Новосибирск был столицей науки. Теперь он стал центром научных репрессий

Илья Кабанов

Ученые находят решения проблем, стоящих перед человечеством. Поэтому их аресты — это репрессии против будущего.

Научный обозреватель Тайги.инфо Илья Кабанов (metkere) объясняет, за что сейчас преследуют ученых, почему началась новая волна репрессий и как научные сотрудники обнаружили себя на расстрельных должностях.

В 2018 году в Тайге.инфо открылась рубрика «Новости науки», а в 2022 году появился сюжет «Преследования ученых». Четыре года назад мы хотели разбавить сообщениями о прорывных открытиях российских ученых депрессивную ленту региональных новостей с их убийствами, пытками и природными бедствиями. Не получилось: в России образца 2022 года новости науки и криминала стали синонимами.

5 августа следователи арестовали по делу о госизмене директора Института теоретической и прикладной механики Александра Шиплюка. Он стал третьим новосибирским ученым за полтора месяца, обвиненным в государственной измене (ст. 275 УК). В конце июня были арестованы главный научный сотрудник того же института Анатолий Маслов и научный сотрудник Института лазерной физики Дмитрий Колкер. Обоих этапировали в московское СИЗО, через несколько дней Колкер погиб.

178294

По подсчетам «Новой газеты», с 2000-го до конца 2020 года более 30 ученых в России подверглись уголовному преследованию и арестам. За прошедшие с тех пор полтора года уголовных дел стало еще больше. Чаще всего научных работников обвиняют в госизмене, разглашении гостайны или получении незаконного доступа к гостайне. По сути, их подозревают в шпионаже — поскольку российских граждан нельзя судить по этой статье (она «зарезервирована» за иностранцами), в дело идет обвинение в госизмене.

Что сделало ученых такой удобной мишенью — и почему это произошло именно сейчас? Во-первых, статья о госизмене будто специально написана так, чтобы охватывать практически любую научную деятельность. Гостайной можно признать все что угодно, но даже и это часто не нужно, ведь госизменой считается «оказание […] консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ». Может ли, скажем, научный доклад про загрязнение воздуха в Сибири быть направлен против безопасности страны? А публикация про древнюю — иностранную, между прочим — крепость в Туве? Суд разберется!

Во-вторых, с массовой эмиграцией политических активистов и независимых журналистов преследовать особо больше некого, а ведь план посадок никто не отменял. Оставшиеся в стране ученые в таких условиях стали очень привлекательной целью.

Во-третьих, во времена, когда показная лояльность ценится намного выше профессионализма, научное сообщество упустило шанс выстроиться в соответствии с линией партии. Академики РАН слишком вяло поддержали «спецоперацию», а часть научного сообщества по всей стране вообще открыто выступила против действий Кремля в Украине. Логика силового крыла правительства требует наказания несогласных, даже если жертвами при этом становятся случайные в общем-то люди.

178616

В-четвертых, к 2022 году ученые оказались одним из самых беззащитных сословий в и без того бесправной стране. В Кремле их никто от силовиков не прикроет, там, вероятно, вообще считают, что эти умники сами виноваты, не надо было назойливо протестовать против политических репрессий. Даже собственный профсоюз, Российская академия наук (а это именно что профсоюз, потому что никаких ресурсов или полномочий у академии не осталось), предпочитает отмалчиваться: на сайте Сибирского отделения РАН вам не удастся найти заявлений со словами поддержки арестованным коллегам.

Вот и получается, что попавшим под каток уголовных дел ученым приходится рассчитывать только на помощь родственников, журналистов, да членов неформальных научных клубов. Чаще всего такой поддержки недостаточно, чтобы вытащить человека из тюрьмы: это могло сработать с бывшим директором Новосибирского планетария Сергеем Масликовым, но по делам о госизмене такой номер пока не проходит.

При этом ученые — это не просто очередные жертвы государства. Именно они своими исследованиями закладывают фундамент будущих технологических революций. Они создают знания, которые меняют наши представления о Вселенной. Ученые находят решения проблем, стоящих перед человечеством. Поэтому их аресты — это репрессии против будущего.

Значит, остается только больше об этом говорить, привлекая внимание к делам, которые ретивые борцы с фантомными шпионами предпочли бы оставить в тени.