Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 186

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Известного режиссера-документалиста объявили в розыск.

18:10 Дочь новосибирского академика оштрафовали за наклейки на ноутбуке по статье о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 УК).

Полиция составила протокол о «дискредитации» на Каталису Гольдину в июне 2022 года, рассказали в пресс-службе Советского районного суда Новосибирска. Утверждается, что она «держала в руках ноутбук с наклеенными на крышке фотографиями детей и надписями: „Нет *****“, „Украина, я с тобой!“, „Солнечный круг, небо вокруг“ и демонстрировала его окружающим» (мы вынуждены цензурить даже пресс-релиз суда под угрозой административного преследования из-за законов 4 марта, подписанных Путиным).

Судья Юлия Кургуз признала всё это «дискредитацией» и оштрафовала женщину на 35 тыс. рублей.

Гольдина была известна как поэт, была призером городского слэма, который проходил в Новосибирской областной библиотеке, пишет сайт облправительства Vn.ru. Она — дочь одного из крупнейших в мире ученых в области математической геофизики, академика Сергея Гольдина. Он был директором Института геофизики Сибирского отделения РАН, скончался в 2007 году.

18:07 Независимый депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко прокомментировал Тайге.инфо донос части депутатов горсовета и заксобрания региона, которые потребовали от главы СК РФ завести на него уголовное дело из-за эфиров в ютубе. Обращение подписали вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панфёров и спикер горсовета Дмитрий Асанцев (оба — «Единая Россия»), а также фракция ЛДПР в заксобрании и некоторые единороссы из регионального парламента и городского совета.

«Я рад, что мои коллеги внимательно смотрят мои эфиры. Жаль, что их интеллектуальный уровень не позволяет понять, о чем я в эфирах говорю, а также то, что их родители не объяснили им, что политические доносы — это плохо, — отметил Бойко. — Я оптимист и надеюсь, в будущем мы увидим в региональном парламенте лучших представителей Новосибирска, а не худших».

Бойко также связал преследование с противодействием точечной застройке в Центральном районе города, от которого он избран. Все подробности читайте здесь.

17:57 Уголовное дело о «фейках» про ВС РФ возбудили против в 60-летнего жителя Октябрьского района Липецка. В его квартире провели обыск. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по региону 7 сентября.

По версии следствия, в марте мужчина опубликовал некие «заведомо ложные сведения» о действиях российской армии «через администрируемый им канал на медиаплатформе». Что именно он опубликовал, не уточняется.

17:43 Первую в истории современной России миссию на Луну перенесли на 2023 год, сообщили в Роскосмосе.

17:07 Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова поддержала идею отмены смертной казни в ДНР.



15:47 Минпросвещения обновило материалы к уроку «Разговоры о важном» 12 сентября. Оттуда убрали все упоминания Украины и «спецоперации». На это обратил внимание «Альянс учителей».



15:39 Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян через сухопутные границы, сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич.

Запрет коснется обладателей шенгенских виз. Среди исключений: водители фур, дипломаты и въезжающие по семейным и гуманитарным причинам.



При этом Финляндия заявила, что не будет ограничивать въезд туристам из России до соответствующего решения Еврокомиссии.



15:16 В Новосибирске арестовали счета у независимого депутата горсовета Антона Картавина. Об этом он сообщил у себя в твиттере.

«Начались первые списания по иску в 3 млн рублей за работу полиции на январских митингах. Антон Картавин успел пообедать, но теперь пользоваться картой он больше не сможет», — отметил в своем тг-канале другой независимый депутат новосибирского горсовета Сергей Бойко.

Картавин — один из ответчиков по иску МВД о взыскании с активистов денег за работу на акциях в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года. Всего новосибирские полицейские потребовали с них около 6 млн рублей.



14:12 В Новосибирском государственном техническом университете подтвердили, что ежегодно проводят встречи студентов и представителей Вооруженных сил РФ, «посвященные прохождению военной службы в научных ротах». Но в вузе утверждают, что ни о каких дополнительных преференциях для студентов, касающихся академических задолженностей, «на этой встрече речи идти не могло».

«Цель данных мероприятий – профориентация молодых ученых, способ рассказать им о возможности продолжения научной деятельности при Министерстве обороны, - говорится в комментарии пресс-службы, поступившем Тайге.инфо. - Агитация на прохождение военной службы в научных ротах проводится регулярно для студентов с любой академической успеваемостью. <…> Никаких дополнительных преференций, помимо возможности пройти военную службу в научной роте, студентам на подобных мероприятиях не предлагается».

