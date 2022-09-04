Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 183

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Глава Чечни хочет уйти.

18:44 Члены профсоюзов напомнили, что идеологически окрашенные провластные школьные уроки «Разговоры о важном» необязательны для посещения. Власти РФ планируют проводить их каждую неделю первым уроком по понедельникам.

«В Екатеринбурге мама школьника написала на имя директора обращение о том, что ее сын не будет посещать уроки „Разговоры о важном“, — рассказала независимый депутат горсовета Новосибирска, член профсоюза „Альянс учителей“ Хельга Пирогова в твиттере. — Администрация подтвердила, что эти уроки необязательны, и теперь школьник может приходить каждый понедельник ко второму уроку».

Член совета межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий подтвердил, что «Разговоры о важном» относятся к факультативам. Для отказа от них даже не нужно писать никаких заявлений, подчеркнул он. «Как любая внеурочная деятельность, это тоже дело добровольное, поэтому не нужно никаких специальных заявлений об отказах, ребёнок в любое время может не прийти на любую форму внеурочной деятельности. Вот если потом вдруг почему-то администрация школы поинтересуется, то родители могут написать или устно сказать любое объяснение. Обычно самым простым объяснением является „по семейным обстоятельствам“. Не может директор или кто-то другой влезать и спрашивать, какие семейные обстоятельства помешали ребенку посещать добровольные мероприятия», — рассказал он радио «Говорит Москва».

«Движение „Мягка сила“ и профсоюз „Альянс учителей“ выпустили шаблон письма, как родители и дети могут отказаться от посещения внеурочных занятий „Разговоры о важном“», - напомнила Хельга Пирогова. Она также опубликовала ссылку на памятку с нормативными документами, которые запрещают политическую деятельность и пропаганду в образовательных учреждениях.

Напомним, государство решило ввести в школах так называемые «Разговоры о важном» с 1 класса, а уже с 5 класса предполагается обсуждать «спецоперацию» и политические решения. Активисты и профсоюз «Альянс учителей» призвали родителей и педагогов бойкотировать эти собрания, запланированные первым уроком каждый понедельник. Они не входят в образовательную программу.



18:26 Ответ в случае ограничений ЕС по визам для граждан РФ может быть асимметричным и симметричными, но он будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, не обязательно, они же могут быть асимметричными и симметричными. То, что они будут — в таком случае — это 100%. Какие они будут? Ну можно сказать, что такими, как и насколько это будет соответствовать наших нашим интересам», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее главы МИД стран Евросоюза договорились о прекращении соглашения об упрощении выдачи между ЕС и РФ. После его принятия, россиянам придется дольше и дороже получать шенген.

17:52 Певица Алла Пугачёва высказалась о похоронах первого и последнего президента СССР Михаила Горбачёва в своем инстаграме****.



«Давно я так не рыдала. Ушла эпоха, в которой мы обрели свободу, перестали быть „Империей зла“ для всего мира и исчез страх за будущее своих детей. И главное, Горбачёв отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти. Все не без греха и политики тоже. Главное, чтобы ошибки не были смертельны для всего человечества», — отметила Пугачёва.

«Куда-то пропало человеколюбие и благородство. Пропало умение идти на компромисс, если этот компромисс в интересах народа, который мечтает жить без тревоги за будущее своих детей. Давайте искать вместе. Надеюсь, ещё не поздно»», — добавила народная артистка СССР и лауреат государственной премии РФ.

17:34 Уголовное дело в отношении хабаровского политика и активиста Алексея Ворсина возбуждено по статье об организации «экстремистского сообщества» (ч. 1 ст. 282.2 УК). Об этом он рассказал на своем ютуб-канале, где ранее объявил о том, что его поместили в базу федерального розыска.

Дело связано с преследованием соратников Алексея Навального, якобы причастных к руководству его структурами, признанными экстремистскими.



Ворсин решил временно уехать из России.

В сентябре 2021 года СК РФ возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК), а также об участии в нем (ч. 2 ст. 282.1 УК). Его фигурантами стали Алексей Навальный и его соратники. По версии следствия, в 2017 году в 37 регионах России было создано общественное движение «Штабы Навального», которое в 2021 году Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «экстремистским» и запретил его деятельность в России.



По этому же делу преследуют независимого депутата гордумы Томска Ксению Фадеевой, а также иркутского журналиста Захара Сарапулова. Коллега Фадеевой Андрей Фатеев ранее уехал из РФ, его тоже объявили в розыск.



17:30 Германия планирует полностью остановить поставки газа из России в декабре 2022 года, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает «Ъ». Россия не может считаться надежным поставщиком энергоносителей, так как давно нарушает свои контрактные обязательства, считает он.

16:44 Иркутские власти провели митинг в день памяти жертв теракта в Беслана. Но они решили посвятить зажженные свечи и участникам «спецоперации» в Украине.

Все подробности читайте здесь.

15:20 В телеграм-канале «Купянск Za Мир» была опубликована ссылка на опрос о статусе подконтрольной ВС РФ территории Харьковской области Украины. «На основании полученных данных будет приниматься решение о проведении референдума», — говорилось в посте (сейчас он удален). Cкриншот сохранили в чате подписчиков пророссийского канала.

