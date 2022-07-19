Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 137

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Спортсмены РФ не боятся признаться в своей сексуальной ориентации, несмотря на попытки властей запретить говорить об этом.

13:10 Минюст РФ приостановил деятельность вологодского общественного движения «Вместе», более десяти лет занимающегося антикоррупционными расследованиями в регионе. Об этом сообщил основатель движения Евгений Доможиров.

Поводом для приостановления деятельности стало непредоставление ведомству документов о расходах и использованию имущества с 2018 года. «Мы же давно понимали, что к этому идёт, ещё в пандемию нам пришлось закрыть офис, — рассказал Доможиров. — Однако, мы знаем, что движение „Вместе“ это не официальный адрес регистрации или бумажка из Минюста. Движение это участники, соратники и сторонники, которые много лет были плечом к плечу».

«Наши расследования посмотрели сотни тысяч вологжан и миллионы жителей России. Наши публикации были настолько мощны, что блокировать сайты и группу в ВК пришлось по приказу Генпрокуратуры. В общем, мы были отличной командой! И, я надеюсь, останемся ей и без официальной регистрации», — добавил основатель движения.

12:40 64% опрошенных россиян рассказали, что поддерживают «спецоперацию», говорится в новом исследовании проекта «Хроники», которое проводилось с 14 по 19 мая (имеется в распоряжении Тайги. инфо). Были опрошены 1605 граждан от 18 лет с выборкой по полу, возрасту и типу населенного пункта. Предыдущий опрос показал, что за поддержку высказывались 66%.

Отрицательно высказались 9%. 15% опрошенных затруднились ответить, еще 12% не захотели отвечать на вопрос.



«Чем выше в регионе доля безработицы, тем вероятнее респонденты ответят о поддержке „спецоперации“, — показало исследование. — Кроме того, в регионах с высоким уровнем безработицы респонденты чаще одобряют цензуру, считая, что россиянам должно быть запрещено критиковать „спецоперацию“. Безработица также влияет на готовность людей лично принять участие в ней».

51% опрошенных не готов принимать участие в «спецоперации» и на считает, что к участию готов кто-то из близких. 39% заявили, что готовы участвовать. 11% затруднились ответить.

«Хроники» — социологический проект политика Алексея Миняйло и его соратников.

Государственный ВЦИОМ в конце мая оценивал поддержку «спецоперации» среди населения в 72%. 18% не поддерживали, 10% затруднились ответить.



11:59 Структуры, связанные с сыном главы Совбеза РФ Николая Патрушева Андреем, вошли в капитал компании «Инвестгеосервис» — это крупнейший буровой подрядчик «НОВАТЭКа». О сделке рассказали источники «Ъ».

Выручка «Инвестгеосервиса» в 2021 году составила 18,7 млрд рублей. Чистый убыток — около 740 млн.

«Инвестгеосервис» владеют кипрские IGS Drilling и IGS International. До конца 2021 года компанию контролировали Станислав Котов и Дамир Туктаров, но в январе 2022 года 10% в IGS International, принадлежавшие ряду миноритариев, получило АО «Сириус», пишет издание со ссылкой на кипрский реестр. «Сириус» был учрежден Романом Ивановым, чье имя совпадает с членом совета директоров группы «Авроры», которая связана с Андреем Патрушевым.

В феврале 2022 году 38,6% акций IGS получил Анатолий Чирятьев — владелец зарегистрированной по одному адресу с «Сириусом» судоходной компании «Севнор менеджмент» и ее дочерней «Севнор логистик». А «Севнор менеджмент» через «Сириус Холдинг» владела 25% «Авроры».

«Бенефициаром „Авроры“, согласно отчету компании, является Андрей Патрушев. Компании связывает и хозяйственная деятельность: „Аврора“ арендовала офис у „Севнор менеджмент“, а также фрахтовала судно на условиях тайм-чартера, а „Севнор логистик“ предоставляла „Авроре“ в аренду помещения и оборудование», — пишет издание.

Андрей Патрушев — это младший сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Он окончил академию ФСБ, в 25 лет сразу получил пост советника председателя совета директоров «Роснефти», а в 2013-м стал зампредом «Газпром нефти» и курировал шельфовые проекты. Патрушев также приобрел 37,7% акций в подрядчике в области морской геологоразведки МАГЭ.

11:30 Экспорт Казахстана в страны Евразийского экономического союза снизился за пять месяцев на 0,9% до 2,9 млрд доллров, сообщило госагентство «КазИнформ». В ЕАЭС входят также Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан.

Сокращение экспорта произошло, в том числе за счет снижения поставок руды и железных концентратов сразу на 53,4% и различного металлопроката на 34−74,5%. При этом экспорт оксидов и гидроксидов алюминия вырос в три раза, необработанного цинка — в 2,6 раза, ферросплавов — в 2,3 раза и частей подвижного состава — в 2,5 раза.

Импорт в Казахстан из стран ЕАЭС за январь-май 2022 года вырос на 7,3% до $ 7 млрд. Резко вырос ввоз руды, семян подсолнечника и пшеницы, а также удобрений, минеральной воды и газировки.

10:32 Миллиардер, основатель холдинга USM Алишер Усманов допустил банкротство основных дочерних корпораций группы: «Мегафона», «Металлоинвеста» и «Удоканской меди». Это следует из его иска к Евросоюзу о снятии санкций.

