Прощание с погибшим через два дня после ареста ученым прошло в Новосибирске. Видео

Кто ответит за провал «ЭпиВакКороны» Алексей Мазур

Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» производства новосибирского центра «Вектор» от какого-либо поражения легких на фоне распространения штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» составила лишь 2%.