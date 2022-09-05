Выборы в Бурятии. Тишина в СМИ и преследование коммунистов

© Коллаж Тайги.инфо. Алексей Цыденов и Виктор Малышенко (справа)

Выборы главы Бурятии пройдут 11 сентября. Главным соперником единоросса здесь выступил коммунист, которого тот требовал лишить полномочий. В местных СМИ кампанию практически не освещают. Параллельно пройдут довыборы горсовета Улан-Удэ, где оппозиция уже заявила о давлении.

Выборы главы Бурятии пройдут в один день — 11 сентября — без электронного голосования. Это один из регионов, где сильны протестные настроения: на последних выборах регионального парламента «ЕР» в 2018 году получила 39 мандатов вместо прежних 46, в 2019 году Улан-Удэ охватили акции против фальсификаций итогов голосования на выборах мэр и горсовета, а на выборах Госдумы «ЕР» получила здесь мене 43%, КПРФ — более 26%.

На пост губернатора выдвинулся действующий глава республики Алексей Цыденов («Единая Россия»). Причем внутрипартийные праймериз прошли по одной из закрытых моделей, то есть без участия избирателей.

Алексей Цыденов родился в 1976 году в Забайкалье. Окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения, работал на железной дороге. Затем возглавлял ООО «Дальнефтетранс» и ОАО «Дальневосточная транспортная группа», которая контролировала «Находкинский морской рыбный порт». В 2006-м Цыденов перебрался в федеральный Минтранс, а затем устроился замдиректора департамента промышленности в правительстве РФ. Позже он возглавил Росжелдор, а в 2012-м стал замминистра транспорта РФ. В 2017-м президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Бурятии.

Алексей Цыденов, по официальным данным, заработал в 2021 году в 5,64 млн рублей. У него есть особняк в Бурятии площадью 338 кв. метров и квартира в Москве размером 112,1 квадрата. У чиновника 11 счетов в банках, на которых — 433,5 тыс. рублей.

Жене Цыденова также принадлежит машина Volkswagen Multivan. У нее на девяти счетах лишь 53,5 тыс. рублей. У несовершеннолетнего сына нашлось 30,48 тыс. рублей на счетах, а свои официальные 128,29 рубля он получил от Сбербанка. С 2017 года из декларации Цыденова исчез дом площадью 223,2 кв. метров, который находился в пользовании.

На выборы единоросс, по данным избиркома на конец августа, собрал 35 млн рублей. Часть денег ему перечислили непрозрачные фонды, связанные с партией — по 3 млн рублей дали «БРОФ поддержки партии „Единая Россия“», «Новосибирский ФПРСР», «Приморский ФПРСР», «Фонд народных проектов» и «Фонд поддержки будущих поколений». Тайга.инфо подробно рассказывала о связях этих структур с единороссами, в том числе судимыми (учредитель «Новосибирского ФПРСР», бывший лидер областных единороссов Юрий Глазычев был признан виновным в мошенничестве с кредитом банка «Уралсиб» почти на 1 млрд рублей, получил пять лет колонии и вышел условно-досрочно).

В 2022 году Цыденов, например, запомнился обещанием того, что цены на хлеб не будут повышаться, и они выросли. А также публичным признанием трат регионального бюджета на финансирование «спецоперации» в Украине.

Основным соперником единоросса видится глава фракции КПРФ в Народном Хурале, председатель комитета парламента по местному самоуправлению Виктор Малышенко. Он родился 27 августа 1975 года. Окончил Восточно-Сибирский госуниверситет технологий и управления. Прошел в Народный Хурал в 2018 году

Бурятские коммунисты не стали выдвигать своего лидера, депутата Госдумы Вячеслава Мархаева, которого не пустили на прошлые выборы под предлогом недостаточного количества подписей для прохождения муниципального фильтра. Но Мархаев и весь реском партии поддержали кандидатуру Малышенко.

Коммунист собрал на выборы около 1,3 млн рублей и почти всю сумму, судя по отчетам избиркома, потратил на агитацию. Виктор Малышенко получает зарплату как глава комитета в Народном Хурале, он отчитался о 3,2 млн рублей за 2021 год. Ему принадлежит только квартира в Бурятии размером 97 кв. метров. На трех банковских счетах у него около 64 тыс. рублей.

Двое другие зарегистрированных кандидатов — Сергей Дорош (ЛДПР) и Семен Матхеев («Новые люди»). Причем у Матхеева есть акции зарегистрированной в Нидерландах Yandex N. V, а, по закону о выборах, владение иностранными активами может быть основанием для снятия кандидата. Но это не смутило избирком.

Ход кампании и ковид единоросса

Губернаторская кампания в Бурятии, как и в остальных регионах России, проходит достаточно тихо. В местных СМИ практически нет новостей о предвыборной борьбе, они публикуют, в основном, официальные пресс-релизы властей — например, о том, что общественная палата региона откроет в национальной библиотеке «Центр общественного наблюдения».

Глава республики Цыденов не ушел в предвыборный отпуск, что не мешает ему ездить по бюджетным учреждениям и рапортовать об открытии школ, детских садов и больниц прямо во время кампании (то есть в рабочее время).

А 5 сентября Цыденов приехал на Дальневосточный экономический форум, но тест на ковид у него оказался положительным — при этом 2 сентября он лично участвовал в открытии «амбулатории на 3,5 тыс. детей» в здании регионального центра единоборств «Патриот». В конце августа он отчитывался о визите к ветерану.

Цыденов не участвует в дебатах на местном ТВ.

Малышенко тоже ездит по районам республики. Его сопровождает депутат Госдумы Мархаев. Реском подготовил программу «10 шагов развития Бурятии», отсылающую к опыту долгосрочного планирования. Сам кандидат на дебатах призывает контролировать энергетического монополиста «ТГК-14», который зарегистрирован за пределами региона, чтобы контролировать тарифы для населения.

В кампанию Малышенко включился и известный оппозиционный экс-депутат саратовской облдумы Николай Бондаренко.

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«Вашу славную республику знаю как живописнейший солнечный край с уникальной природой и озером Байкал. Над всем этим сегодня нависла страшная угроза — богатства вашей земли не работают на ваши семьи! Они удовлетворяют интересы кучки олигархов и их обслуги. Перед каждыми выборами богатые господа обращаются к вам: „проголосуйте за нас“ для того, чтобы этот грабительский курс в их интересах сохранялся дальше. В результате республика умирает, народ нищает, а потенциал растрачивается», — сказал в эфире на своем ютуб-канале Бондаренко, который считает, что Малышенко «не будет плясать под дудку федеральных властей».



Виктора Малышенко вместе с коллегой по фракции пытались лишить полномочий депутатов Народного Хурала за участие в протестных акциях в Улан-Удэ 9−10 сентября 2019 года. За это прямо высказывался и глава республики Алексей Цыденов: «Виктор Малышенко является председателем комитета по госустройству и законности, должен быть примером, а в случае с несанкционированными митингами ни о какой законности речи не идет».

Но единороссам не хватило голосов. Депутатам от КПРФ также предложили извиниться, но они отказались это делать.

На этом фоне продолжается кампания по довыборам в горсовет Улан-Удэ. Здесь коммунисты столкнулись с силовым давлением, заявил Вячеслав Мархаев. По его словам, сотрудники полиции и чиновники забирают баннеры в поддержку кандидатов от КПРФ, которые люди вешают на своих личных балконах. Кроме того, представителям партии запрещают проводить встречи с избирателями, власти могут использовать и однофамильцев в качестве спойлеров, отмечал депутат Госдумы.

Тайга.инфо