Ранее учащиеся НГТУ сообщили Тайге.инфо, что студентов 2–4 курса агитируют устроиться в «научные роты» ВС РФ в обмен на прощение долгов по учебе и «откладывание отчисления». Копия одного из сообщений предоставлена редакции. В нем фигурировала фамилия одного из руководителей факультета математики и информатики, который якобы был готов «оказать доп. поддержку — поговорить с проблемными преподавателями для таких студентов».

14:11 Россия будет использовать рубль и юань в расчетах за газ с Китаем «в равной пропорции», заявил Владимир Путин.

13:49 Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что самолеты Boeing и Airbus «вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию». Им на смену якобы придут пассажирские лайнеры «отечественного производства».

13:39 Первый канал покажет ремейк фильма «7 самураев». Местом действия станет Новороссия, а главные роли исполнят умершие советские актеры, которых «воскресят» на экране с помощью DeepFake, заявил гендиректор канала Константин Эрнст на федеральном марафоне «Знание».



12:45 Более половины принявших участие в онлайн-опросе РБК перестали общаться с близкими или друзьями или изменили формат общения из-за расхождения во взглядах на ситуацию в Украине.

30% опрошенных полностью прекратили общение. Еще 24% не прекратили, но само общение изменилось. 46% ответили, что не перестали разговаривать.

В опросе сайта приняли участие 17,7 тыс. человек. Согласно указанным пользователями данным, среди них: владельцы бизнеса (17% респондентов), наемные работники — руководители (22%), наемные работники — специалисты (36%), индивидуальные предприниматели (12%), студенты (1%), пенсионеры (11%) и другие группы (2%).

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что «абсолютное большинство населения нашей страны поддерживает решение президента» о «спецоперации».

12:32 Заместитель полпреда президента на Дальнем Востоке Григорий Куранов выступил перед школьниками и студентами с конспирологической речью про «золотой миллиард» и ожидание «эпидемии бесплодия».

«Придумают искусственный вирус, который будет вызывать бесплодие. Потому что их задача сократить население до миллиарда», — цитирует Куранова РБК.

Григорий Куранов был руководителем приемной Путина в Пермском крае, а в 2012 году возглавил администрацию губернатора Пермского края. Позже стал вице-премьером Башкортостана. В 2013-м получил списочный мандат депутата Госдумы вместо сложившего полномочия Анатолия Ломакина, а в 2017-м его устроили заместителем дальневосточного полпреда. Состоит в «Единой России».

Куранов заочно окончил Заочную физико-математическую школу при МГУ, а также Башкирский мединститут по специальности «педиатрия».

11:48 Студентов Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) агитируют вступать в «научные роты» ВС РФ в обмен на прощение долгов по учебе, рассказал Тайге.инфо источник, предоставивший копию сообщений, которые рассылают учащимся.

На встречу «в целях проведения агитационного мероприятия по отбору кандидатов для прохождения военной службы» зовут студентов 2–4 курсов. Она запланирована в конференц-зале первого корпуса на 7 сентября.

«Если на данное мероприятие пойдет кто-то из должников (так как очень нужны люди), то будет бонус от деканата, который включает максимально долгое терпение и откладывание отчисления заместителями деканов, а также <…> [тут фигурирует фамилия одного из руководителей факультета математики и информатики] готов оказать доп. поддержку — поговорить с проблемными преподавателями для таких студентов».

«Старостам 2–4 курсов отписаться о наличие желающих (даже если их нет написать)», — также сказано в сообщении (пунктуация сохранена).

Источник предположил, что рассылку мог организовать деканат.

11:17 Крупная углеобогатительная фабрика «Красногорская» в Кузбассе приостанавливает работу из-за проблем со сбытом в условиях санкций. Собственник планирует консервацию предприятия, сообщил в своем телеграм-канале вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов.

«Из-за проблем с отгрузкой продукции в ООО „ГОФ Красногорская“, где работает 206 человек, возникла задолженность по заработной плате, — рассказал Панов. — По информации представителя компании сбыт продукции обогатительной фабрики значительно снизился из-за проблем с реализацией: в направлении портов Дальнего Востока не хватает пропускной способности железных дорог, в западном направлении — эмбарго Евросоюза на российский уголь. В результате возникла задолженность по заработной плате за июль текущего года».

178817

Совета директоров компании решил полностью погасить долги за июль и выдать часть зарплаты за август в течение 10 дней.

На «ГОФ Красногорская» пока останется 60 сотрудников, утверждает Панов. Остальным предложат трудоустройство в строительные организации Прокопьевска и Новокузнецка.

Компания принадлежит ООО «Сплав» и ООО «Капитель». Первой фирмой владеют Ольга Червова, Юлия Стригунова, Сергей Берчук, Сергей Шек и Оксана Шлимили, второй — Евгений Тутубалин и Игорь Володин, которым также принадлежит «Разрез Бунгурский». Кроме того, в отношении ООО «ГОФ Красногорская» введена процедура банкротства — финансовое оздоровление.

