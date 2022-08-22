Уголовное дело возбудили после захвата заложников в кемеровском СИЗО

В Кемеровской области возбудили уголовное дело после того, как заключенные в СИЗО №1 взяли в заложники сотрудников изолятора. По сведениями правозащитников, они требовали защиты своих прав.

Управление СК по Кузбассу возбудило уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 206 УК (захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в отношении двух и более лиц) после удержания сотрудников СИЗО №1, сообщили в пресс-службе ведомства 22 августа.

«По версии следствия, следственно-арестованные, находящиеся в СИЗО № 1, взяли в заложники трех сотрудников учреждения, они выдвинули требования о предоставлении им запрещенных к хранению предметов и веществ: мобильные телефоны, наркотические средства и сигареты, — заявили в ведомстве. — Также они потребовали встречи с руководством ФСИН России. Изначально заключенные добровольно освободили одного заложника, после чего оставшиеся в заложниках сотрудники учреждения были освобождены в ходе проведения специального мероприятия, необходимого при данных обстоятельствах, никто не пострадал».

Заключенные напали на троих работников во время вечерней проверки, когда один из них открыл камеру, сообщал правозащитный проект Gulagu.net. В заложники могли взять инспекторов отдела режима, которым 21−24 года. Два сотрудника — это девушки.

В июне 2022 года более 80 заключенных СИЗО-1 объявили голодовку, сообщал «Открытый город». Издание публиковало копию жалобы в прокуратуру от адвоката одного из арестованных.

«Заключенные требуют не поблажек, а защиты своих прав. Иным путем они защищать себя не могли, местные независимые правозащитники из „Сибири правовой“ Владимир Тараненко и Дмитрий Камынин сами взяты под стражу, избиты и содержатся в этом же СИЗО-1, а в кемеровские ОНК и УПЧ силовики допустили лишь кивал и соглашателей», — считает Владимир Осечкин.

«Со слов моего доверителя, с 30 на 31 мая в СИЗО-1 произошел факт насильственных действий в камере 38. Администрация СИЗО-1, в лице заместителя начальника <…>, а также оперуполномоченного <…> и группы других оперативников, неадекватно отреагировали на занавешенную видеокамеру в камере № 38 СИЗО-1, силой вытащили из камеры следственно-арестованных, избили их в кабинетах оперативных служб, с применением электрошокеров. При этом один из следственно-арестованных (фамилию мой доверитель сообщит лично прокурору, который будет проводить проверку), был изнасилован с помощью спецсредства — резиновой дубинки», — говорится в жалобе.

Часть заключенных «вскрылись» в знак протеста.

Доверитель адвоката, который обратился в прокуратуру, также пытался сообщить об акции протеста в ведомство через сотрудника администрации СИЗО. Но ему отказали.

Кемеровское СИЗО-1 возглавляет Александр Мельников.

