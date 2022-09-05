Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 184

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Единороссы хотят преследовать за книги и фильмы о ЛГБТ.

20:17 Бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову вынесли приговор по делу о «госизмене». Ему дали 22 года колонии. Прокуратура запрашивала 24 года. Сафронова требовали освободить десятки российских СМИ и Евросоюз.

18:45 Евросоюз призвал освободить журналиста Ивана Сафронова.

«ЕС призывает российские власти снять обвинения с бывшего журналиста Ивана Сафронова и освободить его безо всяких условий. Систематические репрессии режима против независимой журналистики лишают граждан права на достоверную информацию», — заявил пресс-секретарь европейской службы внешних связей Петер Стано.



Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова обвинили в государственной измене. Утверждалось, что журналист якобы передал чешским спецслужбам секретные данные и преследование не связано с его журналисткой работой. Но фактически «госизмена», по мнению обвинения, заключалась в пересказе иностранному журналисту нескольких статей, которые есть в открытом доступе. Обвинение запросило Сафронову 24 года колонии.

18:30 Добровольцев в армию начали набирать через сайт санкт-петербургского «Психоневрологического диспансера № 2». Реклама от местного военкомата опубликована на портале учреждения. Первым на это обратил внимание журналист Андрей Захаров* в своем телеграм-канале.

В объявлении сказано, что речь идет об «именных подразделениях». Такие, напомним, формируют в регионах для участия в «спецоперации» в Украине.







18:11 «Новая газета» прокомментировала решение судьи Ольги Липкиной, которая удовлетворила иск Роскомнандзора о лишении издания лицензии СМИ. Оно было вынесено под предлогом того, что еще в 2006 году «Новая газета» сменила учредителя редакции, но якобы не предоставила в Роскомнадзор устав, как того требует закон «О СМИ».

«Преступления имеют сроки давности. Даже убийства. Не имеют срока давности только военные преступления и преступления против человечества. А теперь — и непредоставление Роскомнадзору бумажки в тот период времени, когда РКН еще не существовало в природе, — отметили в редакции. — 20 лет прошло. Не говоря уж о том, что и самого нарушения нет — все документы у этих клерков, которые мнят себя государевыми опричниками, есть. Что мы и доказали в суде. Только судьи тоже давно уже ходят в опричниках и хранят в своих сейфах метлы и песьи головы».

«Сегодня убили газету. Украли 30 лет жизни у ее сотрудников. Лишили читателей права на получение информации, — подчеркнули в „Новой“. — Но не только. Сегодня повторно убили наших коллег, уже убитых этим государством за исполнение своего профессионального долга, — Игоря Домникова, Юрия Щекочихина, Анну Политковскую, Станислава Маркелова, Анастасию Бабурову, Наталью Эстемирову, Орхана Джемаля».

«Но „Новой газете“ не нужны ваши бумажки. Она была, есть и будет. Даже тогда, когда не будет ни этой власти, ни этих судей, ни этих клерков. Свободный дух веет где хочет и как пожелает», — добавило издание.

18:07 Признанного иноагентом политолога Виталия Ковина* уволили из Пермского педагогического университета, сообщает «36,6».

«Особенно напрягало, что я преподаю не только исторические, но и политологические дисциплины. Надо отдать должное ректору педуниверситета Константину Егорову и особенно руководству исторического факультета. Они сколько могли оттягивали решение о моем увольнении. Но когда намекают, что у всего вуза могут возникнуть проблемы, то выбор очевиден», — рассказал Ковин.

Минюст внес политолога Виталия Ковина в реестр иноагентов в 2021 году из-за 769 рублей, переведенных из Узбекистана, Кыргызстана и Украины.

17:22 Наблюдатели от тюменского отделения КПРФ сообщили во «Вконтакте» о том, что 4 сентября на двух избирательных участках округа №12 в Тобольске досрочно проголосовали 106 человек.

Это более 3% от общей численности избирателей, утверждают коммунисты. По словам наблюдателей, многие голосующие не объяснили, почему не могут прийти на выборы кандидатов в гордуму с 9 по 11 сентября.

Одна из избирательниц на видео ответила наблюдательнице, что ей позвонили с детского сада и сказали досрочно проголосовать и отчитаться.



16:08 В результате взрыва у посольства России в Кабуле погибли два сотрудника дипмиссии, сообщили в МИД РФ. Всего погибли и пострадали не менее 25 человек.

15:29 Басманный суд Москвы по иску Роскомнадзора аннулировал лицензию «Новой газеты», сообщает РБК.

«Это решение может прокомментировать только Женя Ройзман. Ничтожное решение, заказное политическое. Не имеющее под собой ни малейшего законного основания», — цитирует «Медиазона»* главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова.

Муратов заявил, что решение будет обжаловано.



15:07 Российский дипломат и россиянин — охранник посольства — пострадали при взрыве у ворот дипмиссии в Кабуле, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

14:47 В Кабуле возле посольства России мужчина взорвал себя, сообщает госагентство ТАСС со ссылкой на Reuters.



