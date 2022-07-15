Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 133
Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.
10:30 Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой***. Об этом сообщило Феминистское сопротивление.
Прокуратура требовала ей три года по обвинению в распространении порнографических материалов (пункт «б» ч. 3 ст. 242 УК) за рисунки в группе «ВКонтакте» «Монологи вагины» стали основанием для возбуждения уголовного дела.
Полгода Цветкова провела под домашним арестом.
Темы творчества Цветковой касаются нормализации женского тела, того, что вагина — не табу.
Главное на утро 15 июля
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• Барнаульскую журналистку RusNews Марию Пономаренко, которая находится в СИЗО, оштрафовали на 15 тыс. рублей по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за комментария в TikTok. По версии полиции, в записи были высказывания, «содержащие негативную оценку группы лиц на основании их принадлежности к сотрудникам полиции», что «свидетельствует об унижении их достоинства по признаку принадлежности к правоохранительной структуре власти».
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Протокол составили в июле, тогда же судья Ленинского райсуда Барнаула Вячеслав Золотарёв вынес решение (судя по карточке дела, он рассмотрел дело в тот же день, когда ему его передали — такое обычно происходит только при задержании фигуранта и доставке в суд). Дело рассматривали без Марии Пономаренко, которая находится в СИЗО, и без ее адвоката.
Пономаренко отправили в СИЗО по делу о «фейках» про ВС РФ по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом стал пост Пономаренко в телеграме от 17 марта о драмтеатре в Мариуполе. Ей грозит до 10 лет колонии.
• Евросоюз рассматривает возможность снятия санкций с некоторых российских бизнесменов, узнал Bloomber. Юристы полагают, что часть ограничительных мер были введены на «слабых основаниях».
Среди тех, кто просил пересмотреть санкции, оказался владелец «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) и «Сибирской генерирующей компании» Андрей Мельниченко. С такими же просьбами обратились председатель совета директоров «Северстали Алексей Мордашов и миллиардер, основатель USM Holding Алишер Усманов, сообщили источники.
• Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия») предложила ввести штрафы за книги и фильмы с «нетрадиционными сексуальными отношенииями с участием несовершеннолетних», передает РБК.
Юридическим лицам будут грозить штрафы до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней, а гражданам — штраф 4−5 тыс. рублей. В пояснительной записке Ямпольская решили привести в пример роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» об отношениях между вожатыми в пионерском лагере в 1986 году. При этом у произведения есть маркировка 18+ и под статью о «пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних» (6.21 КоАП) он не попадает, но, как утверждает женщина, подобные произведения вызывают у подростков «нездоровый ажиотаж», «представляют опасность для детской психики» и «вырабатывают у подрастающего поколения терпимое и даже благожелательное отношение к сексуальным девиациям».
Сама Ямпольская при этом рьяно защищает РПЦ и, одновременно, фигуру диктатора Иосифа Сталина. «Россию способны удержать над бездной две силы. Первая называется — Бог. Вторая — Сталин», — говорила она. А еще в 2017 году предлагала ввести «мобилизационный режим» в РФ и открыто поддерживала повышения пенсионного возраста для россиян.
• 15 июля пройдет внеочередная сессия
*По версии
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