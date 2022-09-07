Независимый депутат горсовета Новосибирска Бойко прокомментировал донос на него

© Соцсети. Сергей Бойко

Попытка лишить мандата независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко может быть выгодна депутату Госдумы Дмитрию Савельеву, заявил сам политик. Он связал это с противодействием точечной застройке в Центральном районе города.

Сергей Бойко прокомментировал Тайге.инфо донос части депутатов горсовета и заксобрания региона, которые потребовали от главы СК РФ завести на него уголовное дело из-за эфиров в ютубе. Обращение подписали вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панфёров и спикер горсовета Дмитрий Асанцев (оба — «Единая Россия»), а также фракция ЛДПР в заксобрании и некоторые единороссы из регионального парламента и городского совета.

«Я рад, что мои коллеги внимательно смотрят мои эфиры. Жаль, что их интеллектуальный уровень не позволяет понять, о чем я в эфирах говорю, а также то, что их родители не объяснили им, что политические доносы — это плохо, — отметил Бойко. — Я оптимист и надеюсь, в будущем мы увидим в региональном парламенте лучших представителей Новосибирска, а не худших».

В письме депутатов утверждалось, что публикация роликов Сергея Бойко якобы являются «незаконной, противоправной, направленной на дискредитацию действий органов власти и Вооруженных Сил РФ». В видеозаписях распространяется «фейковая информация», направленная на «участие в несанкционированных митингах, поддержку публичных призывов к совершению экстремистской деятельности и воспрепятствование осуществлению специальной военной операции», утверждают авторы.

«Безусловно, попытка отобрать у меня мандат выгодна застройщику из Госдумы Савельеву, я мешаю ему вести точечной и уплотнительную застройку в Центральном районе [города], депутатом в котором являюсь», — заявил депутат.

Часть подписантов, среди которых вице-спикер заксобрания Наталья Красовская и зампред горсовета Евгений Лебедев, ранее связывали с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Савельевым («ЕР») и с группой компаний «Расцветай». Примерно те же люди подписали донос на другого независимого депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову — после этого на нее завели уголовное дело о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК) из-за твита, и она была вынуждена покинуть Россию, будучи беременной.