Антон Горелкин (представляет Кузбасс) и красноярский сенатор Андрей Клишас (все «Единая Россия»), коммунист Александр Ющенко, представитель ЛДПР Андрей Луговой и политтехнолог Дмитрий Гусев («СРПЗП).

«Устанавливается, что персональные данные, содержащиеся в ЕГРН, могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физического лица — субъекта таких данных, — сказано в пояснительной записке. — Для этого в ЕГРН вносится соответствующая запись на основании заявления физического лица, за которым в ЕГРН зарегистрировано право, ограничение прав или обременение на объект недвижимости, а также при внесении соответствующей отметки в заявление о государственной регистрации права. В отсутствии указанной записи сведения из ЕГРН могут быть предоставлены только по запросу нотариуса, действующему на основании письменного заявления заинтересованного лица в целях защиты его прав и законных интересов».

Сейчас выписку из ЕГРН может взять любой желающий через Росреестр за небольшую пошлину. Фактически запрет на выписки грозит тем, что риелторам и гражданам будут затруднены подбор и проверка недвижимости, говорила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка госагентству ТАСС. Собеседники «Известий» признали, что информация из ЕГРН «может быть чувствительной для чиновников или представителей органов власти, вовлеченных в коррупционные схемы».

Сервис ЕГРН используется в том числе для журналистских расследований.

12:11 Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на планы руководства компании упразднить департамент по техническому обслуживанию воздушных судов. В нем работают более 2 тыс. человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма коллектива.

Функции департамента планируется передать принадлежащей перевозчику компании «А-Техникс». На ее базе хотят сделать «крупнейшего в России провайдера услуг по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов».

По словам представителя «Аэрофлота», персонал департамента будет «перераспределяться» между «А-Техникс» и другими подразделениями «Аэрофлота». Но условия работы в «А-Техникс» хуже, чем в самом «Аэрофлоте», утверждают сотрудники авиакомпании. У тех, кто перейдет в фирму, не будет корпоративных билетов, квартальных премий, станет меньше отпускных дней. К тому же действует система штрафов.

11:56 Крупные российские IT-компании, в том числе VK, обсуждают с Минцифры Р Ф разработку отечественного игрового движка. Об этом узнал «Ъ».

На игровой движок могут выделить деньги из фонда Института развития сектора информационных технологий, учрежденного правительством РФ. В Минцифры подтвердили, что «обсуждают с профильными игроками рынка вопрос господдержки в части создания собственного игрового движка и ее релевантные формы».

Причем вопрос о необходимости разработки российского игрового движка был поднят 18 мая на закрытой встрече чиновников администрации президента с представителями игровой индустрии, утверждают участники. Холдинг VK возглавляет Владимир Кириенко, сын замглавы администрации президента Р Ф Сергея Кириенко.

Инициатива оценивается в «миллиарды рублей на протяжении долгих лет», потому что потребует развития и совершенствования целой экосистемы, отметил один из собеседников издания.

11:36 Независимого депутата горсовета Новосибирска Светлану Каверзину вызвали на заседание комиссии по этике из-за трех доносов жителей. Об этом она сообщила Тайге.инфо.



В одном из доносов сказано, что Каверзина якобы «честит президента». Другой отправил член профсоюза медработников «Действие» Сергей Комлев.

Раньше Комлев организовывал акции протеста в защиту прав работников скорой помощи, а теперь путешествует по России вместе с активистом Алексеем Носовым для «доставки гуманитарных грузов», о чем рассказывает другой депутат горсовета Ростислав Антонов, известный поддержкой «ДНР» и «ЛНР». Аккаунт самого Комлева во «ВКонтакте» закрыт.

«Доносительство нынче цветет буйным цветом. Времена такие. Посмотрим что там 11 июля», — написала Каверзина в своем телеграм-канале.



11:23 ВВП России может упасть на 6,4−11,5% в 2022 году в зависимости от уровня дисконта цены на нефть и ослабления курса рубля, считают в РАНХиГС, передает РБК. При этом в 2023 году потери могут еще больше.

