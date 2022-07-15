Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 133

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

10:30 Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой***. Об этом сообщило Феминистское сопротивление.

Прокуратура требовала ей три года по обвинению в распространении порнографических материалов (пункт «б» ч. 3 ст. 242 УК) за рисунки в группе «ВКонтакте» «Монологи вагины» стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Полгода Цветкова провела под домашним арестом.

Темы творчества Цветковой касаются нормализации женского тела, того, что вагина — не табу.



Главное на утро 15 июля



• Президент РФ Владимир Путин за день подписал более 100 новых законов, в том числе репрессивных. Среди них: упрощение признания всех россиян «иностранными агентами» без какого-либо иностранного финансирования (достаточно «иностранного влияния»), засекречивание золотовалютных резервов, до 8 лет колонии за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами, «специальные меры» в экономике при проведении «спецопераций» за границей, позволяющие при желании правительства привлекать сотрудников частных компаний на сверхурочную работу и запрещать отказываться от госконтрактов.



• Барнаульскую журналистку RusNews Марию Пономаренко, которая находится в СИЗО, оштрафовали на 15 тыс. рублей по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) из-за комментария в TikTok. По версии полиции, в записи были высказывания, «содержащие негативную оценку группы лиц на основании их принадлежности к сотрудникам полиции», что «свидетельствует об унижении их достоинства по признаку принадлежности к правоохранительной структуре власти».

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Протокол составили в июле, тогда же судья Ленинского райсуда Барнаула Вячеслав Золотарёв вынес решение (судя по карточке дела, он рассмотрел дело в тот же день, когда ему его передали — такое обычно происходит только при задержании фигуранта и доставке в суд). Дело рассматривали без Марии Пономаренко, которая находится в СИЗО, и без ее адвоката.

Пономаренко отправили в СИЗО по делу о «фейках» про ВС РФ по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Поводом стал пост Пономаренко в телеграме от 17 марта о драмтеатре в Мариуполе. Ей грозит до 10 лет колонии.

• Евросоюз рассматривает возможность снятия санкций с некоторых российских бизнесменов, узнал Bloomber. Юристы полагают, что часть ограничительных мер были введены на «слабых основаниях».

Среди тех, кто просил пересмотреть санкции, оказался владелец «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) и «Сибирской генерирующей компании» Андрей Мельниченко. С такими же просьбами обратились председатель совета директоров «Северстали Алексей Мордашов и миллиардер, основатель USM Holding Алишер Усманов, сообщили источники.

• Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия») предложила ввести штрафы за книги и фильмы с «нетрадиционными сексуальными отношенииями с участием несовершеннолетних», передает РБК.

Юридическим лицам будут грозить штрафы до 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней, а гражданам — штраф 4−5 тыс. рублей. В пояснительной записке Ямпольская решили привести в пример роман Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» об отношениях между вожатыми в пионерском лагере в 1986 году. При этом у произведения есть маркировка 18+ и под статью о «пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних» (6.21 КоАП) он не попадает, но, как утверждает женщина, подобные произведения вызывают у подростков «нездоровый ажиотаж», «представляют опасность для детской психики» и «вырабатывают у подрастающего поколения терпимое и даже благожелательное отношение к сексуальным девиациям».

Сама Ямпольская при этом рьяно защищает РПЦ и, одновременно, фигуру диктатора Иосифа Сталина. «Россию способны удержать над бездной две силы. Первая называется — Бог. Вторая — Сталин», — говорила она. А еще в 2017 году предлагала ввести «мобилизационный режим» в РФ и открыто поддерживала повышения пенсионного возраста для россиян.

• 15 июля пройдет внеочередная сессия Госдумы Р Ф . Ее созвали под предлогом многочисленных правительственных законопроектов, несмотря на то, что депутаты ушли на каникулы.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.