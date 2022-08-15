Вице-мэра Новосибирска сделали подозреваемым по делу о клевете на единоросса из Госдумы

© Наталья Гредина. Артём Скатов

Вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова признали подозреваемым по делу о клевете. Производство было возбуждено по заявлению депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия»). КПРФ просила администрацию президента проверить парламентария.

Скатов стал подозреваемым по делу о публикации в телеграм-канале про новосибирского депутата Госдумы Дмитрия Савельева, сообщил адвокат вице-мэра Вячеслав Теркулов. Дело было возбуждено по статье «клевета» (ст. 128.1 УК) по заявлению самого Савельева. Ранее чиновник был в статусе свидетеля.

«[Привлекли подозреваемым], несмотря на обстоятельства обыска в жилище Скатова, которые стали предметом доследственной проверки Следственного комитета. Несмотря на то, что лицо разместившее публикацию установлено и проходит по делу свидетелем», — отметил Теркулов в тг-канале мэрии.

По сведениям Тайги.инфо, дело о клевете (ст. 128.1 УК) было возбуждено по заявлению Савельева из-за поста в телеграм-канале «Государь» и о публикации в нем, касавшейся некоторых депутатов горсовета, которых связывают с Савельевым и строительной группой компаний «Расцветай». «Государь» был авторским каналом Алексея Голомазова, который, по данным его страницы во «ВКонтакте», также долгое время работал в проекте «Архитектура власти» еще одного политтехнолога Андрея Трошкина. Алексей Голомазов — сын секретаря горизбиркома Андрея Голомазова.

«Подозрения в совершении мной преступления необоснованны. К этим обстоятельствам я отношения не имею, — заявил Скатов. — С предъявляемым мне статусом категорически не согласен. Обвинения в мой адрес в распространении ложной информации отвергаю. Я по-прежнему расцениваю обвинения в клевете в мой адрес как попытку давления на городскую власть, как намерение установить собственные правила в градостроительной отрасли исключительно в интересах одного застройщика».

Вице-мэр напомнил о конфликте вокруг застройки на улице Узорная в Первомайском районе Новосибирска. Компания «Орион» просила перезонировать территорию бывших казарм под жилье. Компания принадлежит ООО «Расцветай инвест», которым, в свою очередь, владеет Владислав Савельев — брат депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева («Единая Россия»).

«Городская власть учитывает, прежде всего, мнение жителей. А они выступают против застройки без соответствующего развития социальной и инженерной инфраструктуры: без детских садиков, школ, дорог, ливнёвки и так далее, — отметил Скатов. — Ярким примером такого противостояния городской власти и строительной компании стал проект застройки на улице Узорная в Первомайском районе. Как видим, ответ со стороны застройщика последовал незамедлительно».

Скатов считает, что «под таким давлением» может оказаться любой новосибирец, который выражает несогласие с планами застройщика.

Ранее фракция КПРФ в горсовете Новосибирска обратилась к полпреду президента РФ в Сибири Анатолию Серышеву с просьбой проверить депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева. Они обратили внимание на связи ГК «Расцветай»: «Мы связываем прессинг как вице-мэра Скатова, так и администрации Первомайского района [Новосибирска] с занятой принципиальной позицией о недопустимости строительства ГК „Расцветай“ многоэтажных жилых домов на улице Узорная рядом с Матвеевским переездом и еще большего транспортного коллапса на улице Одоевского и в микрорайоне КСМ».

Коммунисты попросили полпреда Серышева дать оценку правомерности действий полиции, фактам фальсификации хода общественных обсуждений на платформе, подконтрольной региональному правительству, а также «связям депутата Госдумы Савельева и ГК „Расцветай“» и соответствия его действий «государственным интересам РФ».