Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 183

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Власти РФ назвали новых неугодных журналистов, политиков и деятелей культуры, а учителям отказались доплачивать за пропагандистские классные часы.

11:35 Утром 3 сентября было обстреляно село Кистер Погарского района Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз.

Повреждена линия электропередач, есть разрушения дорожного полотна, утверждает он.

10:15 Основной владелец торговой сети «М.Видео» Саид Гуцериев не попал в новый совет директоров компании. Кроме того, из прежнего состава не был переизбран Авет Миракян, представлявший ПАО «ЭсЭфАй».

«М.Видео-Эльдорадо» — один из крупнейших российских ритейлеров бытовой техники и электроники.

В конце апреля компания сообщила, что Гуцериев договорился о продаже своих акций «М.Видео» российским предпринимателям. Закрытие сделки планируется в 2022 году. В июне бизнесмен был включен в список блокирующих санкций Великобритании.

09:50 «Яндекс» понизил в выдаче сайт томича Дениса Карагодина о расследовании сталинских репрессий в Сибири из-за того, что счел его «малополезным контентом со спамом и избытком рекламы». Об этом в твиттере написал сам Карагодин, который уже много лет расследует убийство прадеда во время массовых репрессий 1930-х годов.

Карагодин также публикует уникальные архивные документы. Здесь, например, вы можете почитать, как чекисты доносили друг на друга, а тут — как принимались квоты на лагеря и расстрелы для сибиряков.

«Саппорт ответил, что проверяет правильность сработанного алгоритма. Видимо, как и с Яндекс-Новостями», — отметил Карагодин.

Главное на утро 3 сентября

• Минюст РФ внес в реестр СМИ—«иностранных агентов» телеведущего Михаила Шаца, главного редактора «Новой газеты. Европа» Кирилла Мартынова, блогера Кирилла Федорова, журналиста Сергея Лойко, бывшего муниципального депутата Юлию Галямину, политолога Сергея Медведева, а также красноярское ООО «Новости». Последняя компания — это юрлицо ТВК.

ТВК уже начал ставить требуемую Роскомнадзором плашку.

В список физических лиц—«иноагентов» попали музыкант Андрей Макаревич, а также журналисты Дмитрий Гордон и Катерина Гордеева. Хотя Дмитрия Гордон - это украинец.



Кроме того, в реестр физлиц—«иностранных агентов» включили соратника Алексея Навального Ивана Жданова, политолога Федора Крашенинникова и известного бизнесмена Бориса Зимина, (благотворителя и основателя фонда «Династия», который объявили «иноагентом» еще в 2015 году, тогда же он закрылся).

• Главы министерств финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть. Они также подтвердили стремление отказаться от российской нефти на своих рынках

«Мы подтверждаем меры по поэтапному отказу от российской нефти и нефтепродуктов на наших внутренних рынках и подчеркиваем, что наша мера „потолок цен“ направлена на ослабление давления на мировые цены на нефть и на поддержку стран-импортеров нефти во всем мире», — говорится в заявлении «Семерки».

• Московские театры отменяют спектакли Дмитрия Крымова. Постановки сняли в театре имени Пушкина, «Мастерской Петра Фоменко», «Школе современной пьесы» и «Школе драматического искусства», сообщает журнал «Театр».

«Примечательно, что отмены совершенно не коснулись федеральных театров (в частности, в афише МХТ имени Чехова и Театра Наций постановки стоят до сих пор, и на них можно купить билеты). Из чего следует, что очередные разрушительные действия инициированы департаментом культуры города Москвы», — пишет издание.

Крымов уехал в США 25 февраля для постановки «Вишневого сада» и решил пока не возвращаться.

• Школьным учителям отказали в оплате за проведение идеологически окрашенных провластных уроков «Разговоры о важном». Об этом рассказали педагоги и представители профсоюзов «Вёрстке».

«Руководство говорит, что „Разговоры о важном“ — это еще один классный час, — рассказала изданию учительница истории и обществознания из Кировской области. — Но дополнительная плата за него не положена, потому что классные руководители и так получают президентские 5 тыс. рублей. Очень несправедливая ситуация, учитывая, что эти классные часы стоят первым уроком в понедельник».

Директор одной из школ в Чебоксарах, напротив, сообщил педагогам, что «Разговоры о важном» не будут оплачиваться, «потому что это внеурочная деятельность».

Напомним, государство решило ввести в школах так называемые «Разговоры о важном» с 1 класса, а уже с 5 класса предполагается обсуждать «спецоперацию» и политические решения. Активисты и профсоюз «Альянс учителей» призвали родителей и педагогов бойкотировать эти собрания, запланированные первым уроком каждый понедельник. Они не входят в образовательную программу.

«Если вы можете, приводите ребёнка ко второму уроку», — отмечается в обращении движения "Мягкая сила" и профсоюза. Кроме того, родители могут объединиться и написать коллективное обращение директору школы о нежелании посещать «внеклассные пропагандистские занятия», а также собрать подписи.



Также предлагается отправить обращения в Минпросвещения с требованием перенести классный час «Разговоры о важном» с первого урока в понедельник на последний урок в пятницу, чтобы была свободная возможность не посещать это мероприятие, «как и предполагает система внеклассной деятельности», отметили активисты.



Учителя, в свою очередь, могут отказаться от проведения таких уроков и отстаивать свободу выбора образовательной программы. Если же отказаться они не могут, то профсоюз предлагает проводить урок с «действительной пользой для детей», учить иx думать и предлагать дискуссии без назидания и наставления: «Между патриотизмом и агрессивным милитаризмом — огромная разница, научите их видеть это различие».

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

