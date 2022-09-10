Явка на довыборах по барабинскому округу новосибрского заксобрания превысила 20%

10 Сен 2022, 14:50

Официальная явка на довыборах депутатов новосибирского заксобрания превысила 20% на одном из округов, утверждает избирком.

Официальная явка на довыборах в новосибирское заксобрание по округу №10 на 15:00 10 сентября составила 14,35%. На округе №4, который объединяет Барабинский и Здвинский районы — 20,05%.

На округе №4 развернулась серьезная борьба. Отсюда поступает больше всего сообщений о возможных нарушениях, например, об аномальной явке на надомное голосование — об этом сообщали в КПРФ.

Жители Барабинска также прислали Тайге.инфо сообщения о скупке голосов на окраинах города за одного из кандидатов, которому приписывают административный ресурс и поддержку действующей власти. Предлагается проголосовать за 500 рублей.

«Приезжает помощница, загружает кого надо и везет на участки», — сообщил очевидец.

На округе №4 в Барабинском и Куйбышевском районах зарегистрированы Виталий Новосёлов («Единая Россия»), Сергей Зарембо (КПРФ), самовыдвиженцы Константин Терещенко и Евгений Гутов, Руслан Федореев (ЛДПР), Андрей Филимошкин («СРПЗП»), Лариса Путина (РППСС) и Надежда Приходько («Новые люди»).

Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
«Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами «Ребенок начал терять сознание»: как выживают новосибирские дети с диабетом при перебоях с препаратами
Последние материалы
10 Сен, 14:50
Явка на довыборах по барабинскому округу новосибрского заксобрания превысила 20%
10 Сен, 14:04
Красноярские полицейские распознали героин в «прахе собаки»
10 Сен, 12:17
Явка на выборах томского губернатора приблизилась к 10%
10 Сен, 11:59
Свидетелем по делу кузбасского журналиста Новашова оказался активист «НОДа»: Нажал кнопку «пожаловаться» и посты в «ВК» увидела полиция
10 Сен, 11:12
Памятник магистру Йоде появился в Новосибирске
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования