Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 185

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Жители уезжают из страны, отношения с Японией ухудшаются.

17:57 Банк России ограничивает продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг «недружественных стран».

Неквалифицированными считаются все инвесторы, которые приходят на фондовый рынок. Им доступны только самые простые и наименее рискованные ценные бумаги, которые торгуются на российских биржах.

С 1 октября доля таких бумаг в портфеле не должна превышать 15%. С 1 ноября порог составит 10% портфеля, с 1 декабря — 5%, а с 1 января 2023 года их больше нельзя будет приобрести.



17:24 Проект «Цифровой оленевод» из Якутии представили на Восточном экономическом форуме, сообщает ИА DEITA.RU.



Оленеводам предложили заработать на создании NFT-коллекций оленей и их продаже, а также продаже фьючерсов на панты оленей. Авторы проекта — члены творческого объединения «Кындыкан» из Якутии, уточняет издание.

16:47 Суд в Архангельске оштрафовал на 30 тыс. рублей юриста Александра Козенкова по статье о «дискредитации» ВС РФ из-за поста с текстом песни «Мгновения» Роберта Рождественского и фотографией акции Марины Овсянниковой, сообщает SOTA.

В 2019-2020 годах Козенков представлял интересы протестующих в деле о признании стройки полигона на станции Шиес незаконной.



15:27 В соцсетях пытаются завирусить ролик о том, что грозит Европе без российского газа. Но в нем использованы кадры зимнего Красноярска, который не газифицирован и страдает от угольного отопления.

Все подробности читайте здесь.

15:14 Басманный суд Москвы аннулировал свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты», передает издание.

«Претензии у Роскомнадзора возникли из-за того, что СМИ не выходило больше года. Издание было зарегистрировано 6 марта 2009 года, а первый выпуск номера вышел в июле 2022-го, что не устроило надзорное ведомство. О том, что журнал не выходил длительное время, РКН установил в ходе мониторинга лишь 25 мая. Почему они ждали столько времени, чтобы подать административный иск, представитель надзорного ведомства не пояснил», — отметили в издании.

«Первый номер вышел 15 июля, а истец обратился 22 числа. РКН был уведомлен еще 1 июня, что в июле планируется выход «Новой рассказ-газеты». После выхода номера, основания для удовлетворения иска исчезли», — сказал представитель "Новой".

5 сентября Басманный суд признал недействительным свидетельство о регистрации у печатной версии «Новой газеты». На 15 сентября запланировано заседание о лишении регистрации у сайта «Новой» в Верховном суде РФ.

14:43 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями правительства Германии и бизнеса из этой страны. «Германия является важнейшим партнером Казахстана в Европейском Союзе. В Казахстане успешно работают более 600 предприятий с участием германского капитала. Имеется значительный потенциал как для роста торговли, так и для увеличения объема инвестиций», — цитирует его пресс-служба.

Власти изучают возможности по открытию представительств немецких технических институтов, лабораторий, научно-исследовательских центров и центров компетенций для повышения уровня казахстанских специалистов. Представители немецкой делегации выразили заинтересованность в участии в развитии Транскаспийского транспортного коридора, разработке месторождений и сотрудничестве в энергетическом секторе.

14:30 Эксперты представили правительству РФ доклад с тремя сценариями последствий санкций, каждый из которых исключает рост ВВП минимум до 2024 года. Копия отчета оказалась у Bloomberg. Он был представлен на закрытой встрече в российском кабмине 30 августа и рисует более «мрачную картину», чем ранее обещали российские ведомства, пишет агентство.

Худший из сценариев предполагает ВВП на 4,2% по итогам 2022 года, на 11% в 2023 году и на 11,9% в 2024 году, а падение замедлится до 3,6% только к 2030 году. По «инерционному» сценарию ВВП рухнет на 3,5% в 2022 году, на 8,3% — в 2023-м, а к 2030 году спрогнозирован рост до 3,7%. Наконец «целевой» предполагает падение ВВП на 2,9% в 2022-м, на 3,8% в 2023-м и на 1,3% в 2023-м с последующим ростом до 16,9% к 2030 году.

Все сценарии предполагают усиление санкционного давления. Сильнее всего пострадают сельское хозяйство, авиация, машиностроение, фармацевтика, сфера IT, металлургия и связь.

В конце августа первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов утверждал, что в 2022 году спад ВВП может составить менее 3%, а в 2023-м – лишь 0,6–0,8%.

14:08 Главред журнала The New Times Евгения Альбац* уехала из России. Об этом она рассказала в новом выпуске своего YouTube-шоу. Теперь она будет преподавать в Нью-Йоркском университете.

«У меня было четыре административки, меня объявили иностранным агентом, и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста», — заявила Альбац*.



13:37 Власти должны передать Минстрою РФ функции по строительству Восточного полигона, которым сейчас занимаются «Российские железные дороги», заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. Он рассказал о проблемах сибирских регионов на фоне эмбарго на уголь из-за срыва показателей второго этапа расширения железной дороги.

