Независимый депутат горсовета Новосибирска Бойко прокомментировал донос на него
Попытка лишить мандата независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко может быть выгодна депутату Госдумы Дмитрию Савельеву, заявил сам политик. Он связал это с противодействием точечной застройке в Центральном районе города.
Сергей Бойко прокомментировал Тайге.инфо донос части депутатов горсовета и заксобрания региона, которые потребовали от главы СК РФ завести на него уголовное дело из-за эфиров в ютубе. Обращение подписали вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панфёров и спикер горсовета Дмитрий Асанцев (оба — «Единая Россия»), а также фракция ЛДПР в заксобрании и некоторые единороссы из регионального парламента и городского совета.
«Я рад, что мои коллеги внимательно смотрят мои эфиры. Жаль, что их интеллектуальный уровень не позволяет понять, о чем я в эфирах говорю, а также то, что их родители не объяснили им, что политические доносы — это плохо, — отметил Бойко. — Я оптимист и надеюсь, в будущем мы увидим в региональном парламенте лучших представителей Новосибирска, а не худших».
В письме депутатов утверждалось, что публикация роликов Сергея Бойко якобы являются «незаконной, противоправной, направленной на дискредитацию действий органов власти и Вооруженных Сил РФ». В видеозаписях распространяется «фейковая информация», направленная на «участие в несанкционированных митингах, поддержку публичных призывов к совершению экстремистской деятельности и воспрепятствование осуществлению специальной военной операции», утверждают авторы.
«Безусловно, попытка отобрать у меня мандат выгодна застройщику из Госдумы Савельеву, я мешаю ему вести точечной и уплотнительную застройку в Центральном районе [города], депутатом в котором являюсь», — заявил депутат.
Часть подписантов, среди которых вице-спикер заксобрания Наталья Красовская и зампред горсовета Евгений Лебедев, ранее связывали с депутатом Госдумы РФ Дмитрием Савельевым («ЕР») и с группой компаний «Расцветай». Примерно те же люди подписали донос на другого независимого депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову — после этого на нее завели уголовное дело о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК) из-за твита, и она была вынуждена покинуть Россию, будучи беременной.