10:35 Рок-фестиваль «Ветер Сибири», который должен был стать крупнейшим в регионе, отменили по «рекомендации» властей. Мероприятие должно было пройти в Бийске Алтайского края и собрать 30−40 тыс. зрителей. На нем планировали выступить «Сплин», «Звери», «Ундервуд», «Слот» и другие.

Фестиваль был запланирован на 12—14 августа на территории аэропорта Бийска. Там должны были появиться сцена, палаточный лагерь и различные зоны услуг.

«Мы получили уведомление от Роспотребнадзора и администрации края о необходимости перенести фестиваль на другие даты будущего года, — говорится в заявлении организаторов. — <…> Несмотря на огромное желание проведения фестиваля со стороны администрации края, органов власти Бийска и Бийского района <…> мы должны принимать и исполнять рекомендации Роспотребнадзора».

Из письма правительства Алтайского края, копия которого имеется в распоряжении Тайги. инфо, следует, что решение принимало региональное управление Роспотребнадзора, которое якобы фиксирует «нестабильную эпидемиологическую обстановку». При этом федеральный Роспотребнадзор ранее объявил о снятии всех ограничений, установленных в России под предлогом пандемии коронавируса.

В итоге организаторы решили перенести фестиваль на август 2023 года.



10:09 Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу Александры Поповой на решение Центрального райсуда, оштрафовавшего ее на 75 тыс. рублей по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение закона о митингах). Об этом она сообщила Тайге.инфо.

Попову задержали 6 марта в районе Площади Ленина. Первое решение выносила судья Центрального районного суда Мария Стебихова.



6 марта в центре Новосибирска проходили массовые задержания. По свидетельствам очевидцев и СМИ, силовики задерживали и протестующих, и прохожих, и даже мопса. Были задержаны и журналисты. Корреспондентам Тайги. инфо пытались запрещать снимать происходящее.

Главное на утро 7 июля

• «Новую Газету» оштрафовали на 300 тыс. рублей по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). Протокол составили за видеообращение главреда Дмитрия Мутарова, опубликованное 24 февраля.

При этом сам материал был удален по требованию Роскомнадзора.

На этом фоне «Новая газета», приостановившая работу в марте до окончания «спецоперации», запускает приложение — журнал «Но». По словам Муратова, издание появится в продаже 15−16 июля и будет выпускаться как в печатном виде, так и в цифровом формате — pdf-версию можно будет купить на сайте «Новой газеты».

Новое издание будут делать журналисты «Новой газеты», оставшиеся в Москве, под руководством Сергея Кожеурова. Сотрудники издания, уехавшие за границу, еще в апреле запустили «Новую газету. Европа» под руководством Кирилла Мартынова.

• С начала 2022 года продажи антидепрессантов в России выросли более чем в полтора раза, сообщило РБК со ссылкой на подсчеты оператора системы маркировки «Честный знак» Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В денежном выражении рост продаж увеличился на 87%, до 3,6 млрд рублей. Самая высокая динамика наблюдалась у «Сертралина» (+113%), «Флуоксетина» (+90%) и «Эсциталопрама» (+79%).

Аналитики связали рост продаж со спецоперацией в Украине, «экономическим фоном» и последствиями санкций. «Люди переживают за родственников на Украине и за свое будущее», — считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

• Доллар и евро резко укрепились по отношению к рублю на торгах на Московской бирже. Центральный банк РФ повысил официальные курсы валют на 7 июля сразу на 4 рубля.

Курс доллара установлен ЦБ на уровне 62,91 рубля. Евро — 64,33 рубля.

• В Херсонской области Украины, подконтрольной российским войскам, отключили доступ к Youtube и Instagram****.

• Басманный суд Москвы отправил в СИЗО помощника главы МВД Р Ф Владимира Колокольцева генерал-майора Сергея Умнова, начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области генерал-майора Ивана Абакумова, главу местного управления ГИБДД генерал-майора Алексея Семенова и старшего судебного пристава Невского района подполковника Елену Копьеву. Об этом сообщил «Ъ».

Их подозревают в в том, что они «настойчиво рекомендовали» петербургским бизнесменам жертвовать средства в «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», а потом эти деньги «фактически бесконтрольно» тратились на различные полицейские мероприятия и приносили «определенные преференции» жертвователям. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление полномочиями).

*По версии Минюста Р Ф , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.