Все подробности читайте здесь.

12:43 Журналист Иван Голунов прокомментировал приговор Ивану Сафронову.

«Чудовищный и людоедский приговор Ивану Сафронову. Иван не предал себя. Не оговорил других. И получил за свою позицию, принципы, самый большой в истории современной России срок по подобным делам, — отметил Голунов в фейсбуке****. — Иван, его семья, его коллеги-журналисты — герои и настоящий пример стойкости. Теперь мы знаем новые условия работы журналистов. Тебя прослушивают, за тобой ходит наружка, твоя квартира напичкана видеокамерами, в компе программа-шпион, записывающая все действия. Хотя как мы знаем в деле Ивана, это многолетнее постоянное наблюдение за ним, не дало какого-то существенного результата для обвинения».

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Иван Голунов, который сам в 2019 году стал жертвой незаконного уголовного преследования, призвал объединяться.

«Что мы можем сделать сейчас? Работать! Ведь это все делается, чтобы запугать. Тебе говорят, не занимайся журналистикой, а то будет как с Политковской/Сафроновым/Голуновым. Чем бы мы не занимались, расследованиями или рецептами по приготовлениям кабачков, мы должны каждый день продолжать работать, — уверен журналист. — Для своей страны. Стараясь защищать слабого от сильного. Больше. Качественнее. Честно. Выполнять свою работу, пока есть для этого хотя бы малейшая возможность. Тогда все не зря».

12:35 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал комментировать приговор журналисту Ивану Сафронову, который получил 22 года.

«Могу предположить, что Путин знает о решении суда из СМИ», — сказал Песков.

12:25 Курганский городской суд заблокировал 16 ссылок с хамоном. На это обратила внимание «Роскомсвобода».

«Такого удара хамон не переживёт! <…> Впрочем, надзорным органам придётся снова проявить смекалку, поскольку сайт уже редиректится на другой домен», — отметили в авторы телеграм-канала.



11:14 Российский банк ВТБ, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, восстановил трансграничные переводы в Китай в юанях. Он намерен делать это без использования международной системы денежных переводов SWIFT, передает РБК со ссылкой на представителя банка, находящегося под санкциями Евросоюза и США.



«Мы первым из российских банков устанавливаем сервис альтернативных трансграничных банковских переводов с Китаем и к следующему году планируем нарастить объем этих транзакций в пять раз», — утверждает председатель правления ВТБ Андрей Костин.

В то же время Сбербанк, который как и ВТБ попал под ключевые блокирующие санкции, тоже столкнулся с проблемами при платежах в Китай. С 7 июня он приостановил проведение трансграничных переводов корпоративных клиентов в юанях, а также остановил операции в этой валюте в другие банки на территории России. Позже глава банка Герман Греф заявил, что банк восстановил расчеты в юанях для всех категорий клиентов. Но сейчас «Сбербанк не осуществляет переводы в юанях», — сказал представитель Сбера изданию.

11:00 Новосибирская авиакомпания S7 решила возобновить международные перелеты. Она снова открывает рейсы в Турцию.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 6 сентября

• Правительство России отменило соглашение 1991 года, по которому граждане Японии могли посещать Курильские острова без виз, говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Он же отменил соглашение от 1999 года, по которому японцы — бывшие жители Кунашира, Итурупа и островов Малой Курильской гряды и члены их семей могли посещать эти острова в упрощенном порядке.

• В первой половине 2022 года из России выехали 419 тыс. человек, подсчитали в Росстате. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (202 тыс.)

В 2022 году Росстат зафиксировал миграционный отток уже в размере почти 100 тыс. людей. В первой половине 2021-го приток составлял 114 тыс.

• Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о 12 «прилетах» в приграничном селе Теткино. «Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако есть повреждения в нескольких домовладениях: пострадали окна, крыши, заборы, надворные постройки, есть попадание в колодец с водой», — утверждает чиновник.

• Китайские компании «тихо» уходят с российского рынка. Об этом говорится в докладе дискуссионного клуба «Валдай» «Стратегическое партнерство России и Китая в условиях европейского кризиса», который цитирует РБК.

Решение объясняется «высокой степенью зависимости крупных китайских компаний от западных рынков и технологических партнерств и страхом попасть под сильный удар в рамках так называемых вторичных санкций со стороны США», утверждают авторы доклада. «Действительно, международные китайские компании уходят с российского рынка и будут уходить, пока они будут видеть в этом бизнес-логику», — отметили они.

• Задержанных на митинге 6 марта в Москве омичей Антона Жучкова и Владимира Сергеева внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Их обвиняют в подготовке к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК).

По версии следствия, мужчины якобы хотели поджечь автозак «самодельными зажигательными устройствами», которые сделали заранее и принесли на митинг на Пушкинской площади. По словам адвоката Дмитрия Сотникова, его подзащитный Жучков говорит, что вышел на площадь, чтобы в знак протеста против происходящего в Украине «совершить акт суицида».



*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.