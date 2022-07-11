Следователь говорил Дмитрию Колкеру в суде, что тот «доживёт»

© vk.com. У Дмитрия Колкера была терминальная стадия рака

Стали известны подробности ареста новосибирского ученого Дмитрия Колкера, который умер после заключения в СИЗО. В суде следователь утверждал, что документов об избрании более мягкой меры пресечения якобы не имелось, и он лично говорил Колкеру, что тот «доживёт» до сентября.

Новосибирский областной суд признал законным заключение Дмитрия Колкера в СИЗО, которого отправил туда Советский районный суд Новосибирска. Суд указал, что никаких медицинских документов, препятствующих содержанию под стражей, в заседании представлено не было, сообщил в своем телеграм-канале правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката погибшего Александра Федулова.

«При этом в материалах дела эти документы находятся», — подчеркнул Чиков. Он также опубликовал фрагмент диалога во время заседания в Советском районном суде, которое проводила судья Ирина Алиева:

Следователь: «Для избрания иной меры пресечения не имеется возможности. Документов о невозможности избрания меры пресечения не имеется. В ходе предварительного следствия получим заключения экспертиз, а также необходимые документы. Пока просим избрать меру пресечения до 29 августа 2022».



Колкер: «Как вы думаете, до 29 августа 2022 я доживу?»

Следователь: «В материалах имеются справки врачей, из которых видно, что в следственных действиях вы участвовать можете, я больше чем уверен, что доживете».

В день ареста Дмитрия Колкера забрали из больницы «Авиценна» сети «Мать и дитя».



Судья: «В связи с чем сегодня подозреваемого врач осматривал?»

Следователь: «Как показывает практика, при задержании врач осматривает на предмет телесных повреждений, общее состояние здоровья».

При этом сотрудники ФСБ задержали доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера с четвертой стадией рака. Он не мог самостоятельно питаться, его забрали прямо из больницы. Одного из следователей ФСБ, занимавшегося делом зовут Василий Морозов, рассказывали адвокаты.

Ученого могли подозревать в том, что он «предоставил Китайской народной республике данные, содержащие государственную тайну» (ст. 275 УК). Обладатель множества патентов, руководитель одного из российских мегагрантов Дмитрий Колкер выступал с лекциями в вузе в Китае в 2018 году. Они проходили на русском языке по требованию сопровождавшего ученого «безопасника». Некоторые презентации касались лазерной спекторскопии и основных принципов лидара.



Академики РАН из «Клуба 1 июля» публиковали экспертное заключение, которое допустило лекции Колкера для китайских студентов. Оно, в частности, подписано и.о. начальника первого отдела Института лазерной физики СО РАН, который возглавлял Лазуткин И. И. , а также ученым секретарем ИЛФ СО РАН Павлом Покасовым и неким руководителем-экспертом.

30 июня Колкера увезли в Советский районный суд Новосибирска. Там судья Ирина Алиева, несмотря на состояние мужчины, удовлетворила ходатайство следователей об аресте. Ученого увезли на самолете в Москву, где посадили в СИЗО «Лефортово». Колкер не признал вину.

Дмитрий Колкер скончался 2 июля. Родственникам сообщили об этом телеграммой 3 июля, в которой утверждается, что его привезли из СИЗО в ГКБ № 29, где он умер.

Позже стало известно о задержании 75-летнего новосибирского ученого из Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его также арестовали по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ) и увезли в Москву.

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