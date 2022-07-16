Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 134

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

18:25 В Москве мать написала донос на сына, который к 27 годам не отслужил в армии. Об этом сообщили «Осторожно новости». Молодой человек учился в Российской академии госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) и пытался запустить свой бизнес, связанный с информационной безопасностью.

За три месяца до 27 летия его мать написала заявление в МВД, в котором сообщила, что сын «в важные для страны дни уклоняется от воинской службы», утверждает телеграм-канал.

18:12 Чемпионат Европы 2023 года по художественной гимнастике, который должен был пройти в Москве, перенесен в Баку, сообщил Европейский гимнастический союз. Форум пройдет 17−21 мая.

В марте Международная федерация гимнастики запретила российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

17:58 Частный вертолет Robinson пропал на Камчатке, передает «Интерфакс» со ссылкой на службы авиационного поиска и спасения региона.

«Вертолет Robinson частного лица направлялся из долины Узон на площадку Мильково, однако в установленное время не приземлился и на связь не вышел», — рассказал источник.

По предварительным данным, на борту могли находиться три человека.

17:17 Путин решил поздравить певца Григория Лепса с 60-летием специальной телеграммой. Он утверждает, что Лепса «считают талантливым певцом и композитором, ярким, неординарным человеком».

16:00 Президента холдинга «Сибирский деловой союз» Михаила Федяева отпустили из СИЗО под подписку у невыезде, сообщил источник Тайги.инфо. В его отношении возбуждено уголовное дело после гибели более 50 человек на шахте «Листвяжная».

Все подробности читайте здесь.

15:50 Власти Украины предложили крупнейшим банки, в том числе HSBC, Citigroup и JPMorgan, прекратить операции с компаниями, которые торгуют российской нефтью, сообщило РБК со ссылкой на FT.

Письма отправил советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко. Он обвинил корпорации в предоставлении кредитов компаниям, торгующим российской нефтью. Он также заявил, что организации не допустят к участию в восстановлении Украины.

15:00 Госдума Р Ф голосами единороссов одобрила создание единого оператора наружной рекламы и объявлений в интернете. Его формальный автор не смог внятно ответить на вопросы депутатов, которые обвинили его в лоббизме, но за него решил вступиться спикер Вячеслав Володин, прикрывший создание монополиста «спецоперацией». При этом компания, подходящая под критерии, принадлежит оффшору.

Тайга.инфо рассказывает, кто и как голосовал из сибиряков. Все новосибирские депутаты Госдумы, кстати, поддержали скандальную инициативу.

В нашем материале все основные тезисы сторон и графика поименного голосования.

13:10 Правительство РФ обсуждает возможность обнуления НДС на социально значимую продукцию, заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. «Оценивается целесообразность и самое главное — последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведет ли это к снижению цен или нет», — цитирует его ТАСС.

В перечень социально значимых продуктов входят хлеб, масло, молоко, яйца, сахар, соль, мука, картофель, капуста, яблоки и другая еда.

12:40 Бывший глава комитета по местному самоуправлению заксобрания Омской области Сергей Калинин признан виновным в крупном мошенничестве и создании преступного сообщества. Он вместе с партнерами организовал схему по завышению тарифов на газ.

С ним также связывали известных депутатов Госдумы из «Единой России».

Все подробности крупного дела читайте здесь.



12:00 Режим ЧС введен в четырех районах Приморского края из-за ливней и паводка, сообщили в региональном правительстве. Произошло 21 отключение света, без электричества остались жители Находки, Партизанска, где его обещают подать в течение 1−2 часов, а также в селе Фурманово Ольгинского округа.

Движение по некоторым дорогам закрыто.

11:10 Россия внесла «известную толику» в «бардак, который завертелся в некогда успешной глобальной мировой экономике», считает миллиардер Олег Дерипаска.

«Надо сказать, и мы внесли в это свою „известную толику“, забыв про рыночную экономику, свободных предпринимателей, частную собственность, независимую судебную систему и встав на этот совершено безумный путь строительства госкапитализма, который уже стоит несколько десятков триллионов рублей, — отметил Дерипаска в своем телеграм-канале. — Неоправданное пренебрежение вопросами защиты окружающей среды в Индии, Южной Африке, Китае, да и в Соединенных Штатах, которые привели к искажению ценовых сигналов, и позерство с якобы зеленой повесткой при отсутствии реальных планов по развитию атомной энергетики привели к очередному витку роста цен на углеводородное сырье».

По мнению бизнесмена, Россия должна вернуться к экономическим принципам, «на которых развивалась быстрее всего в своей современной истории, в 2002—2007 годах».

10:40 Генпрокуратура внесла в реестр запрещенных сайтов основной домен проекта The Insider*, работу которого ранее объявила нежелательной в РФ. На это обратила внимание Роскомсвобода.

Сайт издания заблокирован.



Главное на утро 16 июля



• Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в нарушении гарантий по мирным договоренностям в Нагорном Карабахе. Армения, по его словам, до сих пор не вывела свои войска с территории Карабаха, что было предусмотрено декларацией о прекращении огня.



«Армения не выполняет этого обязательства, что противоречит декларации от 10 ноября. Российские миротворцы… их к этому не принуждают, — цитирует Алиева „Интерфакс“. — Конечно, это неприемлемо. Мы — страна-победитель, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет выводить свои войска с территории Азербайджана, то пусть открыто об этом скажет, мы будем знать, что нам делать в этом случаев. Каким будет наш ответ? Наверное, об этом сейчас неуместно говорить. Однако, это грубое нарушение декларации от 10 ноября».

• Уголовное дело возбудили против политика Леонида Гозмана* в Москве по ст. 330.2 УК (неподача уведомления о гражданстве другой страны), сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

«Оказывается, Леонид Яковлевич, приняв в 2018 году израильское гражданство, уведомил миграционную службу об этом год спустя — в 2019 году. В апреле 2022 года это послужило поводом для возбуждения уголовного дела в отношении него», — рассказал Бирюков.

Гозмана вызвали в СК на допрос и затем отпустили. «Мы предоставили документы, подтверждающие, что уведомление было подано, поэтому дело будет прекращено или все ограничится штрафом», — считает адвокат.

• Редакция «Новой газеты», приостановившей работу после 24 февраля, запустила журнал «Новая рассказ-газета» («НО»).

«Будучи ограничены десятками новых законов и запретов мы решили делать вот такой журнал. Кто-то уже называет его приложением к временно остановленной „Новой газете“ (что, по сути, верно), кто-то сокращает название до двух первых букв — „НО“. Если „Новая газета“, к которой все мы, безусловно, причастны и верность которой храним, изучала вопросы власти, войны и мира, коррупции, элиты, то „НО“ — это скорее не о власти. Это о нас, о времени, об обществе. Почему мы там, где мы есть, и вот такие, какие есть», — отметили в редакции.

В первом номере 96 полос. Там, в частности, опубликовано большое расследование о деятельности Никиты Михалкова с его авторской программой «Бесогон».

• Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова провела одиночный пикет на набережной напротив Кремля, сообщила Astra. На плакате было написано «Путин — убийца» и «352 ребенка погибли». «Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?» — также спросила Овсянникова.

Ранее Овсянникова провела акцию протеста в прямом эфире «Первого канала». Затем уехала из России, но сейчас вернулась.

• В Херсонской области Украины, подконтрольной войскам РФ, начнут привлекать к ответственности за «дискредитацию органов власти РФ», передает ТАСС. Нарушителей «выдворят за пределы региона», пишет агентство со ссылкой на указ новых властей.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.