Независимый депутат горсовета Новосибирска Бойко прокомментировал донос на него

© Соцсети. Сергей Бойко
Независимый депутат горсовета Новосибирска Бойко прокомментировал донос на него
07 Сен 2022, 13:41

Попытка лишить мандата независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко может быть выгодна депутату Госдумы Дмитрию Савельеву, заявил сам политик. Он связал это с противодействием точечной застройке в Центральном районе города.

Сергей Бойко прокомментировал Тайге.инфо донос части депутатов горсовета и заксобрания региона, которые потребовали от главы СК РФ завести на него уголовное дело из-за эфиров в ютубе. Обращение подписали вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панфёров и спикер горсовета Дмитрий Асанцев (оба — «Единая Россия»), а также фракция ЛДПР в заксобрании и некоторые единороссы из регионального парламента и городского совета.

«Я рад, что мои коллеги внимательно смотрят мои эфиры. Жаль, что их интеллектуальный уровень не позволяет понять, о чем я в эфирах говорю, а также то, что их родители не объяснили им, что политические доносы — это плохо, — отметил Бойко. — Я оптимист и надеюсь, в будущем мы увидим в региональном парламенте лучших представителей Новосибирска, а не худших».

В письме депутатов утверждалось, что публикация роликов Сергея Бойко якобы являются «незаконной, противоправной, направленной на дискредитацию действий органов власти и Вооруженных Сил РФ». В видеозаписях распространяется «фейковая информация», направленная на «участие в несанкционированных митингах, поддержку публичных призывов к совершению экстремистской деятельности и воспрепятствование осуществлению специальной военной операции», утверждают авторы.

«Безусловно, попытка отобрать у меня мандат выгодна застройщику из Госдумы Савельеву, я мешаю ему вести точечной и уплотнительную застройку в Центральном районе  [города], депутатом в котором являюсь», — заявил депутат.

Часть подписантов, среди которых вице-спикер заксобрания Наталья Красовская и зампред горсовета Евгений Лебедев, ранее связывали с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Савельевым («ЕР») и с группой компаний «Расцветай». Примерно те же люди подписали донос на другого независимого депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову — после этого на нее завели уголовное дело о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК) из-за твита, и она была вынуждена покинуть Россию, будучи беременной.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами «Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами
Последние материалы
07 Сен, 13:41
Независимый депутат горсовета Новосибирска Бойко прокомментировал донос на него
07 Сен, 13:23
Директора новосибирской фирмы арестовали по делу о гибели девяти человек в походе на Камчатке
07 Сен, 13:04
Толпа подростков избила инвалида в Новосибирске
07 Сен, 12:31
Новосибирские поликлиники, которые должны были сдать в 2022 году, готовы только на треть
07 Сен, 11:43
Тувинских кадетов обвинили в жестоком убийстве сверстника
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования