Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 172

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Экс-глава «Яндекс.Новостей» запустил новый агрегатор для СМИ.

10:50 Шведский сервис аудиокниг Storytel уходит из России 1 октября. Сообщения об этом получили клиенты.

Компания обещает вернуть деньги за подписку.

10:06 Объявления о строительстве бункеров, убежищ и комнат безопасности в Новосибирске появились на «Авито». Их публикует компания «Тимберэко».

«С учетом последних событий и осложнения внешнеполитической обстановки становится все более актуальным обеспечение безопасности членов семьи и имущества. Причем это справедливо не только для потенциальной угрозы бомбежки или ядерного удара, но и мародеров, грабителей, воров, эпидемий, стихийных бедствий. Во многих странах (Европа, США, Канада) частные убежища (бункеры) уже давно являются необходимой составляющей частного домовладения, показателем статуса и оценки значимости собственной жизни. Только в США ежегодно строится несколько тысяч частных убежищ», — рассказали в компании.



Убежища обещают изготовить на собственном производстве компании в виде металлоконструкции или железобетонной монолитной конструкции, располагаемой под землей. Предусмотрены бронированная герметичная дверь, аварийный выход через подземный тоннель, спальные места и система вентиляции воздуха, а также уборная, автономные системы вентиляции, освещения, водоснабжения и связи.

«Также возможна защита существующей комнаты в доме или создание таковой при строительстве дома (тайной, скрытой за шкафом, стеллажом) — как правило, это защита от пуль и взрыва для обеспечения сохранности жизни членов семьи при вторжении мародеров или грабителей до прибытия полиции», — уточнили в фирме.



Стоимость услуги начинается от 1,6 млн рублей. Отметим, что аналогичное объявление с теми же фотографиями и описанием разместила компания «Норденверк».



В Красноярском крае в эвенкийском селе Байкит тоже предлагают построить бункер. 3 млн «за услугу». Судя по фотографиям он представляет собой закопанный под землю вагончик для жилья.



«Также делаем бункер, который можно транспортировать и закапывать в готовые котлованы уже по собственному желанию заказчика, перевозку и дальнейшую установку выполняем мы по желанию клиента, либо если клиент хочет полной секретности местонахождения, то забирает бункер сам своими силами, мы предлагаем инструкции по закапыванию и установке», — говорится в сообщении.



Главное на утро 23 августа

• Экс-глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон запустил новостной агрегатор под названием The True Story.

«Наша задача — показывать главные события дня и по каждому событию давать краткую информацию и предоставить ссылки на разные материалы СМИ, которые подробно пишут о событии. Кроме материалов СМИ, которые мы регулярно обрабатываем, на странице сюжета могут быть и ссылки на важные (по мнению СМИ) сайты, новости, посты в соцсетях или любой другой контент, имеющий отношение к событию, — рассказал Гершензон в соцсетях. — Наши алгоритмы ранжируют сюжеты, заголовки, внешний контент, но выбор — где читать подробности, какому мнению верить, а с каким не соглашаться — всегда остается за читателем».

Гершензон возглавлял «Яндекс.Новости» в 2005—2012 годах. После 24 февраля 2022 года он призвал своих бывших коллег перестать скрывать сведения о «спецоперации».

• В Москве людей зовут на контрактную службу в армию в так называемые «именные подразделения» за 300 тыс. рублей. Фотографию агитации от военкомата опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. В регионах России областные власти обещали лишь по 200 тыс. рублей за счет бюджета, писала Тайга.инфо.

• Президент РФ Владимир Путин решил выразить соболезнования философу ультраправых консервативных взглядов Александру Дугину в связи с гибелью его дочери Дарьи при взрыве машины.

«Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым. Журналист, учёный, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — говорится в телеграмме



Путин также наградил Дарью Дугину орденом Мужества посмертно за «мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

• Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель не поддержал полный запрет на шенгенские визы для россиян.

«Запретить въезд всем россиянам — не очень хорошая идея. Мы должны быть более избирательными», — цитирует Борреля Bloomberg.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.