11:11 «Русал» планирует вложить 30 млрд рублей в создание «Хакасской технологической долины». Об этом сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов в своем телеграм-канале.

Зона должна появиться вблизи Саяногорска, где работает алюминиевый завод «Русала» «Саянал».

«Планируется расширить мощности предприятия „САЯНАЛ“ и построить новый завод по производству алюминиевой ленты и фольги. В проект будет инвестировано около 30 млрд рублей На предприятиях будет создано более 800 рабочих мест», — рассказал Коновалов.

10:58 «Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей — они все нашли бы, все бы сделали, все было бы гораздо быстрее, — утверждает бизнесмен Аркадий Ротенберг, близкий к Путину (цитата по РБК). — У нас много „Кулибиных“, они быстро сами что-то сделают».

10:50 Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Бийска за призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК), сообщила пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

Утверждается, что мужчина 1986 года рождения, «озвучивал близким резко радикальные взгляды в адрес граждан России, в том числе, говорил о намерениях совершить акты силового воздействия в местах массового пребывания людей». Его также назвали «сторонником запрещенных в России националистических организаций». Он якобы распространял в мессенджерах и социальных сетях информацию «антироссийской направленности, в том числе, с призывами убивать русских», уточнила пресс-служба.

Кроме того, для он мог собирать и направлять модераторам иностранных телеграм-каналов персональные данные сторонников ВС РФ.

Подозреваемый признал вину, его отпустили под подписку о невыезде.

10:27 Рэпер Оксимирон вернулся в Санкт-Петербург и записал видео на стрелке Васильевского острова. Ролик опубликовала в твиттере менеджер Женя Муродшоева.

Весной артист выступал в Стамбуле и в Лондоне, где собрал более 50 тыс. долларов для украинских детей-беженцев.

10:20 Часть депутатов новосибирских горсовета и заксобрания написали донос на независимого депутата городского совета Сергея Бойко. Они предложили возбудить уголовное дело из-за его эфиров на ютубе и «заочно» осудить его.

Все подробности читайте здесь.

09:32 Стоимость шенгенской визы для россиян вырастет с 35 до 80 евро, а максимальный срок изготовления визы увеличится с 10 до 45 дней, сообщили в Еврокомиссии.

Главное на утро 7 сентября

• МВД объявило в розыск известного режиссера Виталия Манского. Ранее полиция возбудила уголовное дело о распространении клеветы (ч. 2 ст. 128.1 УК) в майском интервью Манского журналистке Ксении Собчак. Режиссер говорил о воровстве «не меньше 85% бюджета» при организации Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Дело возбудили по доносу президента ММКФ, режиссера Никиты Михалкова, актера и депутата Госдумы от «СРПЗП» Николая Бурляева, а также неназванного «заявителя из регионов».

177139

Собчак как свидетельницу уже вызвали на допрос в рамках дела. Дело, уточнила она, ведет управление по организации дознания МВД. Сам Манский уехал из России в 2014 году, но продолжал проводить знаменитый фестиваль документального кино «Артдокфест». В марте 2022 года Манского облили краской на открытии очередного фестиваля в Москве, и организаторы отказались от его проведения в России.

• «Новая газета», которую власти лишили лицензии СМИ для печатной версии и для издания «Новой рассказ-газеты», пообещала и дальше работать.

«Мы были готовы к такому судебному произволу и не были столь наивны, чтобы ожидать иного. На работоспособность коллектива „Новой газеты“ все эти события не повлияли никак. Возможностей не оставить читателей без информации и текстов у нас много больше, чем способно себе представить цензурное ведомство», — сказано в заявлении редакции.

• Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила обсудить возможность привлечения административно арестованных к обязательным работам.

«Отдельного обсуждения требует вопрос об эффективности административного ареста как меры наказания, о привлечении к труду административно арестованных в частности. Сегодня арестованные не могут привлекаться к труду, и их наказание заключается только в изоляции. Возможно, имеет смысл подумать над другими видами административного наказания», — написала она в своем телеграм-канале.

• «Комендант» подконтрольного ВС РФ города Бердянска (Запорожская область Украины) Артем Бардин скончался от ранений, полученных в результате покушения, сообщили РИА Новости со ссылкой на региональные власти. Позже Владимир Рогов, называющий себя членом главного совета пророссийской администрации Запорожья, написал в своем телеграм-канале, что при взрыве Бардину оторвало ноги и он потерял много крови, но тот остался жив.

«Врачи продолжают бороться за его жизнь. Прошу молитв о выздоровлении раба Божиего Артемия», — отметил Рогов.

Биография Артема Бардина неизвестна. Некоторые СМИ сообщают, что речь может идти о бывшем замглавы управления Росгвардии по Рязанской области.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.