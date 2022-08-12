Новосибирский губернатор решил оплатить военные формирования из областного бюджета

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Новосибирское правительство впервые подтвердило формирование воинских подразделений на фоне «спецоперации», о которых Тайга.инфо уже писала. Но власти по-прежнему никак не упоминают Украину. Выяснилось, что контрактникам обещают деньги за счет областного бюджета.

Травников и первый вице-спикер заксобрания Андрей Панфёров (оба — «Единая Россия) посетили сборный пункт военкомата в Оби, где «обратились с напутственными словами» к тем, кто «отправляется в состав именных подразделений Новосибирской области 3-го армейского корпуса ВС РФ». Куда именно они отправляются, в сообщении пресс-службы Травникова уточнять не стали.

«Со стороны Новосибирской области мы обеспечиваем вас дополнительным обмундированием и снаряжением. Вам будет выплачиваться ежеквартальное дополнительное довольствие от нашего региона. Также за вами будут закреплены места работы, чтобы вы могли вернуться на них по возвращении с контрактной службы», — утверждает Травников.



Более того, единовременная выплата для таких контрактников из областного бюджета составит 200 тыс. рублей. Требования ограничиваются возрастом 18−50 лет, девятью классами образования и категориями годности «А» и «Б».

Ранее Тайга.инфо писала, что предприятия в Новосибирской области получили письма от администраций с просьбой сформировать «именное» подразделение на основании «обращения министра обороны РФ в адрес губернатора» Андрея Травникова. В обращениях утверждалось, что «при заключении контракта губернатором Новосибирской области выплачивается единовременное пособие в размере 200 тыс. рублей», а при прохождении службы «уровень денежного довольствия составляет от 204 тыс. рублей в месяц». Источник финансирования «пособия» при этом не уточнялся.

Тайга.инфо уже рассказывала, что в Бурятии региональный бюджет начали напрямую тратить на «спецоперацию».



Ни цели формирования новосибирского «подразделения», ни место службы не указываются. Украина в документе никак не упоминается.

Ранее редакция писала о письмах от администрации в Новосибирске с просьбой организовать встречи коллективов с военными комиссарами для «формирования именных батальонов резерва для выполнения задач специальной операции». Была обозначена и квота по одному из районов города. Это делали также под предлогом «решения губернатора» Андрея Травникова. В тех письмах Украина также не упоминалась.



Федеральные власти отрицали возможность введения всеобщей мобилизации на фоне событий в Украине.

Еще в конце мая сотрудники одного из институтов новосибирского Академгородка массово получили требование прислать сканы военного билета и водительского удостоверения вне зависимости от возраста и пола, писала Тайга.инфо.



Кроме того, администрация Центрального округа Новосибирска отправляла предпринимателям письмо с просьбой «рассмотреть возможность оказания помощи военнослужащим» 41-й армии, «выполняющим специальную операцию на Украине, Луганской и Донецкой областях». В письме говорилось, что оно подготовлено «во исполнение письма врио командующего 41 армией» полковника Олега Короткевича.