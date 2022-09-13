Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 192

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Доходы бюджета начали падать.

17:30 В «Яндекс.Новостях», перешедших под контроль группы VK, исчезла возможность поиска именно по публикациям СМИ внутри новостных сюжетов. Сами сюжеты пока остались.



Ранее «Яндекс» закрыл сделку по покупке Delivery Club и продаже своих сервисов «Дзен» и «Новости» группе VK, которую возглавляет сын замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко Владимир.

В апреле поисковик удалил из выдачи сайты СМИ, которые были заблокированы Роскомнадзором после 24 февраля.

15:56 Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды перестали принимать заявления россиян на туристические визы, передает Ассоциация туроператоров России.





15:26 В Красноярском крае отменена ежегодная ярмарка книжной культуры (КРЯКК) под предлогом изменения программы из-за новых законов в РФ. Ее проводят при поддержке Фонда Михаила Прохорова.

Все подробности читайте здесь.

15:16 Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил об обстреле деревни Журавлевка: «По докладу главы Анжелики Самойловой, разрушения есть в школе, ДК и администрации».

14:43 Министерство просвещения РФ теперь официально говорит, что сведения о задержании российских учителей в Харьковской области не соответствуют действительности, передает ТАСС.



Ранее так говорил только источник «Ъ» в Минпросвещения Р Ф . При этом сообщение министерства появилось на фоне заявления СК РФ о поручении возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей.

14:30 «В регионе не было российских учителей, которых могли бы привлечь к ответственности за преподавание по российской программе, — заявили „Интерфаксу“ в пророссийской „военно-гражданской администрации“ подконтрольных ВС РФ территорий Харьковской области. — Однако что может быть с местными учителями, которые сотрудничали с Россией и готовы были преподавать по новой программе, пока неизвестно».

14:10 Глава СК РФ Александр Бастрыкин подтвердил задержание учителей в Харьковской области Украины. Ранее источник «Ъ» в Минпросвещения отрицал сам факт нахождения педагогов там.

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, преподававших по российским учебным программам на территории Харьковской области, — сказано в заявлении СК в телеграм-канале. — Педагоги преподавали в региональных школах по российской учебной программе».

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила, что приехавших преподавать в школах Украины и задержанных в ходе наступления российских педагогов, будут судить по уголовной статье 438 УК Украины . В качестве пленных для обмена их рассматривать не будут, подчеркнула она.



13:59 Росстат захотел пересмотреть методы формирования статистики о благосостоянии населения. Он объявил аукцион на «разработку рекомендаций по совершенствованию источников и методов формирования макроэкономических показателей доходов, расходов и сбережений населения».

На «рекомендации» готовы потратить более 6,7 млн рублей из федерального бюджета.

Подрядчик должен будет разработать рекомендации, в том числе по учету безналичных переводов и бонусных программ торговых сетей и различных сервисов.

13:50 ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье топ-менеджера авиазавода по подозрению в госизмене, передает «Интерфакс».

«Установлено, что, находясь в должности директора по качеству авиационного завода, имея допуск к технической документации с грифом „совершенно секретно“, житель Московской области осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины — сотруднику „Одесского авиационного завода“», — цитирует агентство заявление ведомства.

Название завода не уточняется. В Москве, например, работает Авиационный комплекс имени Ильюшина.

13:46 Под видом параллельного импорта чаще всего в Россию ввозят поддельные детские игрушки, одежду, обувь, парфюмерию и электронику, заявил замглавы Федеральной таможенной службы Владимир Ивин в интервью РИА Новости.

«Попытки под видом параллельного импорта ввезти поддельные, контрафактные и, самое плохое, некачественные товары, особенно таких групп, как детские игрушки, есть. С этим мы, безусловно, боремся. Основные контрафактные товары, которые мы выявляем, помимо игрушек, это одежда, обувь, парфюмерия, электроника, в основном из стран Азии. С мая у нас 164 дела, возбужденных по факту ввоза контрафактных товаров», — сказал Ивин.

13:23 Армения и Азербайджан договорились о восстановлении режима прекращения огня. Боевые действия прекращены, утверждает со ссылкой на источники азербайджанское агентство Trend.

13:12 Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) предложил записаться на «спецоперацию» единороссам и губернаторам на фоне происходящего в Украине.

«Единороссы с их „Россия тут навсегда“ и целая рать депутатов, изображавших себя всё это время в телевизоре „особами, приближенными к императору“ в своем знании того, что и как будет дальше со спецоперацией, плюс целая рать губернаторов и местных начальников, увешивающих российские города Z-лозунгами „Своих не бросаем!“, по идее, должны после такого застрелиться, или как минимум записаться на фронт добровольцами, чтобы искупить обманутое доверие жителей „освобожденных территорий“ кровью. Но что-то тишина. Видимо, бронь, как объяснял один губернатор, нельзя оставлять ответственный пост», — написал Матвеев в своем телеграм-канале.

Ранее хабаровский губернатор Михаил Дегтярев заявил, что поехал бы в Украину добровольцем, но не может, потому что у него «бронь»: «Я бы сам поехал с удовольствием, но нельзя, у меня бронь из-за губернаторства. Нельзя бросать пост». В ответ жители создали петицию с просьбой помочь Дегтярёву осуществить его мечту, освободив от должности и отправив на «спецоперацию». Ее поддержали уже более 29,6 тыс. человек.

11:38 В Бурятии запустили чат-бот в телеграме «Помощь участникам специальной военной операции и их семьям» (@Veteran_03bot). Из него можно узнать, какие выплаты предполагаются жителям за потерю родственников.

Помимо известных федеральных выплат из бота следует, что родственники могут рассчитывать на компенсацию похорон, но только до 23,8 тыс. рублей, а также затрат на надгробный памятник — но не более 41,1 тыс.

Участники же «спецоперации», который вернулись домой невредимыми смогут получать 3,48 тыс. рублей в месяц по «удостоверению ветерана боевых действий». Кроме того, в боте фактически подтверждается, что тем, кто заключил или заключит контракт на службу в армии с отправкой в Украину, один раз выплатят 200 тыс. рублей за счет бюджета Бурятии.

11:22 Товарооборот между Россией и США снизился примерно на 65%, сообщил РИА Новости замглавы ФТС Владимир Ивин.

11:10 Секретарь Совбеза Р Ф Николай Патрушев прилетел в Кемеровскую область. На совещании дали рекомендации по модернизации систем оповещения населения, обсудили «различные опасности» и «биолаборатории США».



Все подробности читайте здесь.

10:43 В России с 13 сентября расширяется коридор базовой ставки ОСАГО сразу на 26%. Тарифы для автомобилистов резко вырастут, при этом ставку повышали и в январе 2022 года — на 10−30%.

10:39 Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми столкновениями на границе с Азербайджаном, сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина страны.

Ранее Минобороны Армении обвинило вооруженные силы Азербайджана в обстреле армянских позиций по трем направлениям. А в Минобороны Азербайджана заявили, что армянские подразделения совершили «масштабную диверсию» на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.



10:05 В России как минимум на нескольких человек составили протоколы о «дискредитации» ВС РФ за протестные лозунги на бюллетенях на прошедших выборах. Известны случаи в Москве, Кирове и Великом Новгороде.

При этом бюллетени публично не демонстрировались, пишет Медиазона*. В России законом гарантирована тайна голосования. Сопредседатель движения в защиту прав избирателей Голос** Григорий Мельконьянц не смог вспомнить случаев преследования избирателей за надписи на бюллетенях в прошлые годы: «Мне на ум только приходит СССР, когда там тоже писали всякое на бюллетенях и потом разыскивали тех, кто это сделал».



Главное на утро 13 сентября

• Доходы российского бюджета в годовом выражении падают уже второй месяц, заметил расчеты РБК в раскрытых Минфином данных. В августе они снизились примерно на 11% в номинальном выражении по сравнению с августом 2021 года. В июле падение составляло 26%.



В годовом выражении одновременно снижаются и нефтегазовые поступления, и ненефтегазовые.

• Управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по авиационной деятельности Иван Печорин погиб в районе острова Русский во Владивостоке. Об этом сообщила пресс-служба КРДВ. Топ-менеджер якобы выпал из катера на полном ходу.

«Гибель Ивана — невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для корпорации. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — отметили в корпорации.

• Группа депутатов из «Единой России» захотела призывать в армию многодетных отцов. Они внесли законопроект, по которому мужчины с тремя и более детьми смогут «заключить контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве». Если их туда зачислят, они уже не смогут отказаться от мобилизации.

Среди соавторов оказались представители Красноярского края Юрий Швыткин и Забайкалья Андрей Гурулёв, а также Дмитрий Саблин, который является первым зампредом всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Саблин — один из самых высокооплачиваемых госслужащих и депутатов по версии Forbes. В 2021-м, только по официальным данным, он заработал более 400 млн рублей.

«Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и

более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если

у них есть такое желание», — утверждается в пояснительной записке.

• Российских учителей, приехавших преподавать в школах Украины и задержанных в ходе наступления, будут судить по уголовной статье 438 УК Украины , заявила вице-премьер страны Ирина Верещук. В качестве пленных для обмена их рассматривать не будут, поскольку они не считаются непосредственными участниками боевых действий, подчеркнула чиновница.

«Мы много раз предупреждали российских граждан, которые согласились приехать на территорию Украины и осуществлять здесь запрещенную законом деятельность», — отметила Верещук.

Источник «Ъ» близкий к Минпросвещения уже утверждает, что в Харьковской области не было российских учителей, «которые могли быть привлечены к какой-либо ответственности».

10 сентября Минобороны РФ сообщило, что провело в Харьковской области операцию «по свертыванию и организованной переброске» войск на территорию ДНР.

Ранее в студенческих чатах Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) появилось сообщение с призывом поработать в «регионах Запорожья и Херсона», писала Тайга.инфо. В нем говорилось, что министерство образования Новосибирской области предложило «выдвинуть кандидатуры на командировку» в Украину: «Задачи командировки: обеспечить начало учебного года, организовать учебную и воспитательную работу, работать с детьми». Чиновникам понадобились действующие учителя «по всем предметам» на август—октябрь. Им обещали 7 тыс. рублей в сутки, сохранение основной работы, а также трансферт и проживание. Похожие сообщения появлялись и в других регионах.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

