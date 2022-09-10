Явка на довыборах по барабинскому округу новосибрского заксобрания превысила 20%
10 Сен 2022, 14:50
Официальная явка на довыборах депутатов новосибирского заксобрания превысила 20% на одном из округов, утверждает избирком.
Официальная явка на довыборах в новосибирское заксобрание по округу №10 на 15:00 10 сентября составила 14,35%. На округе №4, который объединяет Барабинский и Здвинский районы — 20,05%.
На округе №4 развернулась серьезная борьба. Отсюда поступает больше всего сообщений о возможных нарушениях, например, об аномальной явке на надомное голосование — об этом сообщали в КПРФ.
Жители Барабинска также прислали Тайге.инфо сообщения о скупке голосов на окраинах города за одного из кандидатов, которому приписывают административный ресурс и поддержку действующей власти. Предлагается проголосовать за 500 рублей.
«Приезжает помощница, загружает кого надо и везет на участки», — сообщил очевидец.
На округе №4 в Барабинском и Куйбышевском районах зарегистрированы Виталий Новосёлов («Единая Россия»), Сергей Зарембо (КПРФ), самовыдвиженцы Константин Терещенко и Евгений Гутов, Руслан Федореев (ЛДПР), Андрей Филимошкин («СРПЗП»), Лариса Путина (РППСС) и Надежда Приходько («Новые люди»).
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