«В отношении „МегаФона“ ограничительные меры, наложенные на заявителя, могут привести к просроченной выплате банковского кредита, что может привести к перекрестному дефолту по всем другим кредитам, и в долгосрочной перспективе эта компания не избежит банкротства, — сказано в разъяснения к иску. — Что касается „Металлоинвеста“, то, если Deutsche Bank и поставщики высокотехнологичного оборудования приостановят операции с компанией, появится риск срыва крупных инвестпроектов, который приведет к потере позиций на рынке и потере клиентов — Усманов не уверен, что компания сможет пережить это».

«Удоканская медь» рискует лишиться оборудования, запасных частей и программного обесмечения. Основной вендор уже приостановил поставки. Если ситуация сохранится, компания не сможет начать производство без задержек и погасить кредиты. Ущерб в этом случае оценивается в 2,17 млрд евро и грозит банкротством.

В иске подчеркивается, что возможные убытки и банкротства подтвердили экспертные исследования крупнейших международно признанных аудиторских фирм. Но Совет Европы посчитал недоказанной угрозу «серьезного и непоправимого вреда» в результате замораживания средств Усманова.

10:20 Международное агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Беларуси до «ограниченного дефолта».

Главное на утро 19 июля



• В Госдуму РФ внесли законопроект о запрете «пропаганды» нетрадиционных отношений в СМИ. Соавторами стали депутаты Нина Останина, Ольга Алимова, Алексей Корниенко (КПРФ), Яна Лантратова, Николай Бурляев («СРПЗП»), Александр Журавлев (фракция ЛДПР). Они предложили дополнить законы «Об информации» и «О СМИ» словами о запрете распространения сведений, «отрицающих семейные ценности, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения». Документ также предполагает запрет на выдачи кинотеатрам прокатных удостоверений на показ фильмов, отрицающих «семейные ценности» и допускающих «пропаганду» ЛГБТ.



Действующий закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» касается распространения информации только среди несовершеннолетних.

На этом фоне лучшая теннисистка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут. Она призналась журналистам, что у нее есть девушка. Она также выразила уважение футболистке Надежде Карповой, которая в июне стала первой профессиональной российской спортсменкой, сделавшей каминг-аут: «Я обрадовалась за нее и особенно за девчонок, которым это было важно услышать», — сказала Касаткина.

• Телеканал Дождь* возобновил вещание в ютубе. Он приостановил работу 3 марта на фоне принятия законов о цензуре про «спецоперацию» и акции протеста.

Первый эфир посмотрели уже около 0,5 млн зрителей.

«Возвращение Дождя в эфир будет постепенным: сначала выпуски новостей и нескольких авторских программ, затем контента будет становиться больше. Уже осенью мы планируем запустить несколько новых проектов», — рассказала редакция.

• «Газпром» уведомил крупнейших европейских покупателей газа RWE и Uniper о «форс-мажоре» по поставкам с 14 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо российской компании, датированное 14 июля. По данным Bloomberg, речь идет даже, как минимум, о трех компаниях.

В письме «Газпрома» сказано, что компания не может выполнить свои обязательства по поставкам в связи с «непредвиденными» и не зависящими от нее обстоятельствами. Речь может идти о поставках газа в Германию по трубопроводу «Северный поток».

• На плакатах «Единой России» в поддержку «спецоперации» в Санкт-Петербурге появился портрет «ветерана двух чеченских кампаний» Андрея Амосова, «участвующего в сборе и отправке грузов на Донбасс». Но Амосов — это актер, работающий под псевдонимом Андрей Южный, например, еще в феврале он участвовал в программе «Давай поженимся», где представлялся владельцем строительного бизнеса, обратила внимание «Сота».

В статье на «Ленте.ру» о ветеранах Первой чеченской Амосов-Южный говорит о себе: «Что я буду офицером, я знал класса с третьего-четвертого». Но участие Амосова в чеченских кампаниях вызывает сомнения журналистов. Он, например, фотографируется с медалями за выслугу лет, «За отвагу» и медалью ордена «За заслуги перед отечеством». «Последняя, учитывая военное прошлое, должна быть с мечами, однако их нет. Также на фото зеркально перепутан порядок медалей: у других героев статьи „Ленты.ру“, где Амосов-Южный изображен как ветеран Первой Чеченской, награды расположены верно».

• Более 100 жителей Белой Березки Брянской области провели народный сход с требованиями немедленного визита губернатора Александра Богомаза. Они утверждают, что поселок регулярно обстреливают, и люди вынуждены бежать в подвалы, об этом рассказал региональный парламентарий Константин Павлов. Губернатор-единоросс не приехал.

«Наши дети во время обстрела очень напуганы, плачут, кричат, вздрагивают и просыпаются по ночам даже уже от грома. Мы просим вас вывести наших детей на отдых в связи с этими обстрела за счет областного или федерального бюджета. <…> Во время обстрелов жители многоквартирных домов спускаются в подвалы, <…> но есть дома, у которых нет подвалов вообще, а если и есть, то в них пыль, грязь, нет нормальных вентиляционных окон, в некоторых стоит вода. Просим вас привести оказать помощь этим жителям привести подвалы в человеческие условия».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.