Сейчас на указанном сайте 96,6% опрошенных (более 47,3 тыс.) проголосовали за сохранение территории в составе Украины. 3,3% — за «воссоединение Харьковской области с РФ», 0,1% — за «акт государственной самостоятельности».

«В связи с бот-атакой, мы вынуждены были поставить защиту на сайт. Голоса бот-сети убраны, продолжаем дальше!» — говорится на этом сайте.



UPD (16:00) Через некоторое время был удален и сам сайт kh-referendum.ru

13:07 Хабаровского активиста и оппозиционного политика Алексея Ворсина объявили в федеральный розыск. Об этом сообщил в своем ютуб-канале. Информация уже появилась в базе МВД.

«Возможно, скоро моё фото будет висеть на всех остановках Хабаровска, но это никак не связано с приближающимися выборами. Меня объявили в федеральный розыск», — отметил Ворсин.

В сентябре 2021 года Ворсина приговорили к трем годам условна по «дадинской» статье (ст. 212.1 УК) за участие в протестах в поддержку арестованных экс-губернатора Сергея Фургала и политика Алексея Навального. Активисту вменили четыре несогласованные акции, за которые его привлекали к административной ответственности с июля 2020 года по февраль 2021-го.



Фото dvnovosti.ru

12:50 Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр поддержал призыв ограничить цены на российский газ. Но для эффективности подобных мер, Евросоюзу нужны совместные закупки газа, считает он.

Ранее министры финансов стран G7 договорились о введении потолка цен на российскую нефть.



12:05 Уже 10 из 30 крупнейших банков РФ предлагают открыть вклады в юанях, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов РИА Новости.

Но ставки «достаточно скромные», так как они связаны со ставками по юаню на денежном и облигационном рынке.

11:04 Артур Шлыков, называющий себя «председателем общественного движения „Гражданский комитет России“», написал донос на комика Александра Гудкова в Следственный комитет. Ему не понравился сатирический клип «Я узкий», парадирующий творение певца Shaman (Ярослав Дронов) под названием «Я русский».

«В названной пародии может быть умысел унижения достоинства по национальному признаку, непосредственно унижения достоинства людей, относящих себя к русским патриотам», — сказано в опубликованном заявлении. Шлыков потребовал возбудить дело по ст. 282 УК (возбуждение ненависти или вражды).

При этом сам Шлыков на своей странице во «ВКонтакте» оскорбляет Гудкова, называя его «скудоумным маргиналом», и утверждает, что «защищает прав русских».

10:45 «ТВК Красноярск»* опубликовал заявление после внесения юрлица канала ООО «Новости» с список «СМИ-иноагентов».

«Официальных объяснений от ведомства по этому поводу нет. Мы не получали иностранного финансирования, — заявила редакция. — Данное решение считаем незаконным и будем обжаловать в установленном порядке. До этого времени мы будем выполнять все необходимые требования законодательства».

«Телеканал ТВК и наши социальные сети продолжают работать. Спасибо всем за поддержку. Мы сделаем все, чтобы оставаться независимыми», — добавили в компании.

10:00 Власти призвали «Российские железные дороги» найти 10 тыс. человек для участия в «спецоперации» в Украине. Это следует из документа, предоставленного источником с Восточно-Сибирской железной дороги (Иркутская область, Бурятия, Забайкалье, Якутия).

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 4 сентября

• В Москве в очереди на прощание с покойным президентом СССР Михаилом Горбачевым были задержаны несколько человек, сообщили в ОВД-Инфо**. Четырех человек доставили в ОВД «Тверской», среди них была пожилая женщина, которая сделала замечание полицейским, и молодой человек, который за нее вступился. Их отпустили без протокола.

Еще на двух женщин составили протокол о «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за протестных значков. Позже силовики задержали Полину Баринову из-за значка на нее тоже составили протокол о «дискредитации».

• Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение о том, что его время на посту руководителя региона «пришло».

«Вот сейчас я узнал, что я самый долгожитель среди всех глав субъектов. На первом месте. Уже 15 лет как я руковожу республикой. У нас у кавказцев, у чеченцев есть пословица: каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее. Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло — пока меня не выгнали», — сказал Кадыров.

Источник Медузы* утверждает, что рассматривается возможный переход Рамзана Кадырова на руководящий пост в Росгвардии.

• Правительство РФ выпустило распоряжение о выделении 10,37 млрд рублей из резервного фонда для выплат гражданам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также Украины в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, который ранее установил им несколько ежемесячных и разовых выплат людей (по 10 тыс. рублей в месяц, столько же для инвалидов, по 5 тыс. — ветеранам Великой Отечественной, а также единовременная выплата 20 тыс. рублей за рождение ребенка).

Ожидается, что деньги пойдут не менее 200 тыс. людей. Средства на выплаты распределили между субъектам федерации. Больше всего досталось Воронежской области, Краснодарскому краю, Крыму, Севастополю и Москве. Новосибирской области выделят лишь около 11,6 млн рублей.

• Андрей Макаревич, объявленный Минюстом РФ «физлицом-иноагентом», написал песню о новом статусе. Певец высмеял действия чиновников:

«Я шутя в родной стране обхожу законы,

Все разведки мира мне платють миллионы,

Я пахал день ото дня, словно лошадь в мыле,

А сегодня — вот херня! — взяли и раскрыли».

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.