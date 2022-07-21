Прощание с погибшим через два дня после ареста ученым прошло в Новосибирске. Видео
© Елизавета Погодаева
В Новосибирске похоронили ученого Дмитрия Колкера, погибшего через два дня после ареста. Его задерживали прямо в больнице, несмотря на последнюю стадию рака.
Прощание с ученым Дмитрием Колкером прошло в новосибирском крематории, сообщил корреспондент Тайги.инфо.
Видео Елизаветы Погодаевой.
Сотрудники ФСБ задержали доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера 30 июня. У него была четвертая стадия рака, ученый не мог самостоятельно питаться, и его забрали прямо из больницы. Одного из следователей ФСБ, занимавшегося делом зовут Василий Морозов, рассказывали адвокаты.
Колкера увезли в Советский районный суд Новосибирска. Там судья Ирина Алиева, несмотря на состояние мужчины, удовлетворила ходатайство следователей об аресте. Ученого увезли на самолете в Москву, где посадили в СИЗО «Лефортово». Колкер не признал вину.
Дмитрий Колкер скончался 2 июля. Родственникам сообщили об этом телеграммой 3 июля, в которой утверждается, что его привезли из СИЗО в ГКБ № 29, где он умер. Уже после гибели судья Новосибирского облсуда Елена Бондаренко оставила в силе решение Алиевой об аресте ученого.
Позже стало известно о задержании 75-летнего новосибирского ученого из Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его также арестовали по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ) и увезли в Москву.
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