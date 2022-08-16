Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 165

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Обыски у семьи независимого политика в Новосибирске.

16:33 Суд в Уфе оштрафовал лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука по административной статье о «дискредитации» армии и назначил ему штраф в 50 тыс. рублей, сообщил в своем тг-канале правозащитник Павел Чиков.

16:29 Суд в Иркутске признал законным отказ согласовать митинг против уголовных статей о «дискредитации» российской армии и «фейках» про нее, передает «Новая Россия — свободная страна».

По сведениям тг-канала, чиновники отказали в проведении мероприятия, сославшись на ковидные ограничения. При этом все лето в регионе проходят концерты, публичные мероприятия и массовые праздники.

15:45 Приложение Сбера вернули в App Store, сообщает РБК.

Только теперь оно называется «СБОЛ» (сокращенное название «Сбербанк Онлайн»). Войти в приложение можно по номеру карты. В случае, если введен номер карты другого банка, пользователь будет перенаправлен в онлайн-банк другой кредитной организации. В то же время клиентам Сбера доступен полный функционал, который фактически копирует «Сбербанк Онлайн».

Разработчик приложения — ООО «Открытые ИТ-решения» (LLC Open IT-Solutions). По данным сервиса «Контур.Фокус», компанию открыли 18 февраля 2022 года, ее учредитель — Алексей Круглов. Его полный тезка — вице-президент и директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка.

15:29 Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за отказ удалить бот с данными российских военнослужащих, участвующих в «спецоперации» в Украине, передает «Интерфакс».

По сведениям агентства, штраф назначил мировой судья судебного участка N422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеем. Мессенджер признали виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

14:50 Железная дорога в Джанкойском районе Крыма повреждена из-за взрывов на складе боеприпасов.

«После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение пассажирские поезда, следующие с материка, останавливать на станции Владиславовка, — сообщил Аксёнов. — Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции».

14:18 В Красноярске заметили такие наклейки. Фото тг-канала «Видимый протест».





14:11 Вслед за Wildberries примеры «русификации» брендов показали онлайн магазин KazanExpress и сервис авиабилетов Aviasales. Первый назвал себя на сайте «Татары везут», второй — «Билетики».

Wildberries, напомним, меньше чем на сутки переименовался в «Ягодки».



13:40 Два человека пострадали при взрывах в Джанкойском районе Крыма.

«На данный момент продолжается детонация [боеприпасов]. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает, — заявил глава республики Сергей Аксёнов. — Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ , Росгвардии, экстренные службы».

13:38 Все тонометры пропали в поликлинике Анжеро-Судженска в Кузбассе, у единственного работавшего оторвалась груша, пишет «Сибдепо».

В администрации Анжеро-Судженска уверяют, что тонометры уже заказаны и должны прийти до 20 августа.

13:30 Маркетплейс Wildberries вернул свое прежнее название вместо появившегося 15 августа «Ягодки». На сайте компании теперь привычный логотопит.

13:08 В Иркутском государственном университете перед началом учебного оказалось около 150 вакантных бюджетных мест. Вуз объявил дополнительный набор.

13:06 Жители Новосибирской области оценили состояние общественного транспорта в регионе. Четверть опрошенных считает его ужасным. В целом больше половины жителей высказались в негативном ключе.

А вот около 60% москвичей положительно оценивают свой пассажирский транспорт. Все подробности исследования читайте здесь.

13:05 Росавиация в 29-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России. На этот раз до 23 августа.



«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.

12:50 В Казахстане в школах с государственным языком отменили обучение русскому языку с первого класса.

Прежде в стране первоклашки учили сразу три языка: казахский, русский и английский. Теперь русский язык будет со второго класса, английский — с третьего, говорится на сайте правительства республики.

«Мы приняли решение: для освоения второго и третьего языков ребенку необходимо научиться читать и писать на родном языке, поэтому с первых классов с государственным языком обучения дети будут изучать только казахский язык, — сообщил на заседании кабмина министр просвещения Асхат Аймагамбетов. — Со второго класса начнется изучение русского языка, как отдельная дисциплина, а с третьего класса для всех школ будет изучаться английский язык».

В то же время, «для вовлечения детей к труду с первого класса будут введены предметы: трудовое обучение и изобразительное искусство». «В рамках предмета музыка дети могут обучаться игре на домбре по желанию», — добавил он.

Первоклассники из русских школ Казахстана продолжат учить русский язык с первого класса. Казахский теперь будет со второго класса. Английский язык дети в этих школах также начнут изучать в третьем классе.

12:44 Взрывы произошли в Джанкойском районе Крыма, передает ТАСС. «Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются», — написал глава Крыма Сергей Аксёнов в своем телеграм-канале.

Администрация Майского утверждает, что произошла «детонация боеприпасов». Жителей эвакуируют.

12:18 На выставке «Армия-2022» показали собаку-робота «М-81», «способную вести прицельную стрельбу и транспортировать оружие», пишет РИА Новости. Но, судя по опубликованному госагентством видео, изделие очень похоже на китайского робопса Go1 от компании Unitree Robotics.

На российской выставке робота обрядили в черный костюм, но оставили характерные «глаза» на узнаваемой по китайскому изделию восьмиугольной «морде». Также узнаваема манера передвижения. Go1 доступен в широкой продаже по 2,7−3 тыс. долларов. Для боевых действий он не предназначен.



РИА Новости утверждает, что образец, представленный на выставке, принадлежит АО «Интеллект Машин». Но такая фирма зарегистрирована в Санк-Петербурге лишь 15 апреля 2022 года. Ее возглавляет Алексей Аристов, который также зарегистрирован как ИП в сфере рекламных агентств. Две другие, связанные с ним фирмы, ликвидированы по решению налоговой службы. Он также был сооучредителем «Правозащитного общественного фонда Санкт-Петербурга», который тоже ликвидирован.

11:45 В России поставят четыре системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) под названием «Воронеж». Одна уже появилась в Иркутской области.

Все подробности читайте здесь.

11:12 Минсельхоз РФ хочет ужесточить порядок льготного кредитования аграрного бизнеса на покупку ветеринарных препаратов. Деньги выделят только при условии, что не менее 50% лекарственных средств будут российского происхождения, узнал «Ъ».

Но аграрии не поддерживают инициативу, говорится в совместном письме Национального союза свиноводов, Национальной мясной ассоциации и Национального союза птицеводов. «Риски снижения результативности применения препаратов… значительно превышают стоимость ветеринарных лекарственных средств», — сказано в обращении.

По словам руководителя мясной ассоциации Сергея Юшина, на ветеринарные препараты приходится около 3% в себестоимости производства скота и птицы, «так что вряд ли врачи на фермах будут руководствоваться логикой льготного кредитования с его сложной отчетностью в ущерб качеству профилактики и лечения животных». К тому же собеседник издание в одном из агрохолдингов вообще не понимает, как можно будет определять долю российских препаратов в закупках, при этом самые эффективные — именно импортные оригинальные препараты.

11:00 В Новосибирске проходят обыски у близких независимого депутата горсовета Хельги Пироговой. Силовики приехали в ее квартиру, где находится муж — на следственные действия не пустили адвоката. Кроме того, они решили съездить на дачу к родителям Хельги.

Тайга.инфо следит за ситуацией.

Хельгу Пирогову задержали в ночь на 22 июля после благотворительного аукциона, на котором собирали деньги на оплату решения суда по акциям протеста 2021 года. На нее составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) за твит о погибших военных от 15 июля, который был удален (а твиттер, при этом, официально заблокирован в РФ).



Но на следующий день глава СК Р Ф Александр Бастрыкин лично захотел завести уголовное дело и поручил это новосибирскому управлению ведомства. Производство начали по ч. 1 ст. 207.3 УК («распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ»). Депутат уехала в Грузию. Позже МВД РФ объявило ее в розыск.

10:12 Российские банки на фоне западных санкций могут перестать устанавливать ставки по вкладам в долларах и евро, заявил гендиректор рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов.

«Банки перестанут устанавливать ставки по ним, потому что у них не будет возможности заработать на этих валютах», — цитирует Сухова РИА Новости.

Центробанк ограничил снятие наличных с валютных вкладов 10 тыс. долларов. США и ЕС запретили ввозить доллары и евро в Россию.



Главное на утро 16 августа

• Политика Алексея Навального перевели в штрафной изолятор владимирской колонии №6. Его поместили туда после того, как он объявил о создании профсоюза заключенных «Промзона», сообщается в его телеграм-канале.



«Настоящая профсоюзная борьба никогда не бывает легкой, чего уж говорить о профсоюзе в тюрьме. Путь от бумаги о создании профсоюза до ШИЗО оказался даже ближе, чем я предполагал. Кремль хочет видеть свой ГУЛАГ состоящим из безмолвных рабов. А тут я вместо того, чтобы умолять о помиловании, кого-то объединяю и требую соблюдения каких-то законов. Поэтому меня вызвали из барака на комиссию, где объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь на промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы (она просто мне мала на несколько размеров). Это, безусловно, характеризует меня как отъявленного неисправимого злодея. Поэтому принято решение водворить меня в штрафной изолятор», — рассказал Навальный.

Навального закрыли в ШИЗО на трое суток: «В моей камере есть только кружка и книга. Ложку и тарелку дают на время еды. И даже тюремную мою одежду забрали, выдав временную».

«Но — радостно добавил и.о. начальника — в середине сентября у меня свидание с родственниками, полагающееся мне раз в четыре месяца. Содержащимся в ШИЗО свидания запрещены, поэтому если я „не пересмотрю свое отношение“, то изолятор станет моей постоянной резиденцией Непонятно, отношение к чему я должен пересмотреть. К рабскому труду? К Путину?», — добавил Навальный.

Камера ШИЗО представляет собой бетонную коробку 2,5 на 3 метра. В камере политика очень жарко и почти нет воздуха, вентиляция отсутствует. Железная койка пристегивается к стене, рычаг, опускающий ее, находится снаружи: «В 5 утра у тебя забирают матрас и подушку (это называется „мягкий инвентарь“) и поднимают койку. В 9 вечера койку снова опускают и возвращают матрас. Железный стол, железная лавка, раковина, дырка в полу. Под потолком две камеры».

• Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал на 50 тыс. рублей журналиста и муниципального депутата Илью Азара за пост в социальных сетях по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). Запись была сделана еще 23 апреля и представляла собой цитату спикера Минобороны РФ Игоря Конашенкова об уничтожении в Одессе «логистического терминала», которая сопровождалась фотографией жилого дома.

• Ведущий итоговой новостной программы Первого канала Виталий Елисеев рассказал, что 90 иностранных медиаструктур якобы создают и распространяют «фейки» о российской армии. Издание «Агентство» попыталось проверить заявление телеведущего и не нашло ему подтверждений.

Елисеев утверждал, что в некой сети состоят американские телеканалы ABC, NBC и HBO, а организатором сети является Эндрю Мак, внештатный советник Владимира Зеленского и гражданин США. Мак работает в американской юридической компании Aster, один из офисов которой находится в Киеве. Также Елисеев утверждал, что колонки о «зверствах <…> публикует британская Guardian с подачи базирующейся в США Campaign Asia», и связал с Ukraine Media Centre (платформа для коммуникации между властями и СМИ). Но Campaign — это британское деловое издание, и журналисты «Агентства» не наши у него связей с UMC. Как и ссылок на UMC в российских «СМИ-иноагентах», которые, по словам Елисеева, якобы были.

• В Псковской области главу Новоржевского района Софью Пугачеву («Яблоко») оштрафовали на 50 тыс. рублей по статье о «дискредитации» ВС РФ за то, что приняла решение снять с окон районного ДК буквы «V» и «Z», которые дети из летнего лагеря якобы по своей инициативе нарисовали ко Дню России.

«Местный актив „Единой России“ расценил произошедшее как повод к публичной травле главы района. Депутаты районного Собрания обратились в прокуратуру, кабинет Софьи Пугачевой осмотрела полиция, изъяв служебный ноутбук, личный телефон и рабочие блокноты, — рассказали в „Яблоке“. — Софья Пугачева объяснила своё решение ответственностью за сохранность муниципального имущества, которое могло пострадать от рук тех, кто не разделяет официальную позицию государства по отношению к событиям в Украине».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.