14:24 На сайте «Разговоры о важном» планы и методические рекомендации к урокам стали недоступны для просмотра, остались только темы. На ресурсе опубликованы лишь материалы уже прошедшего занятия ко Дню знаний, обратил внимание тг-канал «Можем объяснить».

Государство решило ввести в школах так называемые «Разговоры о важном» с 1 класса, а уже с 5 класса предполагается обсуждать «спецоперацию» и политические решения. Активисты призвали родителей и педагогов бойкотировать эти собрания, запланированные первым уроком каждый понедельник. Они не входят в образовательную программу.

13:49 Ленинский районный суд Уфы приговорил хоккеиста клуба «Салават Юлаев» Анвара Сулейманова к пяти годам условно по делу о покупке военного билета, передает «РИА Новости».

Сулейманову вменили ч.3 ст.30, пункт «б» ч. 4 ст. 291 УК (попытка дачи взятки). Испытательный срок спортсмена составит 4 года.

Ранее суде гособвинитель просил суд назначить Сулейманову штраф 3 млн рублей. Защита хоккеиста просила суд при назначении наказания учесть его полное признание вины и не лишать свободы.

По версии управления СК по Башкирии, в 2019 году двое студентов уфимского вуза через знакомого передали взятку сотруднику военного комиссариата для освобождения или получения отсрочки от прохождения службы в армии. Суммы взяток составили 170 и 175 тыс. рублей. Тогда посредника арестовали, а против студентов возбудили уголовное дело.



12:48 Инфраструктура в самопровозглашенной ДНР, на территории которой идут боевые действия, в некоторых моментах лучше, чем в Бурятии, заявила депутат парламента этой республики. Она решила съездить в ДНР и рассказывает в соцсетях подробности.

12:15 В январе—июле 2022 года производство вагонов метро в России упало на 42%, до 152 штук, следует из данных Росстата.

Единственный российский производитель вагонов — «Трансмашхолдинг», подконтрольный Андрею Бокареву, Искандару Махмудову, Кириллу Липе и Дмитрию Комиссарову. В июле отгрузки вообще не производились, узнал РБК.

11:50 Китайский производитель электроники Huawei переводит сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Работники переориентированы на страны СНГ.

«Часть из этих сотрудников — менеджеры и руководители подразделений Huawei из Китая, которые в начале года были направлены в Россию, но впоследствии были перенаправлены в другие страны СНГ», — рассказал источник.

11:10 Российские банки предложили ЦБ создать закрытый интернет-портал для публикации отчетности. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) регулятору. Некоторые банки перестали раскрывать отчетность с 24 февраля под предлогом санкций.

Участникам рынка отраслевая отчетность и отчетность контрагентов все же необходима, но делиться ею с широким кругом они пока не готовы, утверждает вице-президент АБР Алексей Войлуков. Он предлагает открыть доступ к отчетности только структурам, поднадзорным Банку России: кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам, страховым компаниям, брокерам, дилерам и управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам, рейтинговым агентствам и аудиторам.

11:00 Концерт чеченского коллектива «Вайнах» в Барнауле, который был приурочен ко Дню города, оказался только для избранных, и на него невозможно было купить билеты. При этом его оплатили из бюджета, выяснила Тайга.инфо.



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Главное на утро 5 сентября

• По новому закону о запрете «пропаганды» ЛГБТ будут наказывать тех, кто демонстрирует и распространяет книги и фильмы, «целью которых является формирование равнозначности нетрадиционных и традиционных отношений», заявил ТАСС автор инициативы, депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Ранее Хинштейн предложил ввести в КоАП статьи, предполагающие штрафы до 5 млн рублей, выдворение из страны и аресты до 15 суток за «пропаганду нетрадиционных отношений или предпочтений» среди всех людей, а не только несовершеннолетних.

«Мы не ломаем существующие конструкции, мы расширяем уже установленную ответственность за пропаганду. В сегодняшней редакции КоАП указано, что такое пропаганда — смысл именно в том, что это формирование позитивного образа и равнозначности этих сексуальных отношений. Если этого нет, то тогда нет ответственности и проблем, классический пример — роман Набокова „Лолита“, его невозможно признать пропагандой ЛГБТ и пропагандой педофилии», — утверждает единоросс (он фактически приравнял сексуальную ориентацию и педофилию).

• Вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачёва опубликовала в соцсетях пост, посвященный режиссеру Никите Михалкову. Она разместила отрывок из финальной сцены фильма Михалкова «Раба любви», в которой героиня Елены Соловей говорит: «Господа. Господа, вы — звери. Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты».

«Прекрасный фильм. Прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков?» — сопроводила видео певица.

• Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что богатые россияне должны делиться своими средствами с нуждающимся, иначе их ждет «путь в ад». Он не стал называть фамилии олигархов или федеральных чиновников.

«Если богатый человек не видит скорби другого и не помогает — это, ясно, путь в сторону от Бога, от Христа и его царства», — утверждает Кирилл.

• Посол США в России Джон Салливан ушел в отставку и покинул Москву.

«Посол Салливан был назначен в декабре 2019 года и проработал на этой должности почти три года. После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США», — рассказали в посольстве.

Обязанности посла до назначения нового будет исполнять Элизабет Руд.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.