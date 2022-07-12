Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 130

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

10:20 Клиенты Сбербанка рассказали о резком повышении первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотечные кредиты — до 35%. В некоторых случаях взнос увеличивают вдвое, узнал «КоммерсантЪ».

По данным риелтора Екатерины Захаровой, сотрудничающей с «Дом Клик», подобных случаев было уже не менее 1 тыс. По словам потенциальных заемщиков, после подачи заявки на ипотеку банк одобрил им условия с первым взносом 15−20%, но перейти к следующему этапу оформления ипотеки клиенты могли только, согласившись на первый взнос, повышенный до 35%.

В Сбербанке не скрывают, что исходное одобрение кредита объясняется «желанием удержать клиентов». При недостаточной платежеспособности заемщика банк вправе отклонить заявку на ипотеку, но «в индивидуальном порядке ищет возможность не отказать, в том числе предлагая увеличить сумму первоначального взноса», сказали в банке изданию. В то же время материальное положение заемщиков не менялось с момент одобрения по первоначальным условиям, рассказали пострадавшие.

Опрошенные правозащитники считают изменение условий по уже одобренной заявке по ипотеке «недобросовестным поведением». По мнению директора фонда «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, в ситуацию следует вмешаться Центральному Банку.



Главное на утро 12 июля



• В России вынесен четвертый приговор по уголовному делу «фейках» о ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК). Дзержинский районный суд Оренбурга назначил 22-летнему оренбуржцу Ивану Москаленко 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, сообщил правозащитник Павел Чиков.



Молодой человек, по версии следствия, разместил в соцсетях три видеозаписи о действиях ВС РФ.

• Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке. Ранее это право давалось только украинским гражданам, которые живут в «ДНР» и «ЛНР», признанных Кремлём, а также в Запорожской и Херсонской областях.

• Сеть парфюмерно-косметической магазинов Sephora продаст 88 российских бутиков гендиректору филиала, сообщает WWD. Ритейлером владеет холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), который в начале марта приостановил деятельность в России.

В 2016 году Sephora купила в России сеть «Иль де Ботэ».

• Евросоюз планирует в ближайшие недели представить новый пакет санкций против России из-за действий в Украине, передает Bloomberg. В рамках нового пакета готовятся ограничения на экспорт российского золота, а также расширение санкционных списков компаний и физических лиц.

Продолжатся обсуждения ограничения цен на нефть. Кроме того, некоторые члены ЕС предлагают распространить санкции блока на газ, но у большинства стран нет особого желания идти на это, пишет агентство.

• После 24 февраля в России заблокировано 5,3 тыс. сайтов, сообщила «Роскомсвобода». Большинство — по инициативе Генпрокуратуры РФ во главе с Игорем Красновым. Среди них — иностранные и независимые российские СМИ, а также социальные сети.

Доступ к большинству ресурсов был ограничен до принятия законов о цензуре 4 марта — среди пострадавших оказалась и Тайга.инфо. Но, как выяснилось в суде по иску редакции к Генпрокуратуре и Роскомнадзору, многих из заблокированных изданий не было в том самом письме, на основании которого РКН ограничивал доступ.



*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.