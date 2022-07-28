Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 146

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

17:38 Требование Роскомнадзора об отзыве лицензии СМИ у «Новой газеты» распространяется только на сайт, уточнила BBC представитель издания Надежда Прусенкова.

«У нас два иска, заседание назначено по иску об отзыве регистрации у сайта газеты www.novayagazeta.ru. Вчера получили [уведомление об иске], неприятно удивились, но по формальным признакам они имеют на это право, — рассказала Прусенкова. — Сайт они лишают регистрации после двух предупреждений от Роскомнадзора, которые мы получили в марте перед тем, как „Новая газета“ приостановила свою работу. Иллюзий по поводу отечественного судопроизводства мы не имеем, но в суд пойдем».

17:27 В российских регионах из продажи исчезли некоторые модели смартфонов Samsung, пишет РБК со ссылкой на участников телекоммуникационного рынка. Из-за недостатка товаров ретейлеры вынуждены привозить товар только по запросу покупателей.

Например, в Омске покупателям Samsung Galaxy S22 Ultra на 128 Гб через сеть «МегаФона» придется ждать заказа два-четыре дня. Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов уверяет, что компания наблюдает лишь «небольшой» дефицит по нескольким моделям смартфонов Samsung.

17:06 Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова («Единая Россия») обвинила в нехватке мест в школах самих родителей. Решение «заводить детей» это собственный «выбор», сказала она.

«Это ваш выбор. Это выбор вашего мужа работать за полторы тысячи километров и не принимать участие в воспитании детей, — утверждает чиновница. — Это выбор ваш заводить детей. Уважаемые родители, вот вы интересные такие, вы интересно рассуждаете. Вы пришли и увидели у застройщика одну цифру, вот школа, вы же не пришли и не поинтересовались, а там места вообще есть в этой школе. Просто застройщик вот так продал. Вот город Краснодар прирастает на 20 тыс. детей, новых детей… Это что вопросы ко мне? Или вы хотите, чтобы я решала эту проблему, где-то на границах поставила заслон всем приезжим, или что вы хотите сделать».

Затем Минькова попыталась извиниться в своем телеграм-канале: «Допускаю, что какие-то мои фразы прозвучали резко, никого не хотела задеть или обвинить. Разговор получился действительно напряженным. Прошу меня извинить, если мои слова прозвучали обидно». Но завершила пост дежурными словами о создании «общественной группы» в связи с нехваткой мест в школах.

16:40 Роскомнадзор подал иск о лишении «Новой газеты» лицензии СМИ. Дело зарегистрировано в Басманном районном суде Москвы. Других подробностей в карточке производства нет.

«Новая газета» приостановила работу после законов о цензуре в РФ в марте 2022 года и второго предупреждения от Роскомнадзора. Часть редакции основали издание «Новая газета. Европа». В июле в России также вышел журнал «Новая рассказ-газета», но сайт проекта в итоге заблокировали.

16:13 Компания «Бочкари» запустила на своем алтайском заводе линейку напитков, которые внешне копируют Coca-Cola, Sprite и Fanta. Их назвали Cola Bochkari, CitrusHit Bochkari и Orange Bochkari.

У них не только тот же цвет, что и уходящих из России марок, но и схожее оформление бутылок. Это не помешало представить линейку полпреду Путина в Сибири Анатолию Серышеву и губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

В то же время «Бочкари» в своем заялении признали, что имеют «внушительный опыт сотрудничества с компаниями PepsiСo и Coca-Cola»: «Это позволяет выстраивать все процессы, ориентируясь на стандарты и принципы работы лидеров рынка».

16:06 Новосибирский областной суд прекратил дело участницы протестной акции 6 марта Инны Васильевой. Об этом сообщила адвокат Ольга Нечаева, передает ОВД-инфо*.

Первомайский райсуд оштрафовал женщину на 1 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (нарушение антиковидных ограничений). Теперь в апелляции дело закрыли из-за отмены ограничительных мер.

Акция 6 марта началась на площади Ленина и продолжилась в Нарымском сквере. Васильеву задержали, когда она с подругами сидела на скамейке.



15:37 Новосибирские ученые потребовали прекратить уголовное преследование главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Анатолия Маслова. 75-летнего доктора наук увезли в московское СИЗО по обвинению в «госизмене».

«Неожиданный арест такого выдающегося ученого, как Анатолий Александрович Маслов, негативно сказывается на моральном состоянии всего научного сообщества страны, — говорится в письме. — За последние годы преследованию подверглись ученые из МФТИ, МАИ, ЦАГИ, ЦНИИмаш. К сожалению, приходится признать, что в настоящее время преследование ученых, занимающихся авиационной наукой, носит в стране системный характер. Это уже приводит к небывалому оттоку научной молодежи из данного направления, а также снижению мотивации выполнения научных исследований. Обращаем ваше внимание, что сохранение подобной тенденции не может не способствовать снижению качества научных исследований и разработок, необходимых для импортозамещения в авиационной отрасли».

Все подробности читайте здесь.

15:20 Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил в своем тг-канале, что, по его мнению, «важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство РФ».

15:08 Суд в Москве оштрафовал американскую компанию Snap Inc. (владеет мессенджером Snapchat) на 1 млн рублей за отказ «локализовать данные россиян». По той же причине на 18 млн рублей оштрафовали и мессенджер WhatsApp.

14:26 Госдума потратит почти 165 млн рублей, чтобы узнать, как санкции влияют на экономику, сообщают «Ведомости».

В конца июня Госдума разместила на сайте госзакупок заказ на 37 исследований, подсчитало издание.

13:55 В списках поступающих в российские вузы оказались засекречены данные детей участников «спецоперации». Недавно они получили льготы: университеты выделили под них специальную квоту — 10% от общего числа бюджетных мест, обратил внимание «Коммерсант».

В зависимости от университета все поступающие идентифицируются по ФИО или номеру СНИЛСа — эти данные находятся в открытом доступе. Но детям военнослужащих присвоен специальный номер, который не дает раскрыть их персональные данные. В вузах изданию заявили, что выполняют требование Минобрнауки.

Однако в самом министерстве «Коммерсанту» не объяснили, почему было принято такое решение.

Дети раненых или погибших военных могут поступать без экзаменов, детей живых участников «спецоперации» вузы могут зачислить даже с относительно невысокими баллами ЕГЭ — или предоставить им право пересдать экзамен.

13:23 «Известия» утверждают, что в правительство РФ поступило предложение увеличить стипендии студентам до минимального размера оплаты труда. С таким письмом обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова («Новые люди»).

При этом сейчас стипендии для студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов в России индексируются лишь на прогнозный уровень инфляции. В 2022 и 2023 годах он запланирован в размере 4%. То есть с 1 сентября 2022 года базовый размер стипендии составит лишь 1755 рублей, для среднего профессионального образования — 638 рублей. Государственная социальная стипендия для вузов будет равна 2634.

13:16 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России до 5 августа.

По-прежнему не работают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.



11:51 Концерт певицы Доры (Дарьи Шихановой) в Москве отменили за несколько часов до выступления. Решение принято «по независящим от нее и организатора причинам», рассказала она в соцсетях. Ранее имя Доры появилось в негласном списке «запрещенных музыкальных исполнителей», который опубликовала «Фонтанка».

«Билеты остаются действительны, новую дату сообщу позже», — отметила Дора.



11:36 Заместитель председателя Банка России Юрий Исаев увольняется по собственному желанию с 1 августа, сообщили в пресс-службе ЦБ.

Исаев был назначен зампредом регулятора только в январе 2022 года. До этого он возглавлял Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

11:06 Шведский ритейлер одежды H&M, сообщивший об уходе с российского рынка, продает бизнес в РФ и запасы товаров на 210 млн долларов, узнал «Ъ».

По данным источника, в число выставленных на продажу активов также входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах, из которых 40% действуют до 2050 года, а 50% — до 2030−2050 годов, и распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. метров.

11:00 Омского археолога Евгения Круглова допросили по очередному делу о «фейках» про ВС РФ. Его задержали с ОМОНом прямо во время научной экспедиции.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 28 июля



• В Москве с дома на 3-ей Тверской Ямской улице сняли табличку «Последнего адреса», на которой были выбиты фамилии жителей, репрессированных при Иосифе Сталине. Об этом сообщили соратники арестованного политика Андрея Пивоварова.



«Месяц назад местный общественник начал агитировать за снятие табличек, потому что на них имена „врагов народа“, — рассказали они. — Сегодня эти таблички снял работник в форме ЖЭКа. Многие жители дома были репрессированы в 30х годах по обвинению в „шпионаже“, „контрреволюционном терроризме“ и „троцкизме“. Знаковый жест в такое время».

• Сбербанк с 1 августа впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений для клиентов. В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц.

В банке новые тарифы объяснили возросшим количеством транзакций и расширением функциональности сервиса уведомлений.

• Производство легковых автомобилей в России в июне 2022 года сократилось на 89% по сравнению с июнем 2021-го. Всего в стране выпустили 13 тыс. машин, сообщили в Росстате.

В то же время по сравнению с маем 2022-го производство выросло в 3,5 раза.

• На основателя признанного «нежелательной организацией» в РФ расследовательского сайта The Insider* Романа Доброхотова* завели дело о «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Дело рассмотрит Черемушкинский суд Москвы.

• В Магнитогорске закрыли единственную вечернюю школу. В ней могли учиться те, кто параллельно работает или не получил среднее или профессиональное образование по другим обстоятельствам. «В разное время в учебный год в городе функционировало до 18 вечерних школ на базе общеобразовательных. Затем образовательные функции для тех, кто по каким-либо причинам не сумел получить полное среднее образование, замкнула на себе вечерняя (сменная) школа № 1», — пишет «Верстов.инфо».

Более того, сейчас единственная вечерняя школа в городе осталась в тюрьме. Только туда теперь, вероятно, и следует обращаться за дополнительным образованием.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.