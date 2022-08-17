Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 166

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

10:50 В Усть-Куте Иркутской области совершил посадку пассажирский самолет Ан-24Б. У него оторвалась часть крыла. Также сообщается об аварийной посадке еще одного Ан-24 в Иркутске.

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Главное на утро 17 августа

• Роскомнадзор составил протокол на редакцию журнала «Новая рассказ-газета» за «дискредитацию» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП). Он посчитал нарушением материалы Александра Минкина, Андрея Колесникова и Кирилла Фокина, которые были опубликованы в первом номере журнала, а также на сайте этого проекта «Новой газеты». В одном из них цитировались полицейские протоколы о «дискредитации».



При этом ни в одном ни в одном из материалов не упоминается «спецоперация», ВС РФ, Росгвардия и ФСБ, подчеркнули в издании.

«Чиновник по фамилии Вагнер написал письмо замминистра МВД Горовому — с просьбой возбудить административное производство. Сказано — сделано. Письмо покатилось вниз по наклонной и принято под козырек в УВД по ЦАО Москвы», — рассказали в редакции «Новой рассказ-газеты».

Журналу в полиции сообщили, что к обращению Вагнера были приложены три «экспресс-заключения» анонимных авторов, которые каким-то образом установили «наличие лингвистических и психологических признаков речевой дискредитации действий властных структур РФ, направленных на проведение спецоперации».

• Фотожурналистку Викторию Арефьеву задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в «дискредитации» ВС РФ. Ее забрали после публикации в телеграм-канале «ПЬЯTNIЦА» фотографий акции в Пугаревском карьере. Анонимные активисты установили там могильные кресты с QR-кодами, ведущими на публикации о смерти российских военных, размещенные в российских не заблокированных СМИ на основании официальных верифицированных источников.

При этом авторов самой акции полицейские не нашли, пишет «Ротонда». Тогда они решили обвинить журналистку. Суд назначен на 17 августа.

• Rutube запретил скачивать свое приложение для iOS во всех странах, кроме России, говорится в телеграм-канале видеохостинга.

Ранее Apple предложила сервису удалить из него контент российских госСМИ, которые перешли в Rutube после блокировки на ютубе, или сделать его доступным только для пользователей из РФ.

• Министерство образования Украины изъяло из школьной программы курсы русского языка и литературы с 5 по 11 классы. При этом в курсе зарубежной литературы останутся авторы, писавшие на русском языке, жизнь и творчество которых связаны со страной: Николай Гоголь, Владимир Короленко, Михаил Булгаков. В списке для дополнительного чтения оставлены произведения Ильфа и Петрова и Анатолия Кузнецова.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.