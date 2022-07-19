СК начал проверку гибели Дмитрия Колкера после задержания

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Следственный комитет начал проверку по факту гибели новосибирского ученого Дмитрия Колкера после задержания и ареста. Оперативные мероприятия проводили сотрудники ФСБ, и сейчас делом заинтересовалось военное управление СК.

Заявление о преступлении по факту смерти ученого Дмитрия Колкера зарегистрировано в Главном военно-следственном управлении Следственного комитета РФ. По нему начали проверку, сообщил правозащитник Павел Чиков со ссылкой на адвоката Колкера Александра Федулова.



«Военно-следственный отдел расследует преступления, совершенные сотрудниками ФСБ», — напомнил Чиков в своем телеграм-канале.

Сотрудники ФСБ задержали доктора наук, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера 30 июня. У него была четвертая стадия рака, ученый не мог самостоятельно питаться, и его забрали прямо из больницы. Одного из следователей ФСБ, занимавшегося делом зовут Василий Морозов, рассказывали адвокаты.

Ученого могли подозревать в том, что он «предоставил Китайской народной республике данные, содержащие государственную тайну» (ст. 275 УК). Обладатель множества патентов, руководитель одного из российских мегагрантов Дмитрий Колкер выступал с лекциями в вузе в Китае в 2018 году. Они проходили на русском языке по требованию сопровождавшего ученого «безопасника». Некоторые презентации касались лазерной спектроскопии и основных принципов лидара.



Академики РАН из «Клуба 1 июля» публиковали экспертное заключение, которое допустило лекции Колкера для китайских студентов. Оно, в частности, подписано и.о. начальника первого отдела Института лазерной физики СО РАН, который возглавлял Лазуткин И. И. , а также ученым секретарем ИЛФ СО РАН Павлом Покасовым и неким руководителем-экспертом.

Колкера увезли в Советский районный суд Новосибирска. Там судья Ирина Алиева, несмотря на состояние мужчины, удовлетворила ходатайство следователей об аресте. Ученого увезли на самолете в Москву, где посадили в СИЗО «Лефортово». Колкер не признал вину.

Дмитрий Колкер скончался 2 июля. Родственникам сообщили об этом телеграммой 3 июля, в которой утверждается, что его привезли из СИЗО в ГКБ № 29, где он умер. Уже после гибели судья Новосибирского облсуда Елена Бондаренко оставила в силе решение Алиевой об аресте ученого.

Позже стало известно о задержании 75-летнего новосибирского ученого из Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его также арестовали по подозрению в «госизмене» (ст. 275 УК РФ) и увезли в Москву.