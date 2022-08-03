Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 152

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

14:00 ETS, которая проводит международный экзамен по английскому языку TOEFL, все-таки будет допускать до тестирования россиян, сообщила «Медиазона»* со ссылкой на представительницу организации Стефани Винтерс.

По словам Винтерс, очные тестирования в России проводить невозможно из-за ограничений в отношений партнеров ETS. С гражданством участников запрет не связан.

С 4 августа организация изменит правила и позволит жителям России и Беларуси регистрироваться для сдачи удаленной версии экзамена TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE. При необходимости личного тестирования экзамен можно будет сдать в другой стране.



13:50 «АвтоВАЗ» предложил сотрудникам автозавода в Ижевске, выпускающего модели Lada Vesta, несколько окладов и помощь в трудоустройстве в случае добровольного увольнения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания уточнила, что сотрудникам, решившим добровольно уволиться, предложат постоянные рабочие места на других предприятиях Ижевска и Удмуртии. Если они согласятся, то им выплатят пять средних заработных плат или 12 МРОТ. «РИА Новости отмечает, что 12 МРОТ больше, чем пять средних зарплат.



13:13 Школы и детские сады Белгородской области, расположенные в нескольких километрах от приграничной зоны в пяти муниципальных образованиях — Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа — закроют, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем тг-канале.

«Дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями», — добавил Гладков.



13:07 Росавиация в 27-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России. На этот раз до 11 августа.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.

12:09 Власти Кузбасса предлагают установить скидки на экспортные железнодорожные перевозки угля в западном направлении. Это позволит создать новые пути вывоза продукции в Азию в условиях европейских санкций и ограниченных возможностей Восточного полигона РЖД, считают они.

В Кемеровской области добывается больше половины российского угля.

11:42 На доме в Искитиме Новосибирской области. Рядом с плакатом видно красное пятно. Фото от читателя.





11:31 Объем наличных в РФ с марта сократился в среднем на 20 тыс. рублей на человека, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий со ссылкой на данные Банка России.

«Во второй половине июля объем наличных денег в обращении вновь начал стабильно сокращаться, несмотря на снижение процентных ставок. Население возвращает наличные в банки», — утверждает Осадчий.



11:30 Начальник управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева задержана. Ранее в службе прошли обыски по делу о незаконном получении денег.

Все подробности читайте здесь.

10:13 Закрытие данных о части госзакупок в России под предлогом борьбы с последствием санкций привело к тому, что всех сведений по ним не видит даже министерство финансов страны. Это выяснил «КоммерсантЪ».



Официальная отчетность Минфина по госзакупкам за первую половину 2022 года показала, что объемы закупок госкомпаний рухнули более чем в два раза (с 11,5 трлн до 5,5 трлн рублей). Сокращение объемов можно было бы объясняти неопределенностью на рынке и отказом от закупок, но доступные в единой системе госзакупок данные показывают, что при росте количества расторгнутых контрактов их объемы снижались и составили всего 35 млрд рублей.

В реальности же, как пояснил эксперт «Контур.Торгов» Василий Данильчик, большая часть закупок перешла в разряд закрытых, что могло привести к искажению статистики. И в Минфине РФ подтвердили, что часть закупок проводится без использования единой системы и потому «данные о них отсутствуют»: «Не все заказчики по ФЗ-223 вышли из ЕИС, а только те, в отношении которых введены санкции. Дополнительно имеется отчетность о договорах, но она не содержит детальной информации, кроме информации о заключении договора и достижении квот закупок отечественной продукции».

10:00 Telegram-канал Mash сообщил со ссылкой на уволившуюся сотрудницу кузбасской компании «Вкусно — и точка», которая заменила McDonald’s, сообщил, что руководство решило отказаться от летних премий.

Во «Вкусно — и точка» отрицают информацию. «Все работники предприятий в период временной приостановки деятельности получали средний оклад за последние 12 месяцев с учетом премий, сотрудники уровня менеджеров предприятий и выше получали полные оклады согласно трудовому договору», — цитирует заявление компании РБК.

В марте McDonaldʼs приостановила работу ресторанов в РФ. В мае сеть фастфуда объявила о продаже своего бизнеса в России фирме кузбасского бизнесмена Александра Говора, который владел франшизой McDonald’s в регионах Сибири через ООО «Гид». Летом 2022 года кафе перезапустились под вывеской «Вкусно и точка». В июле Александр Говор учредил АО «Вкусно и точка» в Новокузнецке.

Главное на утро 3 августа

• «Аэрофлот» снизил зарплаты топ-менеджеров на 30−40%, сообщает РБК со ссылкой на источник в совете директоров перевозчика. Решение касается гендиректора, его заместителей, советников и директоров департаментов компании.



Первым об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина». По его данным, топ-менеджеры также лишились права пользоваться служебными автомобилями.

• США ввели визовые ограничения против 893 российских официальных лиц. В санкционный список попали члены Совета федерации, военные, а также 31 официальное лицо из третьих стран.

Санкции были введены за поддержку присоединения Крыма к России. США также планируют ограничения против 24 российских технологических и оборонных предприятий.

• Организация ETS, устраивающая экзамены английскому языку TOEFL, запретила регистрацию на него гражданам России, обратила внимание Медиазона*. В аккаунтах пользователей доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен.

В ETS уточнили, что из-за требований Минфина США гражданам КНДР и России запрещено записываться на экзамены и создавать учетные записи. О каких именно требованиях идет речь, не уточняется.

• Люблинский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Он публиковал просьбы полицейских о помощи, произволе в отношении сотрудников со стороны руководства и другие подобные истории.

Воронцова признали виновным в трех эпизодах распространении порнографии (пункты «а», «б» ч. 3 ст. 242 УК), оскорблении представителя власти (ст. 319 УК) и вымогательстве (ст. 163 УК). По версии следствия, он якобы вымогал 300 тыс. рублей у московского полицейского «за нераспространение его фотографий интимного характер».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.