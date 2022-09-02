Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 182

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

10:20 Валютные счета россиян фактически превратились в рублевые, заявил зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин в интервью РБК.

«Банки могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без всяких затруднений. А вот исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», — сказал Тулин.

Он утверждает, что банки раньше клиентов почувствовали, что традиционные мировые валюты стали для России «реально опасными токсичными активами». Сейчас банки просто не могут полноценно исполнить валютные обязательства, в том числе из-за нехватки наличной валюты и проблем с переводами за границу: «То есть обязательства в иностранной валюте перед гражданами есть, а исполнить их в той форме, которая была предусмотрена договорами счета или вклада, банки по не зависящим от них причинам не могут».

Главное на утро 2 сентября

• Число подозреваемых, обвиняемых и осужденных по статье 207.3 УК («фейки» о действиях ВС РФ за пределами РФ) достигло 100, сообщил правозащитник Павел Чиков. Статья вступила в силу 4 марта 2022 года.

«За последнюю неделю стало известно еще о семи уголовных делах: неизвестного мужчины в Иркутске, Рубен Погосяна в Петрозаводске, Ильи Пономарева в Москве, Андрея Балина в Тольятти, Павла Дроздова в Воркуте, военнослужащих Ильи Карпенко в Петропавловске-Камчатском и Валерия Котовича в Ростове-на-Дону, — отметил Чиков. — Два последних дела рассматривают гарнизонные военные суды. Валерий Котович заключен под стражу. Это первые российские военнослужащие, ставшие фигурантами уголовных дел по статье 207.3 УК».

• В Казани силовики забрали у колумнистки Идель.Реалий* Марины Юдкевич не только банковские карты и технику, но и заграничный паспорт, передают правозащитный проект «Сетевые свободы».

При этом Юдкевич не проходит подозреваемой по какому-либо делу, а только свидетелем по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205 УК). Несмотря на это капитан полиции, сотрудник центра «Э» Альберт Галлямов забрал и загранпаспорт, уточнили правозащитники. Но на конец августа у женщины было назначено начало экстренного лечения от рака в израильской клинике — в Республиканском клиническом онкодиспансере за месяц после постановки Юдкевич на учет ей так и не назначили никакого лечения.

• Высший антикоррупционный суд Украины принял решение конфисковать активы российского миллиардера, основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова. У него изъяли 17 объектов недвижимости общей площадью более 100 тыс. квадратных метров и доли в пяти украинских предприятиях («Электрозавод-ВИТ», «ИТМ-Украина», Smart Digital Solutions, Научно-инженерный центр «ЗТЗ-Сервис» и Украинский научно-исследовательский проектно-технологический институт трансформаторов).

Суд принял во внимание, что подконтрольные Евтушенкову российские компании выпускают дроны и радиолокационные станции, которые могут использоваться в «спецоперации».

Но сам Евтушенков сказал Forbes, что не знает, какие активы у него конфисковали в Украине, так как их у него там «никогда не было»: «Был один [актив] — МТС Украина». Но мы его продали несколько лет назад и больше ничего не покупали».

• Россия прекратит поставку нефтепродуктов странам, которые введут потолок цен на ее нефть, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Ожидается, что страны «Большой семерки» представят план по установлению предельных цен на нефть из России 2 сентября.

По словам Новака, попытки ввести ограничения на цену российской нефти разрушат мировой рынок.



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