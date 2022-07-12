Справку для ареста Дмитрия Колкера подписал врач новосибирской облбольницы

© vk.com/alya_kolker. Дмитрий Колкер

В медицинской справке умершего после ареста новосибирского ученого Дмитрия Колкера, которую представили в суд было написано, что у него «заболевание предстательной железы». Хотя у доктора наук была последняя стадия рака. Под заключением стоит печать врача облбольницы, но лежал он в частной клинике.

Стали известны новые подробности того, как суд арестовывал 54-летнего новосибирского ученого Дмитрия Колкера, который умер после заключения в СИЗО. В суде следователь ФСБ утверждал, что документов об избрании более мягкой меры пресечения якобы не имелось. При этом в выписном эпикризе из клиники «Авиценна», где лежал Колкер, было подтверждение наличия злокачественного новообразования головки поджелудочной железы 4-й клинической группы, узнала Медиазона*.

Такие новообразования, независимо от их местонахождения, входят в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих заключению в СИЗО.

Однако в Советском районном суде Новосибирска, который отправил Колкера в СИЗО, была также представлена справка, на которой стоит печать и подпись врача Александра Михайловича Романенко. В ней от руки написано, что «пациент Колкер Дмитрий» осмотрен 30 июня в 08:00, то есть в день задержания, а диагноз — «заболевание предстательной железы»: «На сегодняшний день может участвовать в следственных действиях и присутствовать на судебном заседании».

Полный тезка Александра Романенко числится врачом Новосибирской государственной областной больницы. При этом Романенко — обычный терапевт.

Более того, в справке даже ошибочно указано, что Колкер страдал от заболевания предстательной, а не поджелудочной железы, обратил внимание его адвокат Александр Федулов.

Сотрудники ФСБ задержали доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера с четвертой стадией рака 30 июня. Он не мог самостоятельно питаться, его забрали прямо из больницы. Одного из следователей ФСБ, занимавшегося делом зовут Василий Морозов, рассказывали адвокаты.

Ученого могли подозревать в том, что он «предоставил Китайской народной республике данные, содержащие государственную тайну» (ст. 275 УК). Обладатель множества патентов, руководитель одного из российских мегагрантов Дмитрий Колкер выступал с лекциями в вузе в Китае в 2018 году. Они проходили на русском языке по требованию сопровождавшего ученого «безопасника». Некоторые презентации касались лазерной спекторскопии и основных принципов лидара.



Академики РАН из «Клуба 1 июля» публиковали экспертное заключение, которое допустило лекции Колкера для китайских студентов. Оно, в частности, подписано и.о. начальника первого отдела Института лазерной физики СО РАН, который возглавлял Лазуткин И. И. , а также ученым секретарем ИЛФ СО РАН Павлом Покасовым и неким руководителем-экспертом.

Колкера увезли в Советский районный суд Новосибирска. Там судья Ирина Алиева, несмотря на состояние мужчины, удовлетворила ходатайство следователей об аресте. Ученого увезли на самолете в Москву, где посадили в СИЗО «Лефортово». Колкер не признал вину.

Дмитрий Колкер скончался 2 июля. Родственникам сообщили об этом телеграммой 3 июля, в которой утверждается, что его привезли из СИЗО в ГКБ № 29, где он умер. Уже после гибели судья Новосибирского облсуда Елена Бондаренко оставила в силе решение Алиевой об аресте ученого.

Позже стало известно о задержании 75-летнего новосибирского ученого из Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его также арестовали по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ) и увезли в Москву.

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