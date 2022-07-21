СК передал заявление о гибели ученого Дмитрия Колкера в ФСБ, которая его и задерживала

© Лиза Погодаева
СК передал заявление о гибели ученого Дмитрия Колкера в ФСБ, которая его и задерживала
21 Июл 2022, 15:59

Заявление о гибели новосибирского ученого Дмитрия Колкера передано из СК в ФСБ. Но именно после задержания чекистами мужчина, страдающий последней стадией рака, скончался.

«СКР не усмотрел в смерти ученого Дмитрия Колкера признаков преступления и переслал заявление адвоката в ФСБ, — написал в тг-канале правозащитник Павел Чиков. — Теперь сотрудники ФСБ проведут проверку нарушения закона в действиях сотрудников ФСБ. Об этом сообщает адвокат Александр Федулов».

Ранее сообщалось, что проверку по заявлению о смерти Дмитрия Колкера ведет Главное военно-следственное управление Следственного комитета РФ, которое и расследует преступления сотрудников ФСБ.

Работники ФСБ задержали доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера 30 июня. У него была четвертая стадия рака, ученый не мог самостоятельно питаться, и его забрали прямо из больницы. Одного из следователей ФСБ, занимавшегося делом зовут Василий Морозов, рассказывали адвокаты.

Ученого могли подозревать в том, что он «предоставил Китайской народной республике данные, содержащие государственную тайну» (ст. 275 УК). Обладатель множества патентов, руководитель одного из российских мегагрантов Дмитрий Колкер выступал с лекциями в вузе в Китае в 2018 году. Они проходили на русском языке по требованию сопровождавшего ученого «безопасника». Некоторые презентации касались лазерной спектроскопии и основных принципов лидара.

Академики РАН из «Клуба 1 июля» публиковали экспертное заключение, которое допустило лекции Колкера для китайских студентов. Оно, в частности, подписано и.о. начальника первого отдела Института лазерной физики СО РАН, который возглавлял Лазуткин И. И., а также ученым секретарем ИЛФ СО РАН Павлом Покасовым и неким руководителем-экспертом.

Колкера увезли в Советский районный суд Новосибирска. Там судья Ирина Алиева, несмотря на состояние мужчины, удовлетворила ходатайство следователей об аресте. Ученого увезли на самолете в Москву, где посадили в СИЗО «Лефортово». Колкер не признал вину.

Дмитрий Колкер скончался 2 июля. Уже после гибели судья Новосибирского облсуда Елена Бондаренко оставила в силе решение Алиевой об аресте ученого.

Позже стало известно о задержании 75-летнего новосибирского ученого из Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его также арестовали по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ) и увезли в Москву.


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