Академики потребовали найти виновных в смерти Дмитрия Колкера после ареста

© vk.com/Александр Фефелов. Дмитрий Колкер

Члены Российской академии наук (РАН) выступили против действий следователей по делу новосибирского ученого Дмитрия Колкера, который погиб после ареста. Они потребовали привлечь виновных к ответственности и обратили внимание на несостоятельность обвинений в «госизмене», которые вменили доктору наук.

«Клуб 1 июля», в который входят академики, член-корреспонденты и профессора РАН опубликовали заявление после гибели Дмитрия Колкера. Тайга.инфо приводит его дословно.

«Клуб 1 июля» выражает соболезнования и глубокое сочувствие родным, близким и коллегам Дмитрия Борисовича Колкера, скончавшегося 2 июля 2022 года в московской больнице, куда он был доставлен из следственного изолятора.

«Клуб 1 июля» выражает решительный протест против действий следственных органов в отношении доктора физико-математических наук Дмитрия Колкера. Он был арестован 30 июня в Новосибирске по обвинению в государственной измене и перевезен в СИЗО «Лефортово». Ему вменялось в вину прочтение нескольких лекций для китайских студентов в 2018 году.

Следует обратить внимание на два очень существенных обстоятельства.

1) По имеющимся у нас сведениям, все лекции прошли предварительную экспертизу (акт экспертизы приложен к данному заявлению) и получили разрешение на вывоз за границу как не содержащие сведений, составляющих государственную тайну. Это обычная практика при выступлении российских ученых с докладами на зарубежных конференциях и семинарах или с лекциями в университетах.

2) Дмитрий Колкер был арестован на больничной койке в Новосибирске и увезен в следственный изолятор «Лефортово» (Москва) в состоянии IV (терминальной) стадии рака поджелудочной железы (находился на искусственном кормлении). Это бесчеловечное действие следственных органов грубо нарушает элементарные принципы гуманизма.

Мы возмущены тем, что тяжелобольной человек был помещен под стражу (онкология IV стадии входит в состав постановления правительства № 3 о медосвидетельствовании подозреваемых и перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей от 14 января 2011), и считаем, что порядок расследования дел о государственной измене создает неприемлемо высокие риски для проведения научных работ российскими учеными, в первую очередь по наиболее важным для России научным направлениям. Как выясняется, несмотря на экспертные заключения, подтверждающие отсутствие сведений ограниченного доступа в материалах, публикуемых в научных журналах и представляемых на конференциях и семинарах, а также в лекциях для студентов, по неизвестным причинам решения экспертных комиссий могут быть в дальнейшем проигнорированы, а исследователи обвинены в разглашении государственной тайны и даже государственной измене.

Мы требуем привлечь к ответственности виновных в смерти нашего коллеги.

«Клуб 1 июля» также опубликовал экспертное заключение, которое допустило лекции Колкера для китайских студентов. Оно, в частности, подписано и.о. начальника первого отдела Института лазерной физики СО РАН , который возглавлял Лазуткин И. И., а также ученым секретарем ИЛФ СО РАН Павлом Покасовым и неким руководителем-экспертом.



Кто преследует Дмитрия Колкера

Доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера задержали сотрудники ФСБ 30 июня. 54-летнего мужчину, у которого была четвертая стадия рака и который не мог самостоятельно питаться, забрали прямо из больницы. По данным сына ученого, фамилия одного из следователей ФСБ, занимавшегося делом — Морозов.

Ученого могли подозревать в том, что он «предоставил Китайской народной республике данные, содержащие государственную тайну» (ст. 275 УК). Обладатель множества патентов, руководитель одного из российских мегагрантов Дмитрий Колкер выступал с лекциями в вузе в Китае. Они проходили на русском языке по требованию сопровождавшего ученого «безопасника». Некоторые презентации касались лазерной спекторскопии и основных принципов лидара. При этом такие лекции читают студентам в вузах.

В тот же день, 30 июня, Колкера увезли в Советский районный суд Новосибирска. Там судья Ирина Алиева, несмотря на состояние мужчины, удовлетворила ходатайство следователей об аресте. Ученого увезли на самолете в Москву, где посадили в СИЗО «Лефортово». Несмотря на давление, Колкер не признал вину.

Дмитрий Колкер скончался 2 июля. Родственникам сообщили об этом телеграммой, в которой утверждается, что его привезли из СИЗО в ГКБ № 29, где он умер.

Позже стало известно о задержании 75-летнего новосибирского ученого из Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его также арестовали по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ) и увезли в Москву.