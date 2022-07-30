Донос — это борьба с оппозицией, сведение счетов, рейдерский захват, новые звездочки на погоны

Светлана Каверзина

Сейчас впервые стоит выбор будущего не для каждого отдельного человека, а для всего общества – сможет ли оно выжить, сохранить ростки будущего, выдержать давление обстоятельств и государственной машины.

Независимый депутат горсовета Светлана Каверзина рассуждает о доносах в России и необходимости их полного осуждения для будущего страны. Тайга.инфо с разрешения Каверзиной перепечатывает ее мнение, опубликованное в соцсетях.

Российское общество, возможно, находится на пороге самого серьезного перелома в своей истории.

Были периоды в нашем прошлом, когда катастрофические события уносили жизни целых поколений, случались такие этапы, когда остро стоял вопрос о самом существовании российского государства, рождались такие эпохи, когда сохранить свою веру и остаться честным перед самим собой становилось высочайшим морально-нравственным подвигом.

Но сейчас впервые стоит выбор будущего не для каждого отдельного человека, а для всего общества — сможет ли оно выжить, сохранить ростки будущего, выдержать давление обстоятельств и государственной машины.

Для этого недостаточно осознания собственной правоты и умения работать и жить только с теми людьми, которые разделяют твои ценности и взгляд на прошлое и будущее.

Репрессии приходят и уходят, реабилитации случаются и заминаются, но после всего этого на руинах остаются живые люди. И все, что они сотворили — десятки миллионов равнодушных взглядов, сотни тысяч предательств и миллионы доносов — все это ложится тяжелым грузом на души и уродует жизни людей на десятки лет.

Казалось бы, в нашем прошлом уже был опыт культа личности, когда преступный и бесчеловечный режим развращал население, создавал иллюзорную пропагандистскую реальность, поощрял предательство даже родных и доносительство даже на самых близких друзей.

Казалось бы, мы уже должны были почувствовать и всю глубину стыда, и весь масштаб ужаса.

Но становится ясно, что нет — не поняли, не осознали, не смогли договориться о неприемлемости доносительства на уровне всего общества. На уровне той цивилизации, которая вдруг оказалась в нашей признанной всем миром великой культуре так тонка.

Можно было бы сказать, что «информировать» государство о нарушениях закона со стороны твоего соседа это гражданский долг любого законопослушного человека. И по букве закона это даже так.

Но современная ситуация в нашей стране складывается так, что само государство уже давно «вольно трактует в свою пользу и для своей выгоды» законодательные, правовые и нравственные нормы и не ставит целью сформировать законопослушное общественное пространство. И уж точно не в состоянии поставить закон над самим собой.

Власть в России сегодня существует не ради общего блага, а ради сохранения власти. Донос остается доносом в самом прямом и примитивном смысле этого слова — то есть явлением, разрушающим как право, так и саму ткань общества.

Донос в нашей реальности — это способ борьбы с оппозицией, сведения счётов, основа для рейдерского захвата бизнеса, добыча «новых звездочек на погоны», выполнение «плана по посадкам» — то есть всё то, что не только отдаляет правовое будущее России и наносит ущерб полезной для общества работе, но и ломает судьбы многих людей.

Спасение одно: общественная неприемлемость доносительства, безусловное осуждение тех, кто таким образом взращивает в обществе зло и убивает в себе человека.

Безумие должно остановиться как можно раньше.

И, конечно, мы никого не должны забыть.

А нас все равно реабилитируют.