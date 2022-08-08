Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 157

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

15:20 Банк «Уралсиб» ввел комиссию за входящие SWIFT-переводы в 5% от суммы. При этом минимальный размер составит 25 долларов или евро, обратил внимание «Прайм».

«Безналичное зачисление денежных средств на счет в иностранной валюте из-за пределов сети ПАО „Банк Уралсиб“: 5% от суммы перевода, минимальная сумма комиссии — 25 долларов или евро», — сказано в документах компании.

14:20 Региональные программы по замене лифтов старше 25 лет оказались под угрозой срыва в РФ. Власти субъектов РФ за семь месяцев 2022 года закупили нового оборудования втрое меньше, чем год назад, подсчитала ассоциация «Российское лифтовое объединение», передает «Ъ».

Оборудование подорожало на 30% из-за высокой зависимости от импортируемых комплектующих. Худшая ситуация с сокращением закупок наблюдается в Москве, Красноярском крае, Вологодской и Смоленской областях.

Часть региональных и муниципальных программ капремонтов жилых домов пока не обеспечена финансированием, признал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР). По его словам, обсуждается возможность изменения условий рассрочки оплаты замены лифтов с применением факторинга с компенсацией части ключевой ставки, а также дополнительное финансирование регионов.

13:21 Экс-депутат заксобрания Камчатского края от «Единой России» Игорь Редькин отделался ограничением свободы за убийство человека на охоте. Бизнесмен, владеющий рыболовными и туристическими активами, занимал 20 место в рейтинге Forbes богатейших госслужащих и депутатов в 2021 году с доходом свыше 715 млн рублей.

Редькина обвиняли по ст. 105 УК (убийство), но во время следствия дело переквалифицировали на причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК). Его также обвиняли в незаконной охоте (пункты «а», «б» ч. 1 ст. 258 УК).

По версии следствия, депутат приехал охотиться на медведя, вышедшего на свалку в поселке Озерновский. Он стрелял из карабина с тепловизором, но одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который собирал металлолом в 274 метрах.

Сам Редькин признал вину. Усть-Большереченский районный суд края рассмотрел дело в особом порядке и приговорил экс-депутата к 9 месяцам ограничения свободы. Он также добровольно выплатил 30 млн рублей в качестве компенсации родственникам убитого.



12:59 Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках России выросла на треть.

По данным аналитиков, средняя цена квадратного метра жилья в новостройках России в июле 2022 года достигла 147,35 тыс. рублей. По отношению к июлю 2021 года она увеличилась на 34,7%. При этом средняя площадь строящихся квартир уменьшилась до 49,6 кв. метров. Это на 0,6% меньше, чем годом ранее.

Согласно аналитическому отчету ЕРЗ. РФ, объем строительства к 1 августа составил 105,59 млн кв. м в 9,78 тыс. домов. Этот показатель постепенно растет с апреля, когда он составлял 102,7 млн кв. метров.

В июле начался рост переносов планируемых сроков ввода объектов: если месяцем ранее средний показатель составил 7,4 месяца, то в июле — уже 7,5 месяца.

12:40 Все желающие попасть в школу дети из самопровозглашенных и признанных Кремлём ЛНР и ДНР получили места в образовательных учреждениях Новосибирской области по месту жительства, заявили в региональном правительстве.

Всего в область привезли 91 ребенка школьного возраста, из них заявление о зачислении в общеобразовательные учреждения написаны по 40, ответили агентству ТАСС в министерстве образования. Утверждается, что всех их обеспечили бесплатными учебниками, канцелярскими принадлежностями и горячим питанием.

При этом еще осенью 2021 года местные СМИ рассказывали, что некоторые школы в Новосибирске вынуждены переходить на три смены из-за сильной загруженности педагогов.

12:30 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Новосибирской области в январе-мае выросла на 13% в сравнении с тем же периодом 2021 года. Однако реальный доход новосибирцев сократился — только по официальным данным, на 2%.

Все подробности читайте здесь.

11:10 Реальные доходы населения Томской области рухнули на 5,3% в первой половине 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, сообщили в Росстате. И это при том, что, по официальным данным, номинальная среднемесячная зарплата выросла на 8,2%.

Объем строительства упал почти на 20%, а вот индекс промышленного производства вырос на 3%. Официальная инфляция уже достигла 12,2%.







10:45 NordWind стала первой авиакомпанией, которой федеральные власти урезали субсидии на поддержку внутренних перевозок. Это произошло из-за того, что в отношении нее применен понижающий коэффициент из-за того, что более трети самолетов после введения санкций остались за рубежом, узнал «Ъ».

При этом у NordWind в РФ продолжают летать 23 судна и это, например, существенно больше, чем у норильской NordStar или Smartavia. Но эти компании получат субсидии 1,4 и 3,7 млрд рублей, соответственно, а NordWind из-за решения федеральных властей — около 1,3 млрд.

Все вывезенные за пределы страны еще с ноября месяца и оставшиеся за рубежом самолеты направлялись на плановые тяжелые формы обслуживания, подчеркнула член совета директоров NordWind и гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная. Все задержанные с начала санкций самолеты выполняли вывозные рейсы, каждый из которых был согласован с Росавиацией, добавила она.



Главное на утро 8 августа

• Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв (фракция ЛДПР) в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» пригрозил убить корреспондента немецкого издания Bild в Украине Бьёрна Штритцеля. «Мы все придем и всех вас убьем», — сказал Журавлёв, размахивая правой рукой.

Ведущий «60 минут» Евгений Попов пытался говорить, что «так не надо». Но Журавлёв в ответ говорил лишь, что ему «наплевать».

В ЛДПР утверждают, что «угрозы убийством, тем более представителей прессы — точно не наш метод». В партии пообещали обсудить заявления Журавлёва, который «в полноценную фракционную деятельность так и не влился». Напомним, что он возглавляет партию «Родина», которая не представлена в Госдуме.

• Бывший вице- премьер РФ Аркадий Дворкович переизбран главой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Его главным соперником был стал украинский гроссмейстер Андрей Боришполец, сказавший, что организацию не может возглавлять представитель РФ.

Дворкович в марте одним из немногих среди представителей элит выступил против действий Кремля в Украине. После этого заявления он ушел с должности председателя фонда «Сколково», а затем его исключили из совета по науке при президенте России.

Дворкович получил на выборах голоса 157 стран (вместе с ним первым вице-президентом избран экс-чемпион мира из Индии Вишванатан Ананд). Боришполец получил 16.

• Вместо Coca-Сola в РФ планируется продавать «Бела-колу» из Беларуси.

«Представители большого бизнеса союзных государств подписали меморандум о расширении деловых контактов в области инноваций. Вместо американской Coca-Сola теперь в России будут продавать нашу белорусскую „Бела-колу“», — утверждали в эфире белорусского телеканала СТВ.

«Бела-кола» известна тем, что ей поют телят шкловского хозяйства ОАО «Говяды-Агро». Директор колхоза Виталий Закордонский утверждал, что белорусская газировка «более эффективна в лечении телят, чем зарубежная Coca-Cola».

• Бывший глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс выписан из итальянской больницы.

«Результаты токсикологических анализов еще не готовы, но так как российский чиновник реагировал на лечение, врачи уверены, что у него синдром Гийена-Барре, а не отравление», — пишет «Республика».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.