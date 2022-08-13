Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 162

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

11:00 В Хабаровске задержана Светлана Дильман, которая проводила пикет, посвященный избиению ее сына после митинга в 2020 году. Об этом сообщает ОВД-инфо**.

Евгений Дильман участвовал вместе с матерью в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Но во время мероприятия полицейские повалили молодого человека на землю и избили, использовав удушающие приемы, а после того, как его увезли в полицию, ему пришлось вызывать скорую помощь, напомнили общественники.



13 августа мать молодого человека вышла на Комсомольскую площадь с плакатом "Душили и били после митинга Е. С. Иванин - зам командира, М. С. Бондарчук - инструктор ОБППСП УМВД". В этом плакате полицейские усмотрели «признаки ложного доноса", но в итоге Дильман отпустили без протокола после того, как она отказалась давать объяснения со ссылкой на ст. 51 Конституции.

10:30 Задержанным в Эстонии журналистам «Известий» Ксении Солдатовой и Дмитрию Тимофееву аннулировали визы и запретили въезд в страны Евросоюза на три года. «Известия» утверждают, что корреспонденты «посещали страну как туристы» и отметили, что «в чем обвиняют Солдатову и Тимофеева, пока неизвестно».

«Однако журналисты не смогли проигнорировать последние события, которые происходили в Эстонии. Они решили подготовить материалы об ограничение выдачи виз россиянам и лишении танка Т-34 статуса памятника», — в то же время сообщила редакция.



Главное на утро 13 августа

• Чехия, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, поддержала запрет гражданам России на шенгенских визы, сообщает Bloomberg.

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что правительство будет добиваться консенсуса по этой мере на встрече министров иностранных дел блока. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, что не поддержит инициативу.

• Президент Украины Владимир Зеленский предложил дать защиту гражданам России, которых преследуют на родине и которых могут убить, предоставив им статус беженцев.

«Они должны получить помощь цивилизованного мира. Это известные юридические механизмы — через признание беженцами, через просьбы об убежище, через другие возможности помочь и поддержать. Но это для тех, кто борется, кого преследуют. И это не должно относиться к отдыху граждан России в Европе, туризму, развлечениям, бизнесу».

• Полиция задержала кандидата в депутаты Великолукской городской думы и местного райсовета от «Яблока» Всеволода Козловского по делу о клевете (ч. 2 и 5 ст. 128.1 УК). Об этом сообщило псковское «Яблоко».

«Дело было возбуждено по заявлениям членов политической команды Николая Козловского (главы города Великие Луки), начальника службы безопасности холдинга ЗАО „ЗЭТО“ Вячеслава Васильева, а также нынешних кандидатов в депутаты Великолукской городской думы седьмого созыва от „Единой России“ Николая Андросовича и Александра Терентьева, — рассказали в партии. — По мнению перечисленных лиц, „клевета“ в их отношении содержалась в публикациях в одном из телеграм-каналов и социальных сетях».

Лидер местного «Яблока» Лев Шлосберг назвал дело политическим и связанным с «долгим противостоянием Всеволода Козловского правящей группировке города Великие Луки во главе с его однофамильцем и его приближенными».

• Спад российской экономики во втором квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го составил 4%, сообщил Росстат.

Оптовый товарооборот в стране снизился на 15,3%, розничный — на 9,8%, водоснабжение и утилизация отходов — на 8,9%, пассажирооборот — на 5,3%, обрабатывающие производства — на 3,3%, а грузооборот — на 2,9%.

*По версии Минюста Р Ф , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.