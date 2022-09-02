Областные власти не увидели экологических нарушений у «Новосибирского КБК», несмотря на заявление главы Росприроднадзора

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Минприроды Новосибирской области не подтвердило причастность «Новосибирского картонно-бумажного комбината» к загрязнению в поселке Красный Яр, утверждает гендиректор компании. При этом глава СК РФ Александр Бастрыкин требовал возбудить уголовное дело.

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области не выявило причастность АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» к карьеру с отходами около предприятия, заявил гендиректор компании Игорь Диденко сайту «РБК». Он возложил вину на несанкционированную свалку и ассенизаторские машины из близлежащих ДНТ и СНТ.

«На протяжении длительного времени сливали сюда нечистоты и сваливали бытовой мусор», — утверждает Диденко.

Напомним, рядом с предприятием появился большой карьер с отходами. Он наполнен неизвестной жижей, от которой идет характерный химический запах, рассказала глава Росприроднадзора Светлана Родионова.

«Вокруг этого „озера“ массово гибнут деревья. Инспекторы Росприроднадзора находятся на месте. Уже зафиксировано много нарушений, которые предприятие пыталось скрыть, установив забор на незаконно занятых территориях, — утверждала Родионова. — Мы — за развитие производства, но не в ущерб природе. Если кто-то считает, что надзорные каникулы — это повод нарушать, то хочу напомнить: требования закона никто не отменял».

Чиновница рассчитывает, что будет возбуждено уголовное дело, а ущерб природе — компенсирован. Ранее уголовное дело потребовал завести глава СК РФ Александр Бастрыкин.

СК РФ по Новосибирской области уже начал доследственную проверку по факту загрязнения окружающей среды на территории «Новосибирского картонно-бумажного комбината», по ч. 1 ст. 250, ч. 1 ст. 251 УК (загрязнение вод и атмосферы).

Тайга.инфо рассказывала о возможной экологической катастрофе в поселке Красный Яр, которую жители связали с химическими отходами «Новосибирского картонно-бумажного комбината».

АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» создано в Новосибирской области в 2007 году. Его единственный владелец и директор — Игорь Диденко, владеющий также долей (36,25%) в ООО «Компания Гофромастер» — крупном производителе гофроупаковки в регионе. По данным «Контур.Фокус», в 2021 году НКБК получил 1,89 млрд рублей выручки и 201,4 млн рублей чистой прибыли.

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