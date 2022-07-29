Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 147

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

Главное на утро 29 июля



• УМВД по Свердловской области подало иск к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и еще четырем жителям региона. Полиция потребовала 565 тыс. рублей за работу полиции на акции в поддержку политика Алексея Навального в 2021 году.



«Вообще-то полицейские должны обеспечивать порядок и безопасность граждан при осуществлении ими своих конституционных прав — в данном случае права на свободу собраний», — прокомментировал иск Евгений Ройзман «Вечерним Ведомостям»

• Госдепартамент США назначил награду до 10 млн долларов за информацию, которая поможет установить местонахождение петербургского бизнесмена Евгения Пригожина и еще 12 сотрудников «Агентства интернет-исследований» («АИИ»), известного в СМИ как «фабрика троллей».

«Михаил Иванович Быстров, Михаил Леонидович Бурчик, Александра Юрьевна Крылова, Анна Владиславовна Богачева, Сергей Павлович Полозов, Мария Анатольевна Бовда, Роберт Сергеевич Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Владимирович Подкопаев, Глеб Игоревич Васильченко, Ирина Викторовна Каверзина и Владимир Венков работали на различных должностях [в «АИИ"] для проведения операций, нацеленных на Соединенные Штаты, — утверждается в заявлении. — Они вступили в сговор, чтобы нанести ущерб США, нарушая, препятствуя и разрушая законные функции государства посредством мошенничества и обмана с целью вмешательства в политические и избирательные процессы в США, включая президентские выборы 2016 года».

• Эстония приостановила выдачу видов на жительства россиянам для обучения. Ограничения введены и для граждан Беларуси.

Кроме того, Эстония прекратила выдавать краткосрочные студенческие визы и запретила россиянам и белорусам устраиваться на сезонные работы.

• Киностудия «Ленфильм» не смогла перейти на российское оборудование. Это было поручение президента Р Ф Владимира Путина и правительства страны.

«К сожалению, такое [российское] оборудование отсутствует», — говорится в отчете «Ленфильма», который цитирует РБК.

Студия сейчас предоставляет свои павильоны для съемок фильмов и сериалов, и «потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования, и спрос на аренду российского», также сказано в отчете.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.