Назначен врио директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН вместо арестованного Александра Шиплюка

Институт теоретической и прикладной механики СО РАН возглавил Евгений Краус. Бывший руководитель Александр Шиплюк взят под арест по делу о госизмене. Ранее в СИЗО отправили еще двоих новосибирских ученых, один из которых скончался.

Замдиректора по научной работе, доктор физико-математических наук Евгений Краус стал врио директора Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, следует из данных на сайте учреждения.



В начале августа стало известно об аресте директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка по делу о «госизмене».

«В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и [ранее арестованному доктору наук Анатолию] Маслову. Госизмена», — рассказывал агентству ТАСС научный руководитель института Василий Фомин

Шиплюка увезли в московское СИЗО «Лефортово».

Александр Шиплюк — известный российский ученый в области механики, специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики. Он родился в Барабинске Новосибирской области 8 сентября 1966 года. Шиплюк — член президиума СО РАН, член-корреспондент РАН.

«Основные научные направления исследований связаны с развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований, изучением волновых процессов, вызывающих переход ламинарного течения в турбулентное, и способов управления этими процессами при гиперзвуковых скоростях полета, c экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями», — говорится на сайте института о Шиплюке.

Ранее в институте прошли следственные действия. Они могли быть связаны с делом главного научного сотрудника института, известного доктора наук Анатолия Маслова.



Маслова задержали в конце июня по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК). Советский районный суд Новосибирска арестовал ученого, которого увезли в московское СИЗО «Лефортово». Источник утверждал, что ученого якобы подозревают в передаче данных, связанных с гиперзвуком.

Анатолий Маслов — ведущий российский специалист в области динамики вязкого газа. Основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика. Он разработал эффективные алгоритмы и провел первые в стране численные расчеты устойчивости сжимаемых течений, показав возможность полной стабилизации сверхзвукового пограничного слоя с помощью охлаждения поверхности летательного аппарата.



Кроме того, Маслов — профессор Новосибирского государственного университета, а также Новосибирского государственного технического университета. «Он активно участвует в подготовке научных кадров. Под его руководством и научной консультацией защищено 11 кандидатских и 8 докторских диссертаций. Работы его учеников были удостоены многочисленных наград и премий», — говорили его коллеги.

Коллектив института потребовал отпустить Маслова из СИЗО.

Доктора наук арестовали вскоре после задержания 54-летнего ученого Дмитрия Колкера, к которому сотрудники ФСБ пришли прямо в больничную палату, где он лежал с четвертой стадией рака. Колкера также арестовали и увезли в «Лефортово», он умер